Derbiler çoğu zaman gol atanların hikayesi gibi anlatılır ama bu kez sahnenin en kritik aktörü kalede duruyordu. Galatasaray’ın 1-0 kazandığı derbide Uğurcan, yaptığı kurtarışlarla hem kaleyi korudu hem de maçın kaderini belirledi.

Uğurcan sadece kurtarış yapmadı; rakibin direncini ve moralini de kırdı. Her kurtarıştan sonra Beşiktaşlı oyuncuların üzerinde görünmez bir baskı oluştu.

Uğurcan Çakır takıma alıştıkça performansını daha da iyileştirmeye başladı.. Başarılı eldiven, ‘Bu kadar para eder mi’ eleştirilerine karşı en güzel cevabı sahada verdi.

OSIMHEN, GALATASARAY’IN YÜZDE 51’İ

Osimhen oynadığı futbol ve attığı gollerle maçların kahramanı olmayı alışkanlık haline getirdi. Zoru kolay gibi gösteren Osimhen, 90 dakika boyunca sahada adeta durmak bilmedi. Pres yaptı, top kovaladı, savunmaya kadar gelip top çıkardı, Galatasaray 10 kişi kalana kadar hücumda sürekli tehdit yarattı. Bir santrfordan beklenenin çok ötesinde bir eforla oynadı.

Maçı tribünden izlerken gözler sürekli Osimhen’i arıyordu. Çünkü Nijeryalıyı forvette ararken bir anda defansta takım arkadaşlarına yardım ederken bulabiliyorduk. Yorulmak nedir bilmeyen temposu, derbinin ritmini belirleyen en önemli faktörlerden biriydi.

SANE’NİN SORUMSUZLUĞU

Maçın en kötüsü asist yapmasına rağmen Leroy Sane’ydi. Belki de Okan Buruk bu yüzden oyundan çıkarmadı. Kötü oynasa da ne yapacağı belli olmayan, ölü toplardan bir anda pozisyon yaratabilen Sane, Osimhen’e gol attırsa da performansı hayal kırıklığı yarattı.

Girdiği ikili mücadeleleri kaybetmenin yanı sıra sorumsuzluğu da Galatasaray’a pahalıya patlayabilirdi. Sane’nin yaklaşık 40 dakika takım arkadaşlarını eksik bırakması böyle maçlarda kabul edilebilir bir durum değil.

LİVERPOOL MAÇINDA YENİ HİKAYE YAZILIR MI?

Galatasaray oldukça yorucu geçen bu maçta 3 puanı alarak zirve yarışında çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Şimdi sarı kırmızılıların önünde Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Liverpool maçı var.

Eğer Galatasaray derbideki disiplinini ve mücadele gücünü Liverpool karşısına da taşıyabilirse, zorlu görünen bu maç çok farklı bir hikayeye dönüşebilir.