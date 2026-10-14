Bölücü terör örgütü henüz silahlarını bırakmadı. Irak’ın kuzeyinde bulunan dört kampı boşalttıklarına ilişkin haberler yayımlanıyor. Terör örgütünün kampı denilince gözünüzün önünde binalar gelmesin. Geçmişten bu yana güvenlik nedeniyle sıkça yer değiştiren teröristler, kaldıkları yerlere “Kamp” diyor. Sınırımıza yakın yerlerdeki kamplar, askerimizin sınır ötesinde olması nedeniyle zaten boşaltılmıştı. O nedenle teröristlerin kampları boşalttığı iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı. Günümüzde teröristlerin önemli bir bölümü mağaralarda değil, köylerde yaşıyor. En iyisi, ömrü terörle mücadelede geçmiş, Irak’ın kuzeyindeki gelişmeleri de yakından izleyen komando tugayı komutanlığı görevlerinde bulunmuş komutanla konuşmak. İşte, o komutanın sorularıma verdiği cevaplar: KIŞI KÖYLERDE GEÇİRİRLER “Teröristler, Irak’ın kuzeyindeki köylere yerleşir. Teröristlerin kamp dedikleri yerlerin isimleri var, gelişigüzel yapılmış binalar var. Burada kendilerine göre hakimiyet kurmuşlar. Çoğunlukla özellikle kış koşullarında gidebilecekleri yerler bu köylerdir. Bir binaya PKK’nın bez parçasını asıyor, orada sade vatandaş olarak yaşıyor. Bazı teröristler orada evlenmiş. Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre ileriye kadar, güneye doğru inilen bölgelerdeki köylerde bunlar rahat rahat barınırlar. Orada operasyon yapmaya kalkarsan karşına çıkarlar. Türkiye’deki kampları uzun süredir kullanmadıklarını devletimiz de biliyor. Mağarada, yaşanacak bir durum yok. Evet, yaz şartlarında adam orada pusu kurmak için elbette timini, grubunu bulunduruyor. Ama asıl bölgeleri Ermeni, Yahudi köylerinin olduğu yerler. Şimdi gidin Zap’taki mağara boştur. Birkaç kamp yeri boştur. Ama teröristlerin kampları boşalttığı iddiaları da yanıltıcıdır. KOYUNLAR YAKLAŞINCA KIYAMET KOPTU Gün ağarırken Kuzey Irak’ta bir köye yaklaştık. Bir keşif yaptık. Baktık ki köyün orta kısmında koyun sürüsü var. Bir bölüğü koyun sürüsüne yaklaşması için görevlendirdim. Aynı anda da diğer birlikleri de, nişancıları da yerinden oynatmadım. Hazır beklemelerini, ateş emri vermeden ateş etmemelerini emrettim. Bizim bölük, koyun sürüsüne yaklaşınca kıyamet koptu. Koyunların arasında teröristler çömelerek, yavaş yavaş hareket ederek kaçırdıkları 8 vatandaşımızı da beraberinde götürmeye çalışıyor. Epey koyun telef oldu, epey terörist öldürüldü. 8 vatandaşımızı da sağ kurtardık. Her olaydan ders çıkarmak zorundayız. Teröristler bazen kaçakçı gibi hareket eder, silahları katırların altına bağlayıp bölge değiştirmeye çalıştığını da biliriz. OT YIĞINLARINA GİZLİ GEÇİT Evlere bitişik koni şeklinde ot yığını var. Sanki kış için hazırlık yapılmış izlenimi verilmiş. Bu ot yığınlarına hedef alınıp taranmasını istedim. Oranın bir tuzak olduğunu anlamıştım. Doğu’da, Güneydoğu’da hiçbir yerde ot yığını eve bitişik olmaz. Bahçesinde, biraz uzakta bir yerdedir. Çevrede ne kadar ot yığını varsa ateş edilmesi emrini verdim. Aman Allah’ım, o otların arasından teröristler çıkıp kaçmaya, kimisi teslim olmaya başladı. Bazı evlerin içinden ot yığınına alt bağlantı yapmışlar. Tahtadan koni yapıp, üzerlerine ot yığmışlar. Yani buralar gizlenme yeri olmuş. Şimdi dört mağara boşaltılmış deniliyor. Herifler yıllardır dağlarda, köylerde. Çoluk çocuğa karışmışlar. Dikkat edilecek şey, Irak’ın kuzeyindeki köylerin taranması gerekecek. İnanın bu köylerin hepsinde şu anda teröristler çocuklarıyla yaşıyor. BULMA SIKINTISI OLMAZ Bir de şunu söyleyeceğim: Tamam silah bırakılsın, silahlılar bırakılıyor. Doğru, diyelim ki bunların hiçbiri yok. Hani evlerde barınmıyorlar, orada yoklar, burada yoklar. Mağaralarda elbiseyi çıkarıp normal vatandaş olarak yaşıyor. Silah bırakılsa bile Kuzey Irak’ta piyasada çok rahat silah alınabilir. Kalaşnikofları tekrar almayacağının garantisi var mı? Bu silahların ticaretinin engellenmesi yapılmazsa sen istediğin kadar kalaşnikofu yak. Arkada yine var. Orada bu silahları bulmak, almak çok kolay. Bu konuda hiçbir sıkıntı çekilmediğini biliyoruz. Bölgede inceleme yapacaklar arasında Genelkurmay, MİT, Emniyet mensupları da bulunacaktır. Ayrıca Polis Özel Harekat’tan da bir ekip çalışmalara katılacaktır. Mağaraların boşaltılmasından çok köylerde de teröristlerle ilgili araştırma yapılmalı. Teröristlerin silahlarını bırakması, bir daha silah alamaz diye yorumlanmamalı. Terörün en azgın olduğu dönemde bölgede görev yapmış, deneyim kazanmış askerlerden de araştırma yapılırken yararlanılmalı. Teröristlerin nerede, nasıl gizlendiklerini ortaya koyarken, onların bildiği, yaşadığı hatta kimin terörist olduğunu en iyi anlayan onlar... Altay Paşa: Masal ve teslimiyet gözüyle bakıyorum Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, sınır ötesi operasyonları yöneten Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunan ve Korgeneral rütbesiyle emekliye ayrılan Altay Tokat, “Terörsüz Türkiye” projesine karşı görüşler öne sürüyor. Altay Paşa, dün de şunları anlattı: “PKK kamplarını boşaltmak bir anlam ifade etmez. Zaten kış koşullarında aynı yerde kalınmaz. Köylere de yerleşirler. Teröristler seyyar hareket eder ve nerede konaklarlarsa oraya ‘Kamp’ derler. Tehlike sezince o alanı boşaltırlar. Teröristi, bilmeyenler için kandırmak amaçlı dezenformasyon haberler yapılıyor. Bunlar tuzaktır. Siyasilerin çoğu terör örgütünü bilmiyor, anlamıyor. Tehlike buradan besleniyor ve azgınlaşıyor. 1978’de beş kişiyle başlayan Marksist-Leninist ideolojiyi yani silahlı mücadeleyi seçen ve bunu başarıyla uygulayan PKK, günümüzde ‘Türkiye Cumhuriyeti’yle masaya oturarak büyük bir başarıyı gerçekleştirmiştir’ diyerek örgütün moral ve motivasyonlarını pekiştirmek istiyorlar. Ben, ‘Terörsüz Türkiye’ projesine masal ve teslimiyet gözüyle bakıyorum.”