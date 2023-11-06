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Cumhuriyet aydınlığı

Türk Ulusu'nun övünç kaynağı ATATÜRK güneşinin ufkumuzdaki parıltısının Anadolu yansıması TÜRKİYE CUMHURİYETİ'dir. Kurtuluş Savaşı sonrası Ege bölgesine gittiğinde arkasındaki dört milletvekilinin “Padişahlık ve halifelik tebliği” yayımlayarak açıkladığı öneriyi elinin tersiyle iten Mustafa Kemal, yakın Ortadoğu ve Balkan ülkelerindeki kişi ve aile yönetimleri yaygın iken cumhuriyeti ilan ederek yüceliğinin en belirgin yansımalarından birini daha gerçekleştirmiştir. Üstün niteliklerinin belirtisi olan geleceğe ilişkin düşüncelerini bir bir yaşama geçirerek örnek ve üstün kişiliğinin ürünlerini ulusunun hizmetine vermiştir. İnsancıl ve barışçı tutumu bugün bile dünyaya örnek olacak büyük bir erdemi göstermektedir.

Zamanın yönetim örneklerini, önerilen düzenleri iterek çağdaş yönetim düzenini yaşama geçirmiştir. Böyle bir lider dünyada pek görülmüş değildir. Kişisel yönetimin tüm olanakları varken “Egemenlik ulusundur” ilkesini ilan ederek halkın halk tarafından yönetim düzeni olan demokrasiyi daha 1920'lerde yaşama geçirmiştir. Günümüzde kimi ülkelerin yönetim biçimlerine, kimi yöneticilerin tutumlarına göz atarsak Atatürk'ümüzün insanlığı, büyüklüğü ve ileri görüşlülüğü eşsiz bir değer olarak daha iyi saptanır. Özellikle günümüz ortamında uzak-yakın kimi ülkeleri ve içinde bulunduğumuz durumu değerlendirirsek Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, erdemli ve bilinçli kişiliği daha iyi anlaşılır.

Özellikle dünya ülkelerinin yönetim durumlarını gözetirsek Atatürk'ün ileri görüşlülüğüyle erdemli kişilisini daha iyi kavrarız. Çevremizdeki kişisel yönetim çemberi baskılarını sürdürürken Atatürk'ün önderlik ettiği örnek açılım demokrasi bayrağı olarak ulusal yaşamımızda gereken yerini almıştır. Hepimiz için cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak büyük bir şan ve mutluluktur. Ulusumu kutluyor, bize cumhuriyeti kazandıranları minnet ve rahmetle anarken özellikle Türk Gençliğine düşen büyük sorumluluğu bir kez vurguluyoruz.