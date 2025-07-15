Siyasi alandaki gelişmeler, rejim ve yönetim anlayışı değişmeden, Türkiye’de hiçbir şeyin değişmeyeceğini, her geçen gün, daha açık biçimde gösteriyor. Tekrar Kabine değişikliğini konuşmaya başladık ama bunun hayatımızda önemli bir değişiklik yapmayacağını bilmemiz gerek.

Yaklaşık 6 aydır Ankara’da kabine değişikliği kulis haberleri konuşuluyor. Gazeteciler bunları uydurmuş değil; sürekli olarak AKP’den gelen duyumlar böyle bir değişikliğe işaret ediyordu, o nedenle de haber oluyordu.

En son, “Haziranda mevcut bazı bakanların özlük haklarını sağlama alma sürecinin tamamlanacağı”, bundan sonra Kabine’nin değişeceği söylendi. Yine olmadı ama şimdi de, çözüm süreci ve Kızılcahamam kampı vesilesiyle Kabine değişikliği yeniden gündeme gelip konuşulmaya başladı.

Dediğimiz gibi; tüm bu kulis haberleri AKP’den kaynaklanıyor. Bu arada özellikle yandaş medyada yer alan bazı işaretler de, bu kulis haberleriyle birleştiriliyor. Son günlerde Berat Albayrak’ın eski başarıları konusunda yandaş medyada yazılanlar da, bu kapsamda “Acaba Albayrak yeniden göreve mi geliyor?” diye okunmaya başladı.

Ekonomi açısından bakacak olursak; kabine değişikliği olsa bile, kritik koltukta oturan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yerinin sağlam olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz. Sebebi de belli; çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kritik ekonomik süreçten çıkabilmesi için başka bir çaresi bulunmuyor. Yani istese bile, zorunlu olduğu için Şimşek’i görevde tutmaya devam edecek gözüküyor. Zaten iş dünyasına ve parti içine verdiği mesajlar da bu yönde.

Kabine değişikliği söylentilerinde en önemli faktörlerden biri “ailenin etkisi” olarak öne çıkıyor. AKP içindeki isim söylentileri için de, önce “O aileye yakın” ya da ”Aile onu istemez” gibi kriterler ortaya konuluyor. Son Albayrak haberlerinden gördüğümüz; aileden kişilerin kabineye geri dönmesi ihtimal dahilinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her istediği karar kesin çıktığı için, partiden bir direnç gelmesi de artık imkansız gözüküyor.

BAKANLARIN İNİSİYATİFİ

Özetle; Berat Albayrak, Bakan Şimşek’in yerine değil de, örneğin Enerji Bakanlığı’na geri dönebilir. Birkaç ay önceki söylentiler arasında Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı’na gelebileceği bile konuşulmuştu. Ancak Hakan Fidan’ın bu dönemde başka bir bakanlığa kaydırılma ihtimali düşük gözüküyor.

Erdoğan ailesinden birinin kabinede olması, ister istemez bu isim etrafında bir odaklanma yaratıyor, bunu geçmiş dönemlerde yaşayarak gördük. İşte bu nedenle Bakan Şimşek’in koltuğu değişmese bile, işinin zorlaşacağı söylenebilir. Zaten doğrudan Erdoğan’la muhatap olmasına rağmen, istediği bazı kararları çıkartamadığı bilinirken, Bakan Albayrak faktörü, Şimşek’in keyfini kaçırabilir.

Ancak Bakan Şimşek dahil, rahatsız olsalar bile, bakanlar atandıkları görevlerine devam ederler. Çünkü mevcut rejim böyle işliyor. Bu durum aynı zamanda, “Bakanların kararlarda belirleyiciliğinin ne kadar az olduğunu” da gösteriyor. Siz bu satırları okurken belki Kabine değişikliği yapılmış bile olabilir. Kabine değişikliği AKP içindeki dengeleri, tartışmaları gündeme taşısa da, vatandaşlar açısından değişen bir şey olmayacaktır.

Mevcut rejim ve iktidar anlayışı devam ettiği takdirde; halkın özgürlüğü ve refahında erimenin devam edeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok.