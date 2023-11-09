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Kakakoleee…

Lisedeydik dört arkadaş bir günlüğüne İzmir'den İstanbul'a gelmiştik. Maceraydı. Bir ara kendimizi Gülhane Parkı sırtlarındaki çay bahçesinde bulduk. Manzara şahaneydi. Hemen yanımızdaki masada iki turist oturuyordu. Garson geldi, bize ne içersiniz dedi. Ne var deyince saydı… Çay, kahve, gazoz, ayran, kakakola.

Çay istedik, garson turistlere gidip menüyü bu kez İngilizce saydı… Tea, kahve, gazoz, ayran, kakakoleee!

Bize kakakola olan, turiste kibarlık olsun diye kakakoleee şeklinde incelmişti!

***

Öcalan Suriye'den çıkmak zorunda bırakılmış sığınacak ülke arayışındaydı. İtalya kucak açıp, Roma'da malikane tahsis edince halkımız savaş ilan etti resmen!

Metris Cezaevi'nde Susurluk skandalının kilit isimlerinden Yaşar Öz'ün önderliğindeki mahkumlar, Türkiye'de yakalanıp hapse atılmış İtalyan otomobil hırsızı Mauro Calaseibetta'yı hapishanede rehin aldı! Apo iade edilmezse Mauro'yu serbest bırakmayacağız dediler(!)

Bayrampaşa Hali çalışanları İtalya'dan gelen greyfurt, mandalina, kivi, üzüm ve portakalları ayaklarının altında ezdi.

Konya'da dükkanlara ‘İtalyan malı satılmaz' yazıları asıldı. İtalya'nın İstanbul Konsolosluğu önünde toplananlar bir köpeğin boynuna ‘hoşt Apo' yazılı karton asarak eylem yaptı.

Erzurumlular THY şubesine giderek Roma için 10 bin bilet talebinde bulundu. Yetkililer, 10 tane olsa tamam ama 10 bin bizi aşar dedi.

İsimleri İtalyanca olan firmalar gazetelere, ‘valla billa Türküz' ilanları verdi.

Bingöllüler İtalyan kravatlarını, Kayserililer İtalyan malı ayakkabıları yaktı. Pendik'te Öcalan'ı temsil eden bir vitrin mankenine İtalyan malı kıyafetler giydirerek üzerine bir kurt köpeği saldırttılar. İçel'de İtalyan malı buzdolabı, Bayrampaşa'da İtalyan malı kompresör, Ankara'da Motosiklet İhtisas Kulübü İtalyan Büyükelçiliği önünde İtalyan malı motor yaktı.

İtalyan malı otomobil sloganlar eşliğinde yakıldı.

Bunlar 1998'de olmuştu…

Neyse ki artık İtalyan arabalarına muhtaç değiliz. Babayiğitlerimizin ürettiği Anadolu kırmızısı, Gemlik mavisi, Oltu siyahı, Kula grisi, Kapadokya beji, Pamukkale beyazı yerli ve milli TOGG'larımız var.

Neredeeen nereye… AKP'nin Türkiye Yüzyılı'ndayız.

İçeride milyonlar sürüm sürüm sürünse de ekonomimiz uçuyor, ticaretimiz süper!

Mesela İsrail'le!

20 Eylül'de dünya liderimiz New York'taki Türkevi'nde Netenyahu'yu kabul etmişti. Sıcacık karşılaşmada enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapılabileceğini söylemiş, Netenyahu da kendisine “kıravatlarımızın benzerliği ikili ilişkilerin geliştiğinin göstergesi” demişti. Erdoğan gülerek yanıt vermişti: Gömlek de kravat da aynı!

Aradan bir ay geçmişti, 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısından dört gün sonra medyamızda şöyle bir haber çıktı…

“Türkiye-İsrail ekonomik ilişkileri son 20 yılda, AKP döneminde önemli gelişme gösterdi. 2002'de 1.41 milyar dolar olan ticaret hacmi 2022'de 9 milyar dolara çıktı. Ticaret dengesi, Türkiye'nin lehine bir seyir izledi. İsrail Türkiye'nin ihracatında 10. sırada!

Yani biz satıyoruz, İsrail dolarları ödeyip alıyordu.

E Hamas vurur da İsrail bu durur mu? Gazze'ye saldırdı. Yerle bir ediyor bölgeyi, çoğu çocuk 11 bine yakın Filistinli öldü.

Hükümetimiz art arda sert açıklamalar yapmaya başladı ama İsrail'i bitirecek, haddini bildirecek, korkudan mahvedecek ‘süper fikir' TBMM başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan geldi!

Meclis başkanı üzerinde ince ince düşünülmüş ‘derinlikli' eylem planı için önceki gün düğmeye basıp talimatı verdi… Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmasını yasakladı!

Bunu duyan THY, o şeyleri biz de yasakladık dedi.

Çay ocağında ve uçaklarda İsrail füzesi servis edilmeyeceğine göre neydi bu yasaklanan ürün?

Coca cola!

İtalyanlar'a sinirlenip kravat ve araba yakanlar bugün kola yakmaya kalksa, işleri zor.

Neyse o şirket çok güçlüydü, sosyal medyanın takipçisi bol medyacılarını devreye sokup anında karşı kampanya başlattı. Şunu dediler…

Biz Coca-Cola Türkiye'yiz. Türk şirketiyiz, bağlı olduğumuz grup Anadolu Grubu. Ve büyük harflerle eklediler… Anadolu Grubu TOGG'u üreten şirketin ortağıdır!

Doğru… Şirket, son seçim kampanyasında ‘görüp AKP'ye oy versin millet' denilerek her şehre gönderilen, bakanların binip kampaya yürüttüğü TOGG'u üreten konsorsiyumun en güçlü ortaklarından biri, dünya liderimizin babayiğidi!

Hatta TOGG'un patronu bile sayılır!

Çünkü kısa süre önce Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda(TOGG) sermaye artırımına gidildi, ortaklık yapısı değişti. Anadolu Grubu, Vestel ve Turkcell'in payları yüzde 19'dan 23'e çıktı.

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Ticaret bakanı Ömer Bolat İsrail'e inat colaya ambargo koyduğumuz gün Kuveyt'teydi. Gazeteciler, İsrail ile ticaretimiz etkilendi mi diye sorunca şu yanıtı verdi: 7 Ekim'den bu yana karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı!

Hazine bakanının kapı kapı dolaşıp borç para aradığı dikkate alınırsa bundan sonra ne olur? Birileri pirincin taşını ayıklarken Gülhane Parkı'ndaki garson gibi kakakoleee deyip, durumu inceltirler mi dersiniz?