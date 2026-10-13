Beşiktaş, millî aranın ardından ligdeki yedinci maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü’nün muhteşem golü ve Vlahovic’in penaltı golüyle, çok da iyi bir futbol ortaya koyamadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Ancak maçın ardından yine futbolun kendisinden çok hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlar konuşuldu.

Özellikle Nübel ile Metehan arasında yaşanan pozisyon, futbol kamuoyunu ikiye böldü. Bir kesim penaltı verilmesi gerektiğini savunurken diğerleri Nübel’e faul yapıldığını ileri sürdü. Öncelikle kendi görüşümü net bir şekilde ifade edeyim: Bana göre Metehan’ın hareketi faul. Nübel’in göğsüne doğru gelen, şiddeti çok yüksek olmasa da tabanla yapılan bir müdahale var. Kalecinin bu temas karşısında kendini koruma refleksi göstermesi de son derece doğal. Elbette bu pozisyon tartışılabilir, farklı yorumlara açık olabilir.

Ancak Beşiktaş maçlarında artık öyle bir noktaya gelindi ki asıl konuşmamız gereken mesele, tartışmalı pozisyonların çok ötesinde. Futbol sahasında mıyız, yoksa boks ringinde mi, gerçekten ayırt etmekte zorlanıyoruz!

Kocaelisporlu Emir’in, ortada herhangi bir ikili mücadele ya da futbol pozisyonu yokken Vlahovic’e tokat attığı ve görüntüleri ortadayken insan sormadan edemiyor: Hakem bunu görmemiş olabilir. Belki o sırada topu takip ediyordu. Peki, VAR ne iş yapıyor?

Beşiktaş maçlarında VAR odası boşaltılıp tavla mı oynanıyor? Böylesine ciddi olayların gözden kaçması nasıl açıklanabilir? Üstelik bu, bir kez yaşanıp geçiştirilebilecek münferit bir olay da değil.

Alanyaspor maçında Trossard’a yönelik yumruk, Fenerbahçe karşılaşmasında Skriniar’ın Vlahovic’e yaptığı dirsek müdahalesi ve Kocaelispor maçında Emir’in Vlahovic’e attığı tokat… Bunlar, görüntüleri ve koşulları itibarıyla disiplin yönünden mutlaka değerlendirilmesi gereken, kırmızı kart ihtimali ciddi biçimde ele alınması gereken pozisyonlar. Futbol kuralları bu tür şiddet içeren hareketler konusunda açık hükümler barındırırken hakemlerin ve VAR ekibinin Beşiktaş maçlarında yaşanan bu olaylara kayıtsız kalması kabul edilebilir değil.

Burada mesele yalnızca bir pozisyonda yanlış karar verilmesi değil. Asıl sorun, benzer nitelikteki olayların tekrar tekrar yaşanması ve Beşiktaşlı futbolcuların maruz kaldığı müdahalelerin yeterince karşılık bulmaması. İnsan ister istemez şu soruyu soruyor: Bu kararlar başka takımların maçlarında da aynı şekilde mi değerlendiriliyor?

Üstelik iş, Beşiktaşlı futbolculara kart göstermeye gelince işler bir anda değişiyor. Kocaelispor maçında Trossard’ın, rakibin serbest vuruşu olması gereken yerden yaklaşık 10 metre ileride kullanmasına itiraz ettiği için 53. dakikada sarı kart görüyor. Erzurumspor karşılaşmasında ise hakemin barajı olması gerekenden yaklaşık 12 metre uzakta kurdurmasına itiraz eden Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü sarı kartla cezalandırılıyor.

Rakip futbolcuların ciddi müdahalelerinde hakemlerin ve VAR’ın sessiz kaldığı, Beşiktaşlı oyunculara ise itirazlarında dahi kolaylıkla kart gösterildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu durum, ister istemez karar standartlarının tutarlılığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Futbolda hakem hataları elbette olabilir. Hiçbir hakemden her pozisyonu kusursuz değerlendirmesi beklenemez. Ancak VAR sisteminin amacı da zaten gözden kaçan, maçın sonucuna ve oyuncuların güvenliğine doğrudan etki edebilecek kritik olaylarda devreye girmektir. Şiddet içeren hareketler söz konusu olduğunda bu sorumluluk çok daha önemlidir.

Beşiktaş’ın iyi oynayıp oynamadığı, maçı hak edip etmediği ya da sahadaki eksikleri elbette tartışılabilir. Siyah-beyazlıların performansını eleştirmek de futbolun doğal bir parçasıdır. Fakat sahadaki oyunu konuşmak isterken sürekli hakem kararlarını, es geçilen müdahaleleri ve verilmeyen kartları tartışmak zorunda kalıyorsak burada ciddi bir sorun var demektir.

Kimse Beşiktaş’a ayrıcalık tanınmasını istemiyor. İstenen tek şey, kuralların herkese eşit uygulanması ve futbolcuların sahada aynı ölçüde korunması.

O hâlde soruyu bir kez daha soralım: Beşiktaş maçlarında tokat atmak, yumruk atmak serbest mi? Yoksa futbolun kuralları, siyah-beyazlıların sahaya çıktığı maçlarda farklı mı uygulanıyor?

Beşiktaş ayrıcalık istemiyor; yalnızca adalet istiyor.