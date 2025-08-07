Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a uzatmada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de, geçen sezondan pek de bir fark göremedik.

Fenerbahçe, tıpkı geçen yılın birçok maçında olduğu gibi ilk 45 dakikayı çöpe attı. Ne pas yapabildi, ne oyun kurabildi, ne hücum edebildi. Oyunun tüm kontrolünü rakibine vererek, neredeyse hiçbir şey yapmadan ilk yarıyı tamamladı.

İkinci yarıdaki baskılı ve etkili oyun sonrası Feyenoord'a zor anlar yaşatan Fenerbahçe'nin maça neden bu şekilde başlamadığı yine merak konusu oldu. Zaten genç ve çok fazla yeni transferi olan bir takım karşısında ilk 45 dakikadaki etkisiz oyun kabul edilebilir gibi değil.

Fenerbahçe'nin geçen yıldan bu maça da taşıdığı bir başka sıkıntı da oyun planının bir türlü belli olmaması. Mourinho'nun nasıl bir hücum planı olduğu yine anlaşılamadı. İkinci yarıda rakibe baskı yaparak kazanılan toplar sonrası pozisyon bulmaya çalışan bir takımdan başka bir şey göremedik.

Tıpkı geçen yıldaki gibi sağdan soldan ortalarla pozisyon arayan görüntü devam ediyor. Bu tarz bir oyun anlayışına savunma yapmak, rakip takımlar için sıkıntı olmuyor. Fenerbahçe'nin, maç boyunca yapılan 20 küsur orta dışında hücumda başka bir opsiyonu yokmuş gibi görünüyor.

Bir diğer düzelmeyen sıkıntı da Fenerbahçe'nin oyun akışkanlığı... Topu hızlı çeviremeyen ve oyunun hızını yükseltemeyen Fenerbahçe, rakip savunmaları aşmakta da sıkıntı çekiyor. Özellikle de iyi kapanan takımlara karşı...

Yine de Fenerbahçe, sahasında oynayacağı rövanş maçında Feyenoord'u geçmeyi başarabilir. Ancak orta dışında hücumda varyasyonlarını çoğaltması ve ikinci topları alarak hücum devamlılığı sağlamak zorunda...