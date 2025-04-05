Rafa Silva önemli bir yıldız olabilir ama lider oyuncu değil. Çözüm yönetimin bir an önce gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapmasından geçiyor. Beşiktaş’a en az 5 kaliteli oyuncu gerekiyor.

Beşiktaş’ın en büyük problemi istikrarsızlık. Oyuncuların bir maça aşırı konsantrasyonla çıkıp sonra başka bir takımmış gibi oynamaları çok şaşırtıcı. Bunu mutlaka Solskjaer de inceliyordur. Diğer teknik direktörler buna çare bulamayınca gittiler.

Mesele teknik direktörde değil, mesele Beşiktaş’ın kadro yapısında. Chamberlain sinirlenip, Emirhan’ın üzerine yürüyor ve Emirhan da karşılık veriyor. Bu görüntüler sadece amatör liglerde olur. Saha içinde kötü gidiyor Beşiktaş.

BEN ÖYLE ANLARIM

İyi oynayıp, derbi kazanmış bir takımın kolay değişime uğramaması lazım. Mesela Paulista yedekse oynamaya hazırdır. Ben öyle anlarım. Öyleyse neden 11’de başlatılmıyor? Defans liderliğini yapan bir oyuncu böyle bir maçta yedek oturmaz. Üstelik en büyük hedefiniz kupaysa ve bu karşılaşma derbiden bile önemliyse. Avrupa kupalarına katılmak bu takımla çok zor. Belki de çoğu futbolcu bilinçaltında ‘Bu iş bitti’ diye düşünüyor olabilir.

YOKSA AYAĞA KALKMAZ

Son iki yıldır saha içinde zirve yapan bir teslimiyet var. İşler biraz kötü gitti mi oyunu değiştirecek oyuncusu yok Beşiktaş’ın. Klasik bir cümle var ya ‘Saha içi lideri’ diye. Öyle biri üç yıldır yok! Rafa Silva önemli bir yıldız olabilir ama lider oyuncu değil. Çözüm, yönetimin bir an önce gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapmasından geçiyor. Beşiktaş’a en az 5 kaliteli oyuncu gerekiyor. Bu yapılmadan, Beşiktaş ayağa kalkamaz