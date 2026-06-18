ngilizler, 1800’lerin başında Orta Doğu’ya gelirler.Ve Osmanlı coğrafyasında yaşayan Kürtlerle ilgilenmeye başlarlar.Amaç, İngilizlerin Orta Doğu’da etkisini artırmaktı.* * *İngiliz subayları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Kürtlerle Ermenilerin yaşadığı bölgeleri incelerler.Irak ve İran’daki Kürt aşiretleriyle görüşmeler yaparlar.O dönemde, Londra’ya gönderilen raporlarda...Kürt ve Ermenilerin, Osmanlı’ya karşı nasıl kullanılacağı...Ve Osmanlı Devleti’ne karşı silahlı ayaklanmanın başlatılması gibi konular yazılıdır.* * *İki İngiliz subayı, Kuzey Irak’ta Kürtlere askeri eğitim veriyordu.1829’da, Londra’ya gönderdikleri raporlarda şöyle diyorlardı:“Kürtler istenildiği zaman, İngiltere’nin politikaları doğrultusunda istenilen hedefe yöneltilebilecek duruma getirilmiştir...”* * *Osmanlı yönetimine karşı ilk Kürt ayaklanması, 1806’da ortaya çıktı.Kuzey Irak’ta, Süleymaniye çevresinde yaşayan, Babanlar aşireti reisi Babanzade Abdurrahman, İngilizlerin desteğiyle ayaklandı.İngilizlerin iki yüz yıllık Kürt politikası bu ayaklanmayla başlatılır.Sonra, ABD devreye girecektir.* * *1835’te Revanduz Ayaklanması başlatılır.Buna, “İlk Kürt bağımsızlık hareketi” diyenler olur.İngilizler, Orta Doğu’da Kürt isyanlarının hem planlayıcısı hem de yönlendiricisiydi.* * *Rusya’nın, Kürt ve Ermenilerle ilgisi 1820’den sonra yoğunlaştı.Afriyanof adlı bir Rus subayı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irak’ta altın dağıtıyor, Kürtlere siyasi sözler veriyordu.Bu dönemde, Güneydoğu Anadolu’dan bir Kürt aşireti, Rus vatandaşlığına geçti.Rus vatandaşlığına geçen Kürtler, Dağlık Karabağ bölgesine yerleştirildi.* * *Botan, Revanduz, Badinan ve Hakkâri aşiretleri Osmanlı uyruğunda olmalarına rağmen, devlete asker vermediler.Hasan Ağa yönetimindeki Yezidi Kürtler ise, Ruslarla birlikte Osmanlı’ya karşı savaştılar.* * *1855 yılında, Yezdan İzzettin Şer Bitlis’te ayaklandı.Nasturilerin desteğiyle Van’ı aldı.Ayaklanma, Bağdat’a kadar yayıldı.* * * Ruslar, bazı aşiret reislerini, para ve verdiği sözlerle kandırdı.Nakşibendi tarikatından Şeyh Ubeydullah bunlardan biriydi.Ubeydullah, çevresindeki aşiretlerle anlaştı.Ve 1878’de, Osmanlı-Rus savaşında yiyecek sıkıntısı çeken Türk Ordusu’na erzak sattırmadı.Osmanlı Devleti, ordusuna, kendi ülkesinde yiyecek bulamaz duruma düştü.1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında, Türk Ordusu Rusya’ya karşı değil, açlığa ve tifüse yenildi.* * *1880’de, Şeyh Ubeydullah diğer aşiretlerle anlaştı ve ayaklanma başlattı.Amacı; Osmanlı, Rus ve İran sınırında bir Kürt devleti kurmaktı.* * *Gel zaman, git zaman...1900’lerde ilk Kürt ayaklanması, 22 Haziran 1906’da Bitlis’te patlak verdi.Ve 1937’ye kadar neredeyse tümü dış bağlantılı, 23 küçük-büyük ayaklanma oldu.Bu ayaklanmaların çoğu, Cumhuriyet’in ilk yedi yılında ortaya çıktı.Bazıları:1919’da Ali Batı Ayaklanması (Mardin-Savur-Cizre-Nusaybin).1921’de Koçgiri Ayaklanması (Zara-Refahiye-Kemah-Divriği).1924’te Nasturi Ayaklanması (Hakkâri).1925 Şeyh Sait Ayaklanması (Bitlis-Elâzığ-Diyarbakır-Urfa).1937-1938’de Tunceli (Dersim) Ayaklanması (Tunceli-Pertek-Hozat).* * *Tunceli Ayaklanmasından sonra, 46 yıl boyunca herhangi bir Kürt ayaklanması ortaya çıkmadı.Derken, 1984’te, PKK terör örgütü eylemleri başladı...PKK’nın maliyeti çok ağırdır:15 bin kahraman şehit; 31 bin kahraman gazi...Yaklaşık 2 ila 4 trilyon dolar...* * *Ve PKK terörü, minimum düzeye indirilmişken, PKK silah bırakmamasına rağmen, “Terörsüz Türkiye” süreci başlatıldı.PKK başı Öcalan, meşru bir aktör konumuna getirildi.Ve Kürt vatandaşların büyük bölümünün onaylamamasına karşın, Kürtlerin temsilcisi sıfatı verildi.* * *Şimdi de, “Yeni Anayasa” gündemde...Amaç; Anayasa’da “Türk” olan vatandaşlık tanımının değiştirilmesi...Eğitim ve öğretimde, tek dil “Türkçe” yerine, Kürtçenin, belki de Arapçanın da kullanılması.Yani, 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet’in ortadan kaldırılması ve Atatürk’ün Türkiye’den çıkarılması...Ve sonra, federal bir yapı ve ardından dağılma...ABD’nin ve İsrail’in sır olmayan projesi budur...* * *Ve Atatürk’ün kurduğu parti, CHP...“Butlan CHP”si, CHP’yi parçaladı ve Anayasa değişikliğine destek verecek şekilde konumlandı.Türkiye’de “Milliyetçilik” ve “Türklük”, milliyetçi ve Türkçü partiyle...“Atatürk” ve “Cumhuriyet” ise, Atatürk’ün kurduğu partiyle yok edildiği bir süreçteyiz...* * *Türkiye’de, ABD’yi mutlu edecek taşlar döşenirken...13 Haziran 2026’da, DEM Partili Ahmet Türk şunları söyledi:“Kürtler ne istiyor? diyorlar. Kendimden örnek vereyim; Kürdistan’da geniş toprağı olan bir ailenin çocuğuyum. Kimliğim yok, dilim yok, halkım yok sayılıyor. İşte Kürt sorunu benim.”Bu sözleri söyleyen; altı dönem, yani yaklaşık 20 yıl milletvekilliği yapmış, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir kişi.* * *Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Kürt yurttaşı olduğunu bilmiyor mu?Çok sayıda Kürt bakan ve milletvekili bulunduğunun farkında değil mi?Farkında olmaz mı?Amaç, Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i Türkiye’den çıkarmak...Amaç, Mustafa Kemal Paşa’nın çöpe attığı Sevr’e dönmek...Amaç, Türkiye’yi bölmek.Nankörlüğün zirvesi neresi diye sorarsanız, budur derim...* * * Öyle bir dönem ki...Atatürk’ün açtığı kapıdan girip, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e ihanet edenlerin dönemindeyiz...Yakasına taktığı “Altı Ok”la, Atatürk’e saldıranların dönemindeyiz...