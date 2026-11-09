İstanbul’da hava soğuk, Beşiktaş’ın futbolu da birkaç maçtır ısıtmıyor gönülleri. Haliyle tribünlerde bu sezon alışık olmadığımız şekilde boşluklar var. Rakipler de kazanınca üç puan dışındaki her sonuç krize davetiye demek. Allah’tan rakip Gençlerbirliği...

İskoçya’da 70 saat önce maça çıkıp 5 saatlik uçuş yaparak Türkiye’ye dönen Beşiktaş’ta fiziksel yıpranma kaçınılmaz. Oyuncular da bunun bilincinde. Düşük viteste maça başladılar. İş kaliteli ayaklara kalmıştı, onlar da gereğini yaptı. Trossard getirdi, Vlahovic bitirdi.

Maçın kırılma anı Metehan Baltacı-Vlahovic eşleşmesiydi. Metehan’ın, Vlahovic’i fiziksel ve zihinsel olarak tutabilmesi mümkün değildi. Zaten formasından çekerek ilk sarıyı görmüşsün. Bunu bile bile 6 dakika sonra yeniden aynısını yapmak neyin kafası? 22. dakikada rakibin on kişi kalmasıyla maç da formaliteye dönüştü. Maçın en iyi ismi Trossard’ın bir kez daha al da at pasıyla Vlahovic maçı fiilen bitirdi. İkinci yarıda gaza fazla basmadı Beşiktaş. 28 günde 8. maçını oynayan oyuncuları da anlamak lazım. Vlahovic’in güzel pasında maçın yıldızı Trossard golü atacaktı ama Poku son anda dokununca gol yerine asist hat-tricki yapmış oldu. Evde sorun yok. Dolmabahçe’de 6’da 6 yapan Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano artık deplasman krizlerine bir çözüm bulmalı.

İlk golden önce avantajı uygulatarak çok doğru bir karar veren maçın hakemi Atilla Karaoğlan ise ilk yarıda üç dakika süren bir baraj kurdurarak tarihe geçti!