Hukuktan uzaklaştıkça ekonomide de işler hiç iyi gitmiyor!

İktidar, evrensel olan “Hukukun üstünlüğü” ilkesini kabul etmediği sürece ülkede işlerin düzelmesi mümkün görünmüyor!

Şu anda halkın en büyük derdi enflasyon ve pahalılık...

Vatandaşın yüzü yıllardır gülmüyor.

Fiyatlar öyle azgın bir iştahla saldırıyor ki, bu durum devam ettikçe sıkıntılar ülkesi olmaktan kurtulmamız mümkün değil!

H H H

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önceki gün yıllık enflasyonun yüzde 39.05’e düştüğünü açıkladı.

Bir sevindik, bir sevindik ki, sormayın!

Fakat, daha sonra bağımsız kuruluş ENAG’ın enflasyon rakamını görünce tokat yemiş gibi kendimize geldik. Çünkü, vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon bu: Yüzde 79.51...

TÜİK yetkilileri zahmet edip sadece semt pazarlarını dolaşsalar, gerçek enflasyonu görecekler ama onlar hesaplarını, aldıkları talimat doğrultusunda yapmak zorunda kalıyorlar. Aksi halde o görevde kalamazlar!

O zaman ne oluyor?

Vatandaş eziliyor!

H H H

TÜİK hakkında ilginç bir dava var.

Yargıtay 7’nci Ceza Dairesi Onursal Üyesi Yüksek Hâkim Seyfettin Çilesiz’in “TÜİK’in enflasyon verileri asılsızdır!” diye açtığı dava, Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi’nde devam ediyor.

15 gün içinde biteceği belirtilen davada karar TÜİK aleyhine çıkarsa, seyreyleyin siz gümbürtüyü... Ortalığın fena halde karışacağı kesin!

H H H

“Enflasyonu bitireceğim” iddiasıyla yola çıkan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılının Haziran ayında göreve başladığında TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 38.21 idi...

Aradan iki yıla yakın zaman geçtikten sonra, şimdi yüzde 39.05...

Eee, ne oldu bizim iki yılımıza? Dönüp dolaşıp, aynı noktaya geldik! Ağır sıkıntılarla geçen iki yılımız heba oldu!

Mehmet Şimşek hâlâ “Enflasyon düşüyor” diyor, bu nasıl düşmekse?

H H H

Olan, TÜİK’in rakamlarla oynayarak düşürdüğü enflasyon nedeniyle DÜŞÜK ZAM alan emekli ve asgari ücretlilere oluyor.

Gerçek olan şu ki:

Son 4 yılda maaşlar TÜİK’e göre değil de, ENAG’ın gerçek enflasyon rakamlarına göre hesaplansaydı, bugün en düşük emekli maaşı 50 bin lira, asgari ücret ise 144 bin lira olacaktı.

Şu anda en düşük emekli maaşı 14 bin 469, asgari ücret ise 22 bin 104 lira...

Bu rakamlar insanlarımızın son 4 yılda ne kadar fakirleştiğini gösteriyor ve milyonlarca aile yoksullaşmanın dayanılmaz acılarını yaşıyor!

Trafikte yayalara yol vermeyen araçlara ceza!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nü tebrik etmemiz gerekiyor.

Adana’da, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdırmaya devam ediyor.

Tüm uygar ülkelerde, beyaz çizgili geçitlerde yayalara öncelik tanınır. Araçlar sıkıysa durmasınlar, cezası ağırdır.

İstanbul’da bizzat denedim. Etiler Camii’nin yakınında Alkent Sitesi’nin önünde bulunan yaya geçidinde uzun süre bekleyip kontrol ettim. Yayalar, araçların önünden kaçarcasına, zıplaya zıplaya karşı tarafa geçtiler.

Üşenmeden saydım. Geçen 100 araçtan sadece 18’i durup yayalara medenice yol verdi. 82 araç, bekleyen yayaları gördüğü halde bastı gaza geçti gitti!

Birçok yaya, araçlar arasında boşluk yakalayıp karşı tarafa geçmeye çalıştı!

Yaya geçitlerine kamera konulsa sanırım bu rezillikler azalır!

Adana’da güzel bir uygulama yapıldı. DRON destekli kontrollerde sürücülere binlerce lira para cezası kesildi!

Sürücülerin ceza miktarını duyunca “Şaka mısınız ağabey, ben durdum valla orada” demesine, başka bir sürücünün “Camideydim memur bey, namazdan çıkıp geldim ben. Teyzeye yol verdim, neden vermeyeyim?” gibi itirazları dinlenmedi, cezalar kesildi.

Dileriz bu tür uygulamalar, İstanbul’da, Ankara’da, tüm illerde yapılır.

GÜNÜN SÖZÜ

Geleceği merak etmeye gerek yok. Nasıl olsa bir gün karşımıza çıkacak!