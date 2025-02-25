Bugün siyaset alanındaki güvenmezlik ve kayganlıklar nedeniyle ulusça ağır bedeller ödüyoruz!

Ülkeden ve milletten çok kendini düşünen çıkarcı siyasetçilerden memlekete hiçbir fayda gelmez.

Bu tipler, ilkesizlikleriyle halkı siyasetten soğutuyorlar!

Büyük Atatürk, yüz yıl önce “Bir adam ki, memleketin ve milletin mutluluğundan çok kendini düşünür, o adamın değeri ikinci derecedir, ikinci sınıftır!” demişti.

İşte, ülkemizdeki büyük sıkıntılardan biri, siyaset sahnesinde yer alan kişilerin önemli bir kısmının “İKİNCİ SINIF” olmasıdır.

Bunlar ilkesiz kişilerdir ve kendi çıkarlarını, ülke çıkarlarından önde görürüler!

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AKP’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi pazar günü yapıldı.

23 yıldır iktidarda olan bir partinin yorulması doğaldır. Bu, metal yorgunluğuna benzetilir.

Partinin metal yorgunluğu kongrede açıkça meydana çıktı. Yeniden seçilen 75 kişilik (MKYK) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yarıdan fazlası değişti ve kurula 42 yeni isim girdi.

Bu isimlerden 5’i, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’den istifa ederek AKP’ye transfer olan siyasetçiler...

Bunlar, bir zamanlar iktidara ağır eleştiriler yöneltirken, tükürdüklerini yalayarak AKP’ye transfer olup “Biz AK Parti’nin neferleriyiz” dediler.

İlkesiz siyasetçilerden ülkeye hiçbir fayda gelmez!

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Benim dikkatimi çeken AKP’nin yeni yönetim kadrosuna giren Prof. Dr. Serap Yazıcı oldu.

Anayasa hukukçusu olan bu hanımefendi, CHP listelerinden aday gösterilerek Gelecek Partisi’nden milletvekili seçilmişti. Oradan da istifa edip AKP’ye transfer oldu.

Oysa daha önce AKP hakkında söylemediğini bırakmamıştı. 2023 seçimleri öncesinde “Anayasa’ya göre Erdoğan yeniden aday olamaz” diyen Serap Yazıcı, Tek Adam Sistemi’nden de şikâyet ederek “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’yi felâkete sürüklemiştir. Artık Türkiye uçuruma yuvarlanmaktadır. Eşim rahmetli Ergun Özbudun hocamızın kemiklerini sızlatacak hiçbir adım atmam” demişti.

Şimdi, söylediklerinin tam tersini yaptı “Ülkeyi felakete sürükledi” dediği sisteme kendisi de girdi. Rahmetli kocası Prof. Dr. Ergun Özbudun’un kemikleri sızlıyor mu, sızlamıyor mu, buna o cevap versin!

Tüm olanları görünce acı acı gülümsedim ve “Ah menfaat! Sen nelere kadirsin!?” diye düşünmeden edemedim.

Allah tüm dünyayı Trump’ın çılgınlıklarından korusun!

Adam devlet başkanı değil, mafya lideri sanki!

Yabancı ülkelere göz koydu!

Kanada’ya, Panama’ya, Grönland’a ve hatta Ukrayna’ya bile çökmek istiyor...

ABD Başkanı Trump’tan bahsettiğimi anlamışsınızdır sanırım...

Nasıl bir adam bu?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’i Ukrayna’nın başkenti Kiev’e göndererek, Ukrayna’nın değerli “titanyum ve lityum” madenlerini Amerika’ya bıraktığına dair bir anlaşma imzalatmak istedi.

Ukrayna Başkanı Zelenski’yi “İmzala, yoksa Washington’un hışmına uğrarsın!” diye tehdit eden Trump, buna rağmen anlaşmayı imzalamayan Zelenski’ye “Komedyen parçası ne olacak?” diye hakaret etti ve onu diktatör olmakla suçladı.

Trump’ın derdi, üç yıldan veri devam eden Ukrayna-Rusya savaşında Amerika’nın Ukrayna’ya verdiği 350 milyar dolar... Bu paranın peşine düşen Trump’ın bir mafya lideri gibi davranmasına dünyadan tepki yağıyor ama onun aldırış ettiği yok!

Trump’ın davranışları ABD’ye dost ülkeleri bile korkutuyor. Allah tüm dünyayı onun çılgınlıklarından korusun!

GÜNÜN SÖZÜ

Menfaati çiğnersen yücelirsin, başında taşırsan seni alçaltır!