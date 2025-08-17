Fenerbahçe’nin Feyenoord maçından sonra Göztepe gibi bir deplasmana gitmesi kolay değil. İzmir’in sarı–kırmızılıları her zaman için belirli kalitede top oynayıp sahada çalışan bir takım. Nitekim uzun süre on kişi oynamalarına rağmen Fenerbahçe ile başa baş mücadele ettiler. Sarı-lacivertliler, Göztepe’nin bu eksikliğinden faydalanamadılar.

Sakın demesinler Avrupa maçı oynadık da yorulduk. Kadrolarınızı ona göre kuruyorsunuz. Fenerbahçe’nin kadro değeri 250 milyon Euro, Göztepe’nin 30 milyon Euro. Siz ne anlatıyorsunuz. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray’ın bu bahanelere sığınmaya hakkı yok. Tonlarca para veriyorlar transferlere, sahada oynadıkları futbolun verdikleri paralarla alakası yok.

Göztepe, bir Jhon Duran parasına kurulmuş, düşünün gerisini. Bu kadar yüksek bütçeli takviyeler yapıp makul transferlerle sahaya çıkan Göztepe karşısında daha farklı işler beklenirdi ama nerede? Hem Galatasaray’a hem de Fenerbahçe’ye sorarsanız bahane çok ama futbol yok. Hakem ilk yarı enteresan işler yaptı. Mesela Amrabat’ın maçın başında rakibine yaptığı hareket penaltı gerektirir. John Duran’ın dirseği yüzde 50 yüzde 50. Kırmızı verse hiçbir şey diyemezsiniz. Son dakikada Cenk’le kazanılan penaltı mı yoksa Amrabat’ınki mi daha net penaltı derseniz, ben Ambarat’ın pozisyonu derim. Onu hakem görmedi, VAR niye çağırmadı? Daha flu, net olmayan pozisyonda VAR devreye girdi, hakem penaltıyı verdi. VAR hakemi, Yasin Kol’dan daha fazla maça etki etti. Sarı-lacivertlilerin bu futbolla ne rakibe ne hakeme bir şey söyleme hakları yok.