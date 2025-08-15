Bu nasıl oyun Solskjaer? İrlanda’da 4 gol atıp, şov yapan bir takım kendi evinde nasıl böyle bitik maça başlar?

Paulista gibi deneyimli bir stoper böyle hatalar yaparsa iki kolay gol yersin. Hücum yok, orta saha derin boşluklar içinde ne yaptığını bilmiyor.

Arroyo gelişecek diye bekleniyor ama çocuk korkudan hep geriye oynayan bir kanat. Tepkiden korkan oyuncular ile bu iş olmaz!

Rafa Silva’nın aklı başka yerde gibi. Rashica ikinci hareketi yapamayan, ‘Umurumda mı dünya, boş ver gittiği yere kadar gitsin’ mantığı ile çok kötü oynuyor.

Beşiktaş bir maçı farklı kazandıktan sonra 5 maç kayboluyor. Geçen sezon bunu çok yaşadık. Tekrar görüyoruz aynı problemi. Jurasek bence umutsuz vaka. Düzelirse mucize olur.

Bu kadar zayıf bir rakipten iki gol yemek tam bir komedi. Solskjaer finali hayal ediyordu basın toplantısında. Önce bir oyunu düzeltsin, takım kasım ayında havlu atmasın, ben razıyım.

Dün akşam iyi ki Abraham vardı. Güzel gol attı.

Beşiktaş öyle bir takım oldu ki, şu haliyle hiçbir maçın favorisi olarak gösterilemez. Joao Mario galibiyeti getiren golü attı ama gerçekler ortada. Takım hâlâ organize ve kompakt değil. Ne zaman düzelir? O da belli değil. Beşiktaş taraftarı sabırla bekliyor ama ışığı görmek istiyor artık onlar da...