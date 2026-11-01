Bir papazın kızı olan Angela Merkel, 4 kez seçim kazandı. 16 yıl Almanya’nın Şansölyesi oldu. Sonra kendi isteğiyle parti başkanlığını ve siyaseti bıraktı. Hayatını kitaba yazdı. Kitabına; “Özgürlük” adını verdi.

Türkçe’ye de çevrildi.

Merkel kitabında, Almanya’nın ünlü anayasa hukukçusu Ernst Wolfgang Böckenförd’en bir alıntı yapmış: “Özgür ve laik devlet, sahip olduğu ahlaki ve toplumsal temelleri tek başına kendi yaratamaz. Halktan destek alabilme riskini de yüklenir”

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Halk destek verirse:

Özgür devlet olur.

Laik devlet yaşar.

Halk destek vermezse:

Devlet esir alınır.

Din ve devlet işlerini tek elde toplayan; “ ben devletim ezerim-ben devletim adam kayırırım-ben devletim adaleti esir alırım-ben devletim dini de kullanırım” modeli doğar.

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Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin arasına “türban” girdi. Türbanı Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin arasına düşmanlık doğsun-kardeşlik yara alsın diye sokanlar oldu. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan yönetim modeli ile Azerbaycan’da İlham Aliyev’in yönetim modelini karşılaştırmak ihtiyacı doğdu.

İki lider:

İktidarlarını nasıl kurdu?

Nasıl sürdürüyorlar?

İki ülkede:

Devlet nasıl işliyor?

İki lider:

Dini nasıl kullanıyor?

İki lider:

Devleti nasıl yönetiyor?

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Türk halkı ile Azerbaycan halkı, birbirinden kopmak, kardeşliği bozmak, biri ağabey olsun diğerini küçümsesin durumunda kalmak istemiyorlar. İki ülke liderinin arasına “türban” girince Azerbaycan’dan Türkiye’deki kardeşlerine; “Başörtüsü (türban) Arap ve Fars dayatmasıdır. Biz gardaşız. Bizim kendi milli değerlerimiz var” video mesajları gönderdiler.

İki kardeş halk!

Kopmak istemiyor.

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İki kardeş halkı birbirine bağlayacak en etkili yapıştırıcının “özgür ve laik devlet yönetim ilkesi” olduğu çok net ortaya çıktı. Devleti ve dini Türkiye’de olduğu gibi “otoriterlik, tek adamlık, parti tahakkümü, yönlendirici güç yaratmanın” aleti olarak kullanmayacaksın. Ve Azerbaycan’da yaşandığı gibi devleti ve dini, “baba ölünce yerine oğlunu koyan ailevi sultanlık kurma aracı” da yapmayacaksın.

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Türkiye ile Azerbaycan iki kardeş halk, kopmak, ayrılmak, Araplaşmak istemiyorlar. Araplaşarak birbiriyle kardeş olunmayacağı bilincindeler. Azerbaycan’dan video mesaj gönderenler; Araplaşmak yerine iki ülkeyi birbirine yapıştıran gücün özgür ve laik devlet yönetimine sahiplenmekten geçeceğini anlatmaya çalışıyorlar. İki ülkede de dini toplumsal taban var. Hem Türkiye’de ve hem Azerbaycan da dinin sadece inanç ve ibadet alanında kalmasıyla yetinmeyenler, dininin “hukuku ve devletin yönetimini” ele geçirmesini istiyorlar.

Araya türban girdi.

Aliyev, Erdoğan’ı kardeşlikten sildi. Türkiye’deki toplantıya gelmedi. Böylece Azerbaycan yönetimi, Türkiye’den kaynaklı bir dini ağlar ithalatına yüksek duvar öreceğini açıkladı.

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Arnavutluk’ da halk, yüksek ekonomik krizi, yolsuzluk, rüşveti protesto etmek için sokaklara inip gösterilere başlayınca yönetim Türkiye’den TOMA yardımı istedi. Türkiye Arnavutluk’a Kayseri’de üretilen iki TOMA’yı nakliye uçağına yükleyip gönderdi. İki Türk TOMA, Arnavutluk’ta enflasyonu indiremedi, konut krizini çözemedi, yolsuzlukları engelleyemedi, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştiremedi, Arnavut vatandaşların kendi iktidarlarına yeniden güvenini sağlayamadı.

Arnavutluk’a TOMA!

Azerbaycan’a TÜRBAN!

Ters tepti.

Çözüm:

Özgür ve laik devlet!

PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN

Koruma harcaması canavar oldu!

SÖZCÜ muhabiri Cengiz Karagöz, manşet olacak bir haber yazdı: Cumhurbaşkanlığı koruma giderleri bu yılın ilk dokuz ayında 3 milyar 131 milyon TL’ye ulaştı. Böylece Cumhurbaşkanlığı koruma giderleri; İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar ile Mücadele Başkanlığı’nın harcamalarını geride bıraktı.