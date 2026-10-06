Bugün net asgari ücret 28.075,50 TL. 2026 Ocak ayından geçerli ücrete ikinci altı ay için zam da yapılmadı. Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Dokuz aylık dönemde asgari ücret 6.827 TL eridi. Hem de TÜİK verilerine göre. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas ciddi biçimde açıldı. Türk-İş tarafından yapılan hesaplamalara göre Eylül 2026 itibarıyla açlık sınırı 37.800,92 TL. Aradaki fark 9.725 TL’ye çıktı. Anlayacağınız asgari ücretlinin durumu pek de iyi değil. Milyonlarca emekli gibi. Peki 2027’de ne olacak? OVP’nin enflasyon hedefleri, gerçekleşen enflasyon, Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı, yeniden değerleme oranı ve benzeri verileri bir araya getirerek 2027 yılında asgari ücretin net kaç lira olabileceği yönünde çıkarsamada bulunmak mümkün. Buyurun farklı senaryolara birlikte bakalım. En kötü senaryo: %21 zam Orta Vadeli Program (2027-2029), 2027 yıl sonu enflasyonunu yüzde 21 olarak öngörüyor. Asgari ücret gerçekleşen değil, öngörülen veya hedeflenen enflasyona göre artırılırsa %21 artış olur ve 33.971 TL’ye çıkar. Bu senaryonun gerekçesi basit: Geleceğe, gerçekleşmiş enflasyonla değil hedeflenen enflasyonla bakmak. Böyle bir oran, çalışanı ezme odaklı enflasyonla mücadele programı demektir. Enflasyonla mücadeleyi; israfı, yolsuzluğu, verimsizliği, yanlış politikaları düzeltmek yerine yine dar gelirli üzerine yıkmak anlamına gelir. Artık buna herkesin karnı tok. Böyle bir rakamın kabul edilemez olduğunu söyleyelim. Böyle bir yanlışa düşülmesini beklemem ama bu senaryo uygulanırsa 2027’de seçim olmayacağı da garantilenmiş olur. Çünkü seçim yılında iktidar böyle bir orana imza atamaz. Bu rakam iktidara seçim kaybettirir. Enflasyon telafisi esaslı senaryo: Yüzde 28 OVP’nin 2026 sonu TÜFE tahmini % 28.4. Yaptığımız hesaplamalara göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı da %28’e yakın bir oran olarak gerçekleşecek. Şunu diyebilirler, bakın vergilere, kamusal mal ve hizmetlere biz %28 civarındaki yeniden değerleme oranında zam yapıyoruz. Aynı zammı asgari ücrete de uyguluyoruz. Yeniden değerleme oranı %28’in biraz altında gerçekleşeceğinden, bu oranın bile üzerinde zam yaptık diye sosyal medya paylaşımları yaparlarsa şaşırmayın. Asgari ücret yukarıda yer verdiğimiz gerekçelerle %28 civarı artırılırsa net 36 bin lira civarı bir ücretle karşılaşabiliriz. Ancak yıl sonu enflasyonunun OVP’de tahmin edildiği gibi %28’ler değil %30’lar civarında olması durumunda iktidarın “Çalışanı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.” türü söylemleri havada kalır. Mutfak Enflasyonu Esaslı Senaryo: Yüzde 35 Zam Üçüncü senaryonun dayanağı ise mutfak. Türk-İş’in Eylül 2026 araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 37.801 TL’ye yükseldi. Daha çarpıcı olanı, yıllık mutfak enflasyonunun yüzde 35.14 olması. Bugünkü 28.075 TL’lik asgari ücret, daha şimdiden açlık sınırının yaklaşık 9.725 TL altında. Yüzde 35 zam yapılırsa net asgari ücret 37.902 TL olacak. Yani 2027 yılı başındaki açlık sınırını yakalamayacak, ama hiç olmazsa makas biraz daralacak. Bu nedenle yüzde 35’lik senaryo, mutfak enflasyonunu dikkate aldığı için asgari ücret artışında daha makul bir yaklaşım olacaktır. Gıda fiyatlarındaki mevcut artışın ücret üzerindeki etkisini dikkate alan, asgari ücretin mantığına uygun daha gerçekçi bir zam oranı olarak değerlendirilmeli. Benim öngörüm %30 zam, net asgari ücret 36.500 TL Bir tarafta OVP’nin %21’lik 2027 enflasyon hedefi var. Diğer tarafta 2026 için %28.4’lük enflasyon beklentisi bulunuyor. Aynı zamanda %28’ler civarında bir yeniden değerleme oranı. OVP tahminlerinin kısa vadeler için bile çok tutmadığını biliyoruz. Bu nedenle, 2026 yıl sonu için yapılan %28.4’lük TÜFE’nin biraz yukarıda %30’a yakın bir oranda oluşması kuvvetle muhtemel. Eğer yıl sonu TÜFE %30’un biraz altında gerçekleşir ve asgari ücret %30 olarak belirlenirse, iktidarın asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik söylemini kullanması da söz konusu olabilecek. Bu nedenle 2027 yılında net asgari ücretin 36.500 lira civarında şekilleneceğini düşünüyorum. Yukarıda, 2027 yılında asgari ücretin ne kadar olabileceği ile ilgili, veri bazlı analiz yaptım. Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği, tespit şekli, hangi periyotlarla tespit edilmesi gerektiği ise apayrı konular. Asgari ücretin, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yüksek enflasyon dönemlerinde en az altı aylık periyotlarla güncellenmesi gerekir. Güncellemede de genel TÜFE oranı değil, asgari ücretlinin gıda, barınma ve ulaşım gibi temel ve zorunlu giderlerindeki artışlar esas alınmalı.