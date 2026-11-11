80 küsür sene önce tenis maçı izlerken fotoğrafı var,

yüzerken fotoğrafı var,

sahilde kumda otururken,

kürek çekerken,

ata binerken,

konser izlerken,

zeybek oynarken

dans ederken,

heykel incelerken fotoğrafı var.

Salıncakta çocuk gibi

gülerek sallanan fotoğrafı bile var...

O dönemki kıyafetlerine bakıyorsun sanırsın dünya moda ikonu..

Hayvanlarla fotoğrafları var,

çocuklarla,

köylülerle..

Kalbine kurşun yemişliği de var,

ülkesi için savaştan savaşa

koşmuşluğu da.

Aşık olmuşluğu da var..

Oturup rakı içmişliği de..

Dua etmişliği de var vaaz vermişliği de..

Bana yeniden üniformamı giydirtmeyin deyip ultimatom vermişliği de var..

Bir çok ülke liderini sofrasında ağırlamışlığı da var..

Ne acıdır ki "Evde yiyecek kalmadı oğul diye mektup yazan Anacığına bu para milli mücadelenin parasıdır vatanı kurtarmak için topladık konunun ehemmiyeti büyük size şu an para gönderemem. Anacığım şimdilik evdeki halıları satın” demişliği de var..

Bana söyleyin kaç babayiğit yapabilir şimdi bunu?

Ha bir de; “Bize uymuyor ilgilenmiyoruz ama düzenleyip yeniden göndersinler bakarız” deyip Birleşmiş Milletler Cemiyeti kurallarının değişmesine sebep olmuşluğu da var..

Müzeyyen Senar, Safiye Ayla seven ve dinleyen bir Ata’mız var.

Onun getirdiği alfabe ile ona hakaret etmeye çalışan zavallıların çoğaldığı günümüzde “Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir” diyebilmiş bir Ata’mız

hala ışık oluyor bize..

Türk halkına verilmiş çok büyük bir şansmış Mustafa Kemal Atatürk..

Son olarak; Adını, izini silmek isteyenlere inat Işığımızsın, gururumuzsun Atam.

Seni seven güzel insanların kalbindesin

daima..

sonsuza dek. (alıntı)

SON SÖZ:

ATAM

1 dakika dik durmak

sürekli eğilmeye

alışanlar için çok zordur.

Bizler dimdik ayaktayız …..

Saygı ve Özlemle

Anıyoruz