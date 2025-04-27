Bizim ligde hakemler faul olması gereken anlarda oyunu devam ettirirken, Avrupa’nın önemli liglerinde net olarak gördüğümüz ama faul ile ilgisi olmayan pozisyonlarda ise faul kararı veriyorlar. Omuz omuza mücadele oluyorsa oyun devam eder. Bizim ligde bazen ediyor, bazen etmiyor!

Mourinho geçen hafta oynayan 8 oyuncusunu bir anda kenara almıştı. Böyle kararlar radikaldir ve her zaman takıma olumlu yansıyacaktır diye bir kural yoktur. Yeniden üçlü savunmaya dönüldüğünü görmüştük. Ama oyuna iyi ve iştahlı başlayan Gaziantep takımı olmuştu. Orta sahayı kalabalık tutan ve temaslı oyunu tercih eden ev sahibi, dönen topları daha çabuk kazanıyordu. Maxim’in golüyle öne geçen Gaziantep, bu üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar sürdürdü.

İkinci yarıya İsmail’in yerine En Nesyri girerken, Jose Mourinho defansif orta sahasından vazgeçip bir forvet daha almıştı. İlk devre markajdan kurtulamayan Fred, ikinci yarı dikine tehlikeli toplar atmaya başladı.

Maç iyice tek taraflı oynanmaya başlamıştı. VAR kontrolü sonrası gelen penaltı kararı ile Talisca beraberliği getirmişti. Tadic oyundaydı ve kullandığı kornerde Dzeko Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi. 3 dakikada 2 gol bulmuştu Fenerbahçe. Kapanarak koskoca 45 dakikayı atlatacağını düşünen ev sahibi, çok çabuk çözüldü. Fred iyi oyununu bir de golle süslemişti.

Kanat bölgesinde Oğuz ve Kostic oynadığı zaman takım daha iyi ve kontrollü hücuma çıkıyor. İkinci devre pas trafiğinde Talisca olumlu işler yaptı.

Fenerbahçe için artık beraberlik bile iyi sonuç değil. Seri galibiyetlerle sezonu kapatmak zorundalar. Ama lider puan kaybetmezse yine olmuyor. Bu şekilde mücadele etmek hiç kolay olmayacak.