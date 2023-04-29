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İnen de bize binen de…

Kiralar yüzde 50 hatta insafı kurumuşlar sayesinde yüzde 200 arttı.

Limonun kilosu 2021'de 4 liraydı, bugün 20 lira. Ekmek 1.5 liraydı şimdi en ucuzu 6 lira. Ramazan'da bir pideye 10 lira bayıldık!

Vergi, ceza ve harçlara 2023 başından itibaren yüzde 122.93 oranında yeniden değerlendirme, yani zam yapıldı!

Benzine, mazota kaç kere zam geldiğini zam yapanlar bile bilmiyor.

Şehir içi ve şehirler arası ulaşıma felaket zamlar geldi. Kazığın boyunu bu bayram başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerin dışına çıkamayanların yarattığı, örneği Hindistan'da yaşanan izdihamlarda gördük!

Misal, İstanbul-Ankara hızlı tren bileti geçen yıl Mayıs'ta 151 liraydı, bugün bilet al 248 lira!

Bu yıl hariç 2022'de doğalgaza 13, elektriğe 12 defa, suya, telefona, internete de okkalı zam geldi.

Ucuz olduğu için koyun eti tüketerek halka örnek olan Hazine'ye bakan Nebati bile bıkıp, “Soğan da soğan diyorlar” diye isyan etti! Zamlar yüzünden soğanı patatesi tane ile alır olduk.

Şifalı karışım tavsiyesi yükseklerden gelmişti! Duyduğumuzdan beri her akşam yemeden yatmıyorduk ki, manda yoğurdunun 700 gramı 122, Medine hurmasının kilosu 395, yerli ve de milli kestane balının 300 gramı zamlana zamlana 450 liracık olmuş!

Dünya liderimiz “Bizden önce Türkiye toplu iğne üretemeyen bir ülkeydi” demişti. 1951'den beri üretip dünyaya sattığımız toplu iğneye bile yüzde 250'yi aşan zam geldi.

İğne bu, ucu birinin bi tarafına değse insanı irkiltir! Hal böyle olunca, irkilenler dürbüne bile gerek kalmadan seçime çeyrek kala ufukta kaybetme olasılığını gördü!

Görünce de garip şeyler olmaya başladı…

Milletin vergilerinden aktarılan milyonlarca dolarla yapılan Sivas-Ankara hızlı treninin, yolcuları seçim sonrasına kadar bedava taşıyacağı müjdelendi!

Bizim cebimizden çıkan milyonlarca dolar (ne kadar harcandığı ve daha ne kadar harcanacağını kimse bilmiyor) ile aranan ve bulunan gazın bizim evlere bir ay bedava, sonrasında bir yıl indirimle verileceği müjdelendi!

Hazine bakanı seçim bölgesinde verdi müjdeyi… “Sulama tarifesinde yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz suyu geçen seneki fiyatın da altında kullanacak” dedi!

Müjde vermelere doyamayan Erdoğan, sanki kendi cebinden ödeyecekmiş gibi, “Kentsel dönüşümde yarısı bizden (buradaki biz, para bizden çıkacağı için gerçekten bizden oluyor) kampanyası başlatıyoruz. İnşaat maliyetinin yarısını yurttaş yarısını devlet karşılayacak” dedi!

Bugüne kadarki en geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırması şansa bu seçime denk geldi!

Vergiden askerliğe, trafikten köprü kaçak geçişine, adli para cezalarından idari cezalara, öğrenim kredisinden prim borçları af ve yapılandırma kapsamına alındı. Başvuru ve taksit ödeme tarihleri bile uzatıldı!

Elektrikte yüzde 15 indirim yapılacağı açıklandı.

Gençlere ücretsiz internet, alacakları telefon ve bilgisayar için vergi muafiyeti getirildi. Yetmedi… Sinema, tiyatro ve kültürel etkinliklerin ücretsiz ya da indirimli olacağı müjdelendi!

Kusur kalamazdı. İçişleri bakanı Soylu da müjdeledi… “Geçmişte Gabar Dağı'nda terörist vardı. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi, petrol çıktı… Her metrekaresinden petrol fışkırıyor” dedi!

Dünya lideri karın doyuracak müjdeyi, “Tarım Kredi Kooperatifi marketlerimiz 600 çeşit ürünü en ucuz fiyatlarla satışa sunacak” diye verdi.

Et ve Süt Kurumu müdürü Ankara ve İstanbul Perakendeci Dernekleri ile ucuz kıyma, ucuz kuşbaşı anlaşması imzalandığını duyurdu!

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Bir dolar 21 Türk Lirası'na doğru koşarken, meyveden toplu iğneye her türlü ürün zamlanırken, millet kredi borcunu yeni kredi ile döndürmeye çalışırken, kamu bankaları üreticiye uygun kredi vermek yerine 1 milyon 750 bin liralık TOGG'a ucuz kredi ayarlarken, daha düne kadar bindirim üstüne bindirim yapan iktidar seçimi kazanmak için indirim üstüne indirim yapıyor!

Seçim öncesi denizden gaz, dağlardan petrol, darphaneden 200'lük banknot fışkırmasına ve bu kadar müjdeli indirime rağmen çarşıda pazarda ağzına geleni saydıran millet neden hafiflemiş hissetmiyor o zaman kendini?

Neden olacak… İnen de bizeee binen de bize de ondan!