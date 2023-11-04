PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçimini yap!

1368 kişinin seçimi 86 milyonluk memleketi etkileyebilir mi?

Etkiler!

Geçmişte yaşandı örneği var…

Memleketi kurtarmak için 1919'da Sivas'a gelebilen bir avuç vatansever insanın 38 delegenin Mustafa Kemal Atatürk seçimi, bir ulusun kaderini, geleceğini baştan sona etkileyip değiştirdi!

O seçim ile saltanatı kaldırdık, birinin kulu olmadığımızı kanıtladık, düşmanları kovduk, çok çalıştık, zorluklar çektik ama bak, küllerinden doğan özgür bir ulusun bireyleriyiz 100 yıldır.

O Atatürk'tü, neredeee öyle biri diye düşünme.

Atatürk yok ama ilkeleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti var!

İşte bu yüzden siz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1368 delegesi bugün sadece CHP için değil, böyle düşünseniz de düşünmeseniz de memleketin geleceği için seçim yapacaksınız!

Bakın… Diğerleri AKP kongresi, MHP kongresi, İYİ Parti kongresi, HDP kongresi derken, siz ne diyorsunuz? CHP Kurultayı!

Cengiz Han yasasından çıkmadır, ‘büyük aile meclisi' demektir kurultay.

Oğuz boylarının töre gereği toplanıp Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'yi önder seçtikleri büyük kurultaydır.

Geçmişini iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilk Türk Dili Kurultayı'dır. Genel başkan seçildiği üç CHP toplantısında dediği gibi büyük millet ailesinin, CHP'nin kurultayıdır.

Son CHP Kurultayı'na vefatından üç yıl önce, 1935'te katıldı. O gün orada bulunanlara sesleniyormuş gibiydi ama aslında size de seslendi, şöyle dedi:

“Kurultayın sayın üyeleri. Bu anda, bundan önceki kurultayları ve partimizi doğuran ilk Sivas Kurultayı'nı ki, dış ve iç düşmanların süngüleri altında kurulmuştur, hatırlayalım! Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Bayanlar, baylar partimizin her kurultayı, denebilirki bir dönüm başında toplanmıştır…”

100 yıl önce görmüş, yine bir dönüm noktası!

Evet, kaybetmekten yılmayan Kılıçdaroğlu'nu her kaybedişten sonra bir kez daha seçen 1368 CHP delegesi bugün yeni bir seçim yapacak.

İzleyip göreceğiz!

Bugün Türkiye'de doğruları söyleyip yazdıkları için dokuz köyden kovulan, yetmeyince hapislere tıkılan gazeteci avı var!

Türkiye, kirli finans konusunda dünyanın gri listesinde!

Halkın geleceği ile nasıl oynandığını görmek için tek bir örnek yeter. Enflasyon! TÜİK'e göre yüzde 61, İstanbul Ticaret Odası'na göre yüzde 72, ENAG'a göre yüzde 126! Dünyanın başka hangi ülkesinde böyle bir rezalet var?

Adalet hepimize lazım ama herkes yaka silkiyor. Suudi Arabistan istedi diye dosya, İsrail 20 milyon dolar verdiği için dava, Trump istedi diye papaz hapisten çıkarılıp gönderiliyor. Doğruyu söyleyenin yakasına yapışılıyor, yamuk olanın yaptığı yanına kar kalıyor. Adalet sisteminin içindeki yargıçlar bile ‘durum çok fena' diyerek dilekçe yazıyor!

Her yanımızı mafya sarmış. Emniyet aylardır her gün operasyon yapıyor, bitiremiyor.

İşçiye yok, öğretmene iş bile yok, emekliye zırnık yok, dul ve yetime Allah versin deniliyor ama köprüleri, otoyolları, havaalanlarını, tünelleri işletenlere yılda bir garanti ödemesi sırf onlar istedi diye 6 ayda bire, yine sırf onlar istedi diye 3 ayda bire indirildi. Halk avucunu yalarken, onlar 3 ayda bir tıkır tıkır alıyor halkın vergilerinden paylarını!

Cumhuriyet Bayramı hem de 100. yıl dönümünde, bu vatanı düşmana bırakıp kaçan padişahın sarayından izleniyor.

Parayı bastıran Araplar Galatasaray-Fenerbahçe maçını aldı. Şimdi de 100 milyon euro verelim, 10 yıl boyunca benim istediğim şekilde Türkiye Kupası Arabistan'da oynansın diyor!

Tarikatlar, cemaatler, kerameti kendinden menkul şeyhler şıhlar, Atatürk'e aşağılık sözler söyleyen fesli, sarıklı, cübbeliler cirit atıyor. İmamlar camiden çıktı okullarda ders başı yaptı. Daha dün, Kayseri'de nakşibendi tarikatının şeyhlerinden Ramazan Dinç efendi TOGG'una atlayıp asfalt tesisini ziyarete geldi. Gelişinde kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymakamı ve belediye başkanı el pençe divan şekilde karşılayıp, aynı saygı ile uğurladı!

Memleketin çocukları okula boş beslenme çantasıyla giderken, üniversite öğrencileri iyi mi? Kalacak yer bulamıyorlar, parasızlıktan günde tek öğüne düşürdüler yemeği. Dayanamayanlar art arda canına kıyıyor.

Yurtta barış, dünyada barış ilkesi hiçe sayılıp ‘Mehmetçik Gazze'ye' deniyor!

33, 34, 35, 36 ve 37. CHP kurultaylarında seçip iş başına getirdiğiniz kadrolar aval aval bakarken, son seçimi altın tepside sunup milyonların umudunu denize atarken, bir kez daha kaybedip ‘güvenli liman' falan denilirken oldu bunlar!

Bugün 19'u olağanüstü, 56 kurultay yapan partinizin 38. Olağan Kurultayı… Sizin için de, tutunacak bir dal arayanlar için de köprüden önce son çıkış.

Yani sayın delege, birileri üzerinde durduğumuz halıyı çekerken, aslında neyin seçimini yaptığını bir zahmet düşün!