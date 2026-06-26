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Sevgili okurlarım, Ankara önümüzdeki hafta başlamak üzere çok yoğun günlere tanık olacak. Belirtiler şimdiden başladı bile!

Ankara’da doğdum, bütün yaşamım Ankara’da geçti ama böylesini hiç görmemiştik. Türkiye’nin hiçbir kenti de şimdiye kadar görmedi zaten.

Boru değil bu, başkentimize tam 32 adet NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları yağacak. Sadece bu kadarla kalsa yine iyi...

NATO üyesi olmayan ülkeler ve bazı uluslararası kuruluşlar var...

Ve bu heyetlerle birlikte bir sürü diplomat, üst düzey bürokratlar, güvenlikçiler, korumalar, aklınıza kim gelirse bilin ki bizimle birlikte olacak.

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Önlemler şimdiden alındı bile...

Bay Trump’ın uçağı rahatça inebilsin diye Etimesgut’taki askeri havaalanımızı baştan sona yıktık, pistleriyle birlikte oraya yeni bir havalimanı yaptık. Yeniden geniş yollar, binalar, salonlar inşa ettik.

Ekibiyle birlikte kalacağı otelleri belirledik ve önlemlerini şimdiden aldık.

Kalacağı otelin personeline tebligat yapıldı.

Otel personelinin 10 gün süreyle şu veya bu nedenle dışarıya çıkması yasaklanmıştır. Personel bu süreyi otelde geçirecek, kapılar herkese kapalı olacaktır.

Liderlerin geçeceği caddeler ve sokaklar kırmızı bölge ilan edildi. Bu bölgede binlerce konut ve iş yeri var. Giriş çıkış nasıl olacak henüz belli değil.

Bölgedeki bütün taksi duraklarına da tebligatlar gönderildi.

Durağınız 7 ve 8 Temmuz günleri dahil bir süre kapalı olacaktır.

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Trump ve öteki liderlerin geçeceği bütün yollar yeniden yapıldı. Yol kenarlarına kötü manzaralar görünmesin diye cicili bicili pankartlar asıldı.

Yoldan görülen eski evler, depolar falan ücretsiz onarıldı ve boyandı.

Bazı pazar yerleri kapatıldı.

Bu arada ortaya hiç umulmayan bir olay çıktı.

Necla Özmen isimli vatandaşımız biyolojik babasının Trump olduğunu iddia ederek ABD büyükelçiliğine başvuruda bulundu ve özlemini şöyle dile getirdi!

‘Sevgili babacığım seni çok seviyorum, hem de özlüyorum. Ankara’ya gelince benimle görüşürsen çok mutlu olurum.’

Hiç bilmiyorduk, Necla hanım meğer daha önce de Trump hakkında babalık davası açmış, ancak mahkeme delil yetersizliği nedeniyle reddetmiş.

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NATO deyince de akla hemen ABD ve Trump geliyor zaten...

ABD’de dün verdiği demeç çok ilginçti:

“Ankara’ya dostum Erdoğan’ın hatırı için geliyorum. Erdoğan çok büyük bir adam. Çok başarılı. Dünya lideri. Onunla çok önemli görüşmeler yapacağız. Harika bir adam. Onunla çok büyük işler başaracağız...”

Bana sorarsanız şunu söyleyebilirim. Bizimki kadar olmasa bile Trump da çok büyük adam. Bir süre önce Recep Tayyip’e gönderdiği ve devlet arşivlerine geçen o ünlü mektubunda “Aptal olma. İstersem senin ekonomini mahvederim” diye posta koyan bir devlet adamı!

Türkiye’nin herhangi bir cumhurbaşkanına böyle hitap edecek bir babayiğit şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı.

Ama gelin görün ki bizim Recep Tayyip bu mektubu alınca ağzını açamadı. Baş başa görüştüklerinde bu konuyu belki açar ve ABD Başkanına gerekli dersi verir. Evet, mutlaka verir!

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Bu arada bizimkilerin yarattığı çok önemli bir rezalete daha tanık olduk. Ankara görüşmelerini izleyecek olan bazı gazetecilere NATO tarafından yasak getirildi.

SÖZCÜ gazetesi, SÖZCÜ TV, BirGün ve Cumhuriyet gazeteleri, Halk TV.

Türkiye ve bütün Batı ülkelerinde bu yasağa büyük tepkiler gösterildi çünkü böyle bir sansür girişimi bugüne kadar hiç olmamıştı. Bizimkiler hemen yalan söyledi, bu yasağı NATO’nun koyduğunu iddia etti.

Sonra NATO’nun resmi açıklaması geldi ve bu yasak listesinde yer alacak medya listesinin kendilerine bizim hükümet tarafından verildiği ortaya çıktı.

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Evet efendim, Ankara’da durumlar böyle. Terör saldırısına karşı bu konuda gözaltılar hemen başlatıldı.

Ankara’ya çeşitli illerden yüzlerce polis getirildi.

Ankara önümüzdeki haftayı OHAL altında geçirecek gibi görünüyor.

Ancak bir konuyu daha merak ediyorum. Hem bizim ev ve hem de bizim gazete kırmızı alan kapsamında yer alıyor. Bu kuşatmaları geçerken kimliklerimiz, basın kartlarımız acaba işe yarayacak mı, yoksa geri mi çevrileceğiz!

Gerçi devlet memurlarına bir hafta idari izin verildi ama iş sahipleri işlerine nasıl gidecek?

Çok önemli bir konu daha:

Hastanelere nasıl ulaşılacak?

Ankara’da bugüne kadar görülmemiş bir şenlik başlamak üzere.