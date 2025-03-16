Tarih: 6 Eylül 2017... SÖZCÜ, ABD’nin Suriye’de PKK ordusu kurduğunu, teröristleri eğittiğini, donattığını yazdı. Aradan 8 yıl geçti. Bugün o hainler Suriye ordusu içine katıldı. Şimdi sırada cihatçı militanlarla birleşme var...

Bazen arşive bakmak, geçmişte yazdıklarımızı okumak yararlı oluyor. Önümde gazetemiz SÖZCÜ’nün 6 Eylül 2017 tarihli nüshası var. Gazetemiz o gün “ABD, Suriye’de PKK ordusu kuruyor” manşetiyle yayımlanıyordu. Haberin başlığını, girişini okuyunca görüyoruz; Suriye’de gelinen durumu anlatırken, “Sözde müttefikimiz ABD’nin yüzümüze güldüğünü, sırtımızdan vurduğunu” belirtiyor.

Aynı haberimizde ABD’nin Suriye’deki üs sayısını 12’ye çıkardığını belirtiyor, “ABD, PKK’nın uzantısı YPG’ye bu üslerde askeri eğitim ve silah veriyor. Hainler, askeri düzende hareket ediyor” diyoruz. Haberimizin birinci sayfasında şunları aktarıyoruz:

PLAN BÖYLE İŞLİYOR

“ABD, dinci terör örgütü IŞİD’le mücadele bahanesiyle Suriye’deki YPG’li teröristlere kol-kanat geriyor. Sinsi plan şöyle işliyor: Yüzlerce TIR dolusu silah, ABD’nin Suriye’deki üslerine getiriliyor. ABD ve NATO uzmanları, YPG’lilere bu üslerde askeri eğitim veriyor. Eğitimini tamamlayan teröristlere silah dağıtımı yapılıyor. ABD’nin amacı sözde ‘Suriye Kürdistanı’ ilan edilen bölgede, PKK/YPG’lilerden oluşan düzenli bir ordu kurmak. Bölgedeki kaynaklar ‘PKK’lılar, askeri düzende hareket etmeye başladı bile’ diyor.”

ABD’nin Suriye’deki üslerinde eğitilen teröristler böyle gövde gösterisi yapmıştı.

KÜRT ORDUSU HAZIRLIĞI

Gazetemizin birinci sayfasında, teröristlerin üslerde harp eğitiminden geçirildiğine ilişkin fotoğraflar yayımlanmıştı. Silahlı teröristlerin nasıl gövde gösterisi yaptığını belirtip, “YPG’nin, Suriye’de sözde bağımsızlık referandumu yapmayı planladığının öne sürüldüğüne”, teröristlerin ABD’li askerlerden silah dersi aldığına, ABD’nin verdiği zırhlı araçların önündeki fotoğraflara varıncaya kadar her ayrıntıya haberimizde yer vermişiz.

Bu bilgi ve haberin derlenmesinde Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan’ın katkısının çok büyük olduğunu da söylemeliyim. Yavuzaslan’a, başkanı olduğu derneğin üyesi gazeteciler bilgi aktarıyor, hatta yazamadıklarını ona bildiriyordu. Açıkçası, o dönemde Güngör Yavuzaslan bana önemli bilgiler aktarmıştı. O haberimizde şunlarda yer almıştı:

“ABD son aylarda Irak’ın Erbil bölgesine askeri malzeme sevkiyatını artırdı. Gelen TIR’lar, başta Haseke olmak üzere ABD kontrolünde olan üslere gidiyor. Burada hem yeni silahların PKK’lılara dağıtımı hem de eğitimi yapılıyor. Üslerde birçok NATO ülkesinden askeri personel de bulunuyor.”

SÖZCÜ, 6 Eylül 2017’de bu manşeti attı.

ÖRGÜTÜ LEGALLEŞTİRMEK İÇİN

Suriye’de ABD’nin gözetiminde PKK/YPG’lilerden oluşan ordu kurulmaya başlandığını açıkladıktan 3 yıl sonra, yani 20 Ağustos 2020’de SÖZCÜ’deki köşemde “Suriye’de PKK ordusu” başlıklı yazım yer aldı. O yazıdan bir bölüm aktardığımda bugünlere nasıl gelindiği de ortaya çıkıyor:

YENİ YOL HARİTASI

Bölücü terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’nin bekasına yönelik en önemli tehdit olarak kabul ediliyor. YPG ile ABD’nin Delta Crescent Enerji Şirketi arasında Suriye’nin kuzey doğusundaki petrolün işletilmesi ve pazarlanması konusunda anlaşma imzalandı. İlk defa devlet dışı bir aktör/terörist grup muhatap alındı ve terör örgütünün legalleşmesi yönünde uluslararası bir adım atıldı.

Petrol anlaşmasına paralel olarak, sahada ABD’li yetkililerin PKK’lı terörist başlarının barındığı Kandil bölgesine gidip görüşmeler yaptığına ilişkin dikkat çekici önemli bir gelişme yaşandı. ABD’lilerin, Kandil’de yaptıkları temasta YPG’nin Suriye’deki faaliyetleriyle koordineli olarak Türkiye’de ve Irak’ta PKK faaliyetlerine ilişkin yeni bir yol haritası devreye alındı.

ABD petrol şirketiyle YPG/PKK arasında imzalanan anlaşma ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Etrafımızda silahlı bir güç oluşturuluyor. Bunlar hep “İç güvenlik”, “Petrol sahalarının korunması” adına yapılıyor ama asıl niyet tamamen başka. ABD ile YPG arasında imzalanan petrol anlaşmasıyla bölgede silahlı gücün nasıl olacağını da sıralayalım:

Teröristler ABD’li askerlerden silah kullanma dersi aldı

ÖZERK BÖLGE OLUŞTURULUYOR

-Petrol kuyularının güvenliği için 2 bin 200 YPG’linin eğitimine başlandı.

-Halen 11 bin 200 olan sözde iç güvenlik biriminde görevli silahlı YPG-PKK’lının sayısı kademeli olarak 28 bin 200’e yükseltilecek. Eğitimler tamamlandıkça bunlar da görevlerine başlatılacak.

Bu gidiş, bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen kaynaklar tarafından şöyle yorumlanıyor:

“Suriye’nin kuzeyinde adım adım, göz göre göre özerk bölge oluşturuluyor. Suriye’deki gelişmeler, kuşkusuz Türkiye tarafından yakından izleniyor. Orada niyetlerin ne olduğu biliniyor. Gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı’nın genişletilmesi sonucunu da getirebilir.

Petrol anlaşması, ABD ve Rusya’nın zımni bir mutabakatıyla hayata geçirildiği muhakkaktır. Her iki ülkenin de Suriye’nin geleceğine ilişkin temel yaklaşımı yerinde yönetim çerçevesinde özerk yapılara ayrılmış bir Suriye isteniyor. YPG’ye sağlanan bu kazanım ile Esad rejimi üzerinde bir manivela unsuru olarak kullanılması sağlanacak. Diğer bir ifadeyle, ABD’nin petrol anlaşması şüphesiz YPG’nin; Suriye’nin geleceğinde, siyasi süreçte güçlü bir kart haline getirilmesinin yolunu da açıyor.”

GELELİM GÜNÜMÜZE

Arşivler yalan söylemez. 2017’de, 2020’de SÖZCÜ’de bunları yazmıştım. Bu yüzden Suriye’de yaşanan gelişmeler benim için sürpriz olmadı. Bugün, PKK/YPG’nin oluşturduğu, ABD destekli bir ordu var. Şimdi bunlarla dinci terör örgütü militanlarının birleştirilmesi çalışması yürütülüyor.

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu ile yaptığım röportajda, bugün PKK/YPG’lilerin yaklaşık 6 tümen askeri bulunduğunu, bunun 85 -90 bin kişi anlamına geldiğini belirtti. Şimdi, PKK’lılar Suriye ordusu içinde yer alacak. Ya sonra? Başka söze gerek var mı?