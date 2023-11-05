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Görüyon mu Hüseyin efendi, getçem diyenin önünde dağ olsa duramaz!

Çağan Irmak'ın unutulmaz filmi Babam ve Oğlum'un unutulmaz sahnesi canlandı gözümde…

Çetin Tekindor'un canlandırdığı baba Hüseyin oğlunun ölümünün ardından perişan ve geçmişte olanlardan bin pişman şöyle feryat edip ağlıyordu… Açaydım kollarımı getme deyeydiiim!

Herkes yolun ortasında üstünü başını yırtan Hüseyin'e bakarken Şerif Sezer'in canlandırdığı Gülbeyaz Teyze az eksik akıllı yeğeni Yetkin Dikinciler'in canlandırdığı Salim'e talimat verir, yık geç bubanı…

Salim dev gibidir, koşar koşar koşar babasını yıkıp geçer.

Yere yapışan Hüseyin şaşırmış durumu algılamaya çalışırken Gülbeyaz Teyze ona şöyle der…

Görüyon mu Hüseyin efendi, getçem diyenin önünde dağ olsa duramaz!

12 seçim kaybettiği halde son ana kadar değişime direnen Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bu sahnenin benzeri yaşandı sabaha karşı CHP kurultayında.

Tarihi kurultayın kahramanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve değişim diyen delegeler oldu.

Özel 49 yaşında, Kılıçdaroğlu'ndan 25 yaş küçük.

Türkiye onu gerçek anlamda Soma maden faciasından az önce 29 Nisan 2014'te Meclis'te yaptığı maden ocaklarıyla ilgili konuşmasıyla tanıdı. Çünkü, onun Meclis kürsüsünden haykırdıkları sadece iki hafta sonra, 13 Mayıs 2014'te tokat gibi hepimizin yüzüne indi. 301 madencimizi göz göre göre kaybettik!

Her duruşmasına katıldığı Soma davalarının sonunda, kahreden mahkeme kararının ardından adliye merdivenlerinde hırsından, üzüntüsünden ve çaresizlikten ağlarken gördü Türkiye onu.

Ağlayabiliyordu!

15 Eylül'de eşi Didem ve kızı İpek'le birlikte girdikleri salonda CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladığı günü önemsedim ben. Herkes görüntülerde ona bakarken ben eşine, pırıl pırıl kızına dikkat ettim.

Eşi de kızı da kocaman gülüyordu. Yapmacık ciddiyet değil sahici ümit vardı yüzlerinde.

Dedim ki içimden, seçilir seçilmez ama en yakınları güveniyor ona belli…

Tanımam kendisini.

Kızı ve eşinin umutla ve gülerek izlediği o gün Özgür Özel bir söz verdi.

Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa çıkaranların, Atatürk'ün CHP'sini yıllardar özlemle bekleyen bir yurttaş olarak o sözünü buraya yazayım.

Şöyle dedi… CHP tek bir kişinin değil bir kadronun partisi olacak!

Umarım sözünü unutmaz!

Unutursa bir çuval incir berbat olur!

Unutursa değişim, bugüne kadar olduğu gibi lafta kalır!

Unutursa, atı alanlar Üsküdar'ı geçmekle kalmaz, nereye gider bilmem!

Memlekette ‘tek' olduğunu söyleyen çok.

Olmayan?

Olmayan tek şeyse sistem, o sistemi işletecek memleket sevdalısı kadro!

İnsanız…

Onca aldanmaya, aldatmaya, sayısız oyuna, sürekli kaybetmelere rağmen azıcık ışık görmeyelim. Hemen umutlanıyoruz işte.