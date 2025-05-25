İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her dosyası didik didik inceleniyor. AKP’li belediyelerde gündeme gelen konular üzerine ise yeterince gidilmediğine inanılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un AKP’li Fatih Belediyesi’nde Sayıştay denetçileri tarafından ortaya konulan önemli iddiaları salı günü açıklayacağını belirtti. Sayıştay’ın AKP’li Fatih Belediyesi’ne ilişkin hazırladığı 58 sayfalık raporu buldum ve ayrıntılı inceledim. Raporda, kamu zararına yol açan ve el atılması gereken birçok konuya dikkat çekiliyor.

YA CHP’Lİ OLSAYDI...

Belediyeye ilişkin Sayıştay’ın tespitleri olmasına rağmen ilgili bakanlıklar inceleme başlatmamış. Savcılara soruşturma izni de verilmiyor. Üstelik bu, sadece AKP’li Fatih Belediyesi için geçerli değil. Benzer durumların küçük bir bölümü bile CHP’li belediyelerde olsa soruşturma üzerine soruşturma açılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Fatih Belediyesi ile ilgili açıklayacağı Sayıştay raporunda yer alan çarpıcı tespitlerden bazıları ise şunlar:

ÖĞRENCİ YURDU BİNASI OTELE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

- Belediyeye ait arsa üzerinde öğrenci yurt binası inşa edildi ve yapı 25 yıl süreyle öğrenci yurdu olarak işletilmesi yönünde bir sözleşme yapılarak bir şirkete ihale edildi. Ancak buna rağmen şirket hukuk dışı olarak burayı otel yaptı ve halen işletiyor.

- Hazine mülkiyetinde olup kira bedeli karşılığında belediye lehine üzerinde irtifak hakkı elde edilen taşınmaz, belediye tarafından bir dernekler federasyonuna tahsis edildi. Söz konusu taşınmazın kira bedeli olarak belediye tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 232 bin lira ödeme yapıldığı halde tahsis yapılan dernek tarafından idareye hiçbir ödeme yapılmadı.

- Belediye meclisi kararı ile belediyeye ait taşınmaz, bir amatör spor kulübü derneğine hukuk dışı olarak 15 yıllığına tahsis edildi.

10 YILDAN FAZLA KİRA SÜRESİ

- Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve en fazla 10 yıl süre ile kiralanabilecek bazı taşınmazlar hukuk dışı olarak 10 yıldan fazla süre ile kiraya verildi

- Belediyenin tasarrufunda bulunan park, yol, yeşil alan, otopark ve oyun alanı gibi tapuda kamuya terk edilen bazı yerler ve idarenin özel mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazlar hukuka aykırı bir şekilde işgal edilmesi.

- İşgal edenler söz konusu yerlerden çıkarılmadı ve bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilen ecrimisil tutarlarının kira alır gibi ileriye dönük de uygulanarak işgallerin devam ettirilmesi sağlandı. Bu suretle mevzuata aykırı hareket edildiği görüldü.

KİRA SÜRESİ HUKUK DIŞI ŞEKİLDE UZATILDI

- Belediyeye ait olmayan 595 metrekare alanlı bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kattan oluşan bina 30 yıl süre ile belediye tarafından kiraya verildi.

- İmar planlarında park alanı olarak belirlenen ve tüm vatandaşların kullanımına açık olması gereken yerler, birileri tarafından işgal edildi ve bina, otopark vb. şekilde amacı dışında kullandırıldı.

- Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin sözleşme sürelerinin sonunda yeniden kiraya verme ihalesinin yapılmaması, sözleşme hükümleri çerçevesinde kira artışı yapılmak suretiyle kira sürelerinin hukuk dışı uzatılması.

İHALESİZ KULLANDIRILMASI

- İdarenin görev ve yetki alanında kurulu ve mülkiyeti idareye ait olan reklamın, ihaleye çıkılmadan idarece belirlenen bir firmaya ve yine idare tarafından takdir edilen bir bedel karşılığında kullandırılması.

- Belediye başkan yardımcıları birden fazla belediye şirketinden ‘Huzur Hakkı’ aldı.

- Mevzuatında öngörülen oranda engelli personel ve sosyal hizmet kapsamında personel istihdam edilmedi.

- Gecekondu Fonu’nda biriken tutarlar, mevzuatta belirtilen amaca aykırı olarak idarenin cari harcamalarında kullanıldı.

- Otopark hesabında toplanan tutarlar otopark yapımı yerine idarenin cari harcamalarında kullanıldı.

RAKAM DA AÇIKLAYACAK MI?

Nedense bu tespitlerle ilgili bugüne kadar ne ilgili bakanlık bir inceleme başlattı ne de savcılarca herhangi bir soruşturma açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li belediyelerle ilgili Sayıştay raporlarını incelettiriyor. Fatih Belediyesi’nin iddia konularını da TBMM’de gündeme getireceği belirtiliyor.