Terör örgütü PKK’nın dağdan inip ovada siyaset yapmasının yolunu açacak tasarı Meclis’te kanunlaştı. Türk, Kürt fark etmeksizin bütün iyi niyetli insanlar, gerçek vatanseverler, bölünme, vuruşma istemeyenler PKK’nın silah bırakmasını olumlu buldular. Şimdi göreceğiz. Ak mı! Kara mı! ★★★ Kimse bizi aldatmasın. Terör zaten bitmişti. PKK ve Öcalan, silahlı mücadele ile Türkiye’yi bölemeyeceğini, Türk ile Kürt’ü birbirinden koparamayacağını, arkasına emperyalizmi alsa da Türk ordusu karışında başarılı olamayacağını, zaten kavramıştı. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye-İç Cepheyi Güçlendirme”adı altında kendilerini yeniden iktidar yapacak, ölünceye kadar iktidar koltuğunda “Tanrı Liderler” olarak kalacakları kirli siyasi bir projeye ihtiyaçları vardı. ★★★ Abdullah Öcalan, bu siyasi ihtiras çukuru bulanık projede “uygun bir araç olmayı, kendi gelecek planları” için kabul etti. Oyun açıktı. Kürt vatandaşların oylarını temsil eden DEM Parti’yi iktidar partileri AKP-MHP’nin yanına çekmekti. Şimdilik başarıldı. AKP-MHP-DEM! İttifakı kuruldu. Seçim yasalarına sığmayacak rezil bir yöntemle Kemal Kılıçdaroğlu’na yargı eliyle teslim edilen CHP de AKP-MHP-DEM ittifakına ucundan kenarından yapıştırıldı. Amaç, Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli yönetiminden umudunu kesmiş halkın “değişim isteğini” bulandırmak, Özgür Özel’in Yeni Partisi’nin iktidarı kazanma şansını hançerlemekti. Bulandırma başladı. ★★★ Şimdi göreceğiz. Perde aralanacak. Taşlar yerine oturacak. Geçek gün ışığına çıkacak, kim ak, kim kara belli olacak. 17 yıl önce. 2009’da: “Çözüm Süreci” 11 yıl önce. 2015’te: “Açılım Süreci” PKK terörüne güç, kuvvet, yeniden canlanma enerjisi vermişti. 2026’da: “Terörsüz Türkiye Süreci” ile PKK’nın dağdan inip ovada siyaset yaptığı görüntüsüyle yeni bir bölünme enerjisi üretilerek, Özgür Özel’in Yeni Partisi’nin iktidar yolu mu tıkanacak? ★★★ İki resmi dil. İki ayrı bayrak. İki kurucu unsur. Yerinden yönetim. Yerel irade. Bölgesel özerklik. Kültürel tanınma. Onurlu temsil. GAP’ta üretilmiş elektriğin 50 yıllık satışından pay isteme türünden “bölücü-ayrıştırıcı” istekler, demokratik siyaset adı altında şimdi yeniden yükselecek mi? ★★★ Öcalan şimdi yeni bir yapılanma mı isteyecek; Türk’ü ayrı bir vatana Kürt’ü ayrı bir vatana yerleştirmeyi şimdi demokratik siyasetin ana taşıyıcı kolonu mu yapacak? Öcalan, 17 yıl önce 2009’da: “Çözüm Süreci” ve 11 yıl önce 2015’te: “Açılım Süreci” sırasında dile getirip istediği bu talepleri şimdi “Terörsüz Türkiye Sürecinde” seçimden önce yüksek bir arzuyla yenilemeye başlarsa Tayyip Erdoğan ile Bahçeli acaba ne diyecekler? Ak mı! Kara mı! Göreceğiz. ★★★ Meclis’ten 467 oyla geçen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Yasa Önerisi” paketi içine; “Cumhuriyet kurulunca; etnik ve dinsel ayrım yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran unsurların tamamını içeren Türkiye halkı “Türk Milleti” diye tanımladı” cümlesi de bir madde olarak yazılabilirdi. Meclis’te oylanan maddeler içinde yer alabilirdi. Bu cümle Kürtler dahil hiç kimseyi dışlayan bir ifade değildi. Niçin konulmadı? Ak mı! Kara mı! PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Bakan yoksulluğun görüntüsüne çözüm buldu! Ülkemiz çok kötü yönetiliyor. Zengin yoksul uçurumu feci düzeyde açıldı. Son resmi açıklamalarda (TÜİK verileri) durum şöyle: En zengin yüzde 20’nin toplam gelirden aldığı pay yüzde 48’e çıktı. En yoksul yüzde 20’lik kesimin aldığı pay yüzde 6.4’e indi. En zengin ile en yoksul arasındaki gelir farkı 7.5 kata ulaştı. Zengin fakir uçurumu okullarda okul güvenliğini bile tehlikeye soktu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e canlı yayın programda öğrenciler, “Neden tek tip kıyafet giymek zorundayız?” diye sordular. Bakan Tekin, “Öğrenciler arasında sosyal-ekonomik farkların ortaya çıktığını (zengin-yoksul uçurumunun büyüdüğünü) ve buna bağlı olarak ayrımcılık yaşanarak okul güvenliğini tehlikeye soktuğunu, bu yüzden serbest kıyafet uygulamasını kaldırılarak tek tip kıyafete geçmek zorunda kaldıklarını” söyledi. Yoksulluğun kendisine değil görüntüsüne çözüm bulundu.