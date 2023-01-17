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Devletin valisi mi, CHP’nin valisi mi?

Malatya Valisi, ‘Koronavirüs Salgını Süreç Toplantısı' düzenledi. Toplantıya, CHP Malatya milletvekilleri ile CHP Malatya il başkanını çağırdı sadece! AKP'li vekiller, MHP'li vekiller ve onlara oy verenler, ‘Bu virüs sadece CHP'nin sorunu mu' diye tepki gösterdi!

CHP'li Cumhurbaşkanı tarafından farklı tarihlerde farklı illerde göreve getirilen valiler, CHP il başkanları ile birlikte Ankara'da CHP'li bakanları ziyaret ettiler!

Antalya valiliği resmi sosyal medya hesabından Elmalılı Yağlı Güreşleri ile ilgili bilgiler paylaştı. Twitter mesajında şöyle denildi: “Güreşlerimizi CHP'li cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da izlemişler, başpehlivana altın kemeri takdim etmişlerdir…” Oysa güreşleri AKP genel başkanı Erdoğan da bizzat izlemişti. AKP'liler valiye tepki göstererek, “Kimse Erdoğan'ı yok sayamaz” falan dedi!

Amasya valisi, CHP Amasya il başkanı ve CHP'li diğer yöneticilerle şehirde esnaf ziyaretleri yaptı, köy köy dolaştı. Valinin bu CHP sevgisi ve işgüzarlığına AKP ve MHP'lileri tepki gösterdi!

Malatya valiliği, düzenlediği etkinliğin davetiyesinde iktidardaki CHP'nin resmi sloganı olan “Türkiye Yüzyılı” başlığını kullandı!

İstanbul seçimlerinde belediye başkanlığını büyük farkla CHP'den devralan AKP'li Ekrem İmamoğlu uçakla Ordu'ya gitmişti. Devletin valisi AKP'li İmamoğlu'nun havaalanı VIP salonuna girişi engelledi! AKP genel başkanı Erdoğan talimatı veren valiyi şiddetle kınadı!

Görevden alınarak tutuklanan HDP'li Diyarbakır büyükşehir belediye başkanının yerine kayyum olarak atanan devletin valisi, iktidar partisi CHP'nin il, ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile CHP'li belediye başkanlarının katıldığı toplantıya başkanlık etti!

İstanbul valisi, Esenyurt'ta meydana gelen selin ardından ayağına çizmelerini geçirerek bölgeye koştu, iktidardaki CHP'nin İstanbul il başkanı ile omuz omuza basın toplantısı düzenledi, fotoğraflar çektirdi! Valinin bu davranışına AKP ve MHP tepki gösterdi.

İktidardaki CHP'nin Elazığ il başkanı ile devletin Elazığ valisi anlaşmazlık yüzünden tartışmıştı. CHP'li cumhurbaşkanı Elazığ valisini görevden aldı!

AKP'li il başkanı, Antalya valisinden talep ettikleri randevuya bir türlü yanıt verilmediğini belirterek, “Antalya valisi ya devletin valisi olsun ya da CHP il başkanı” dedi!

Bilecik'te iktidardaki CHP tarafından açıklanan ‘İlk Evim Projesi'nin kura çeki çekimi yapıldı. Vali törene sadece CHP milletvekili ile CHP il başkanını çağırdı!

Niğde valisi kentte aniden 7 günlük miting yasağı ilan etmişti. Yasağı güncelleyip ‘1 güne' düşürdü! O gün de ne hikmetse Recep Tayyip Erdoğan'ın Niğde'de katılacağı toplantı vardı!

İstanbul valisi AKP genel başkanı Erdoğan'ın Beyoğlu'nda partisinin ‘Demokrasi Cadırı'na yapacağı ziyaretine izin vermedi ama aynı gün iktidar partisi CHP Beyoğlu'nda halka açık toplantı düzenledi!

AKP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemek istediği mitinge Mersin valisi izin vermedi. Oysa, AKP'ye yasaklanan aynı meydanda kısa süre önce iktidar partisi CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu miting yapmıştı!

Gezi davası kararlarının ardından iktidar partisi CHP'nin eski bir milletvekili ‘adalet vurgusu' yapıp Osman Kavala'ya verilen cezayı eleştirdi… Vay sen misin eleştiren! CHP'li cumhurbaşkanı kısa süre sonra CHP'deki bu çatlak sesin(!) sahibi milletvekilinin Uşak valisi olan eşini zart diye görevden aldı!

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Yahu olur mu AH partisine ayrı, VAH partisine ayrı işler. Ona lolo buna lolo bize de mi lolo? Üstelik CHP ne zaman iktidar oldu, Kılıçdaroğlu ne ara cumhurbaşkanı seçildi de saraylara yerleşti, Kılıçdaroğlu'nun oğlu da nereden çıktı güreşçilere kemer takıyor… diyorsunuz.

Ben de onu diyorum…

Binlerce örnek arasından seçtiğim tümü gerçek bu garaberler, çifte standart, taraf tutmalar, adam kayırmalar, bizden-onlardan demeler karşısında bunları yapan, yaptıran, göz yuman, destek çıkan, açık çek verenlere karşı AKP'nin tepkisi ne olurdu acaba?

Sorunun yanıtı Muğla'dan geldi…

AKP Genel Başkanı Erdoğan Muğla'da miting düzenleyecekti. Muğla valiliği resmi sosyal medya hesapları ile günler öncesinden mitingin duyurularını yaptı, adres verdi, Muğlalılar mitinge davet edildi!

Miting yapıldı… Devletin valisi, valiliğin resmi hesaplarından ‘Endamın yeter' şarkısı eşliğinde ‘Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek' notunu da ekleyerek Erdoğan'ın miting görüntülerini yayınlattı!

Bugün iktidar gücünü kullanan AKP'li yöneticilerden hiç biri; dur bakalım o kadar da değil diye had bildirmedi valiye…

Yazın bir kenara, pek yakında bir iktidar değişikliği olur da devletin valileri misal CHP il başkanı, misal İYİ Parti il başkanı gibi davranırsa ‘ben bu işleri çok yaptım, yapanlara tık çıkarmayacağım' demiş oldu!