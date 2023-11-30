ALTIN YORUMLARI 30 KASIM 2023:

Altın fiyatları, yedi ayın zirvesine yakın kalarak dar aralıkta seyrederken yatırımcılar ABD'de faiz indirimlerinin beklenilen erken gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini değerlendirmek için bugün açıklanacak ABD kişisel tüketim verilerini bekliyorlar.Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından %0.11 gerileyerek 2,042.70 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın, üst üste ikinci ayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.Aralık teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 2,045.30 dolara geriledi.Gram altın, alış 1.876 TL, satış 1.893 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.846 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.10 gram altın, 30 Kasım 2023 Perşembe günü 18.930 TL'den işlem görmektedir.Çeyrek altın, alış 3.147 TL, satış 3.212 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.131 TL. 81 TL yükseliş gerçekleşti.Cumhuriyet altını, alış 12.953 TL, satış 13.084 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.756 TL. 328 TL yükseliş gerçekleşti.Yarım altın, alış 6.295 TL, satış 6.423 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.262 TL. 161 TL yükseliş gerçekleşti.Tam altın, alış 12.717 TL, satış 12.844 TL. Geçen hafta tam altının satış 12.524 TL. 320 TL yükseliş gerçekleşti.Reşat altın, alış 12.691 TL, satış 12.819 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.496 TL. 323 TL yükseliş gerçekleşti.Dün gün içerisinde 1907TL seviyesini test ederek tarihi zirvesini kaydeden gram altın sonrasında ons altında kaydedilen primlerin kaybedilmesi ve yatay negatif fiyatlamanın etkisiyle geri çekildi. Hafta ortasında 1897TL seviyesinde fiyatlama ile başlayan gram altın gün sonunda ise 1901TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün ABD’de açıklanacak ve Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri ons altında oynaklığa neden olabilir.Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1905TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1895TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1890TL ve 1885TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.