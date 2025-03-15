“Yok artık! Bu kadar da olmaz!” dedikçe akıl dışı olaylar artıyor.

Artık hiçbir şeye şaşırmaz hale geldik!

Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma ve davaların dozu arttı, işler âdeta şirazesinden çıktı!

Her türlü saldırının devam edeceği anlaşılıyor!

Cumhurbaşkanlığına aday olmasının önü kesilmek istenen Ekrem İmamoğlu hakkında peş peşe soruşturma ve davalar açılırken...

Bazı yakınlarının mal varlıkları ve banka hesapları dondurulurken...

İmamoğlu’na, halkın gözünde büyük prestij sağlayan ucuz Kent Lokantaları’nın yemekleri için birkaç güzel söz söyleyen Vedat Milor hakkında “örtülü reklam yaptığı” iddiasıyla açılan soruşturmanın acayipliğinden bahsederken, saçmalıklar da devam etti...

İmamoğlu’na konuşma yapması için koskoca Kastamonu’da salon vermediler! Ne oldu? Açık alanda yapılan buluşmaya çok daha büyük bir kalabalık geldi.

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İmamoğlu’na “Ölüm tehdidi” de var!

Densiz bir herifin, sosyal medya hesabından yaptığı iğrenç tehdit, İmamoğlu’nun önüne daha ne gibi engeller çıkacağını gösterdi.

“Kuyumuratps” adını kullanan utanmaz adam, (X) hesabından İmamoğlu’nu “ölümle” tehdit ederek:

“Biri, sıkar kafasına, memleket kurtulur, merak etme... Fakat reis müsaade etmiyor!” dedi.

Nasıl bir toplum olduk böyle?

Hoşgörüsüz, zalim ve gaddar!

Biz yiğit, kahraman bir millet değil miyiz yaa?

Bu mu mertlik, bu mu yiğitlik?

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Her gün yaşanan olayları, siyasetteki tehditleri, kadına şiddeti, işlenen cinayetleri gördükçe, inanın ki, insanlığımdan utanıyorum!

Biz eskiden böyle değildik.

Toplum olarak ne oldu bize?

Neden bu hale geldik? Neden değişti karakterimiz?

Hoşgörü nereye gitti?

Neden birbirimizin gözünü oymak istiyoruz?

Neden bir siyasi mücadeleyi bile uygarca yapamıyoruz.

Sanırım bu bilim adamlarının araştırması gereken sosyolojik ve psikolojik bir savrulmadır!

Yandaşa tehdit serbest mi?

Merak edilen şu:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı, CHP’li belediye başkanlarını ve daha birçok kişiyi tutuklayan yargı, Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden yandaş kişi hakkında ne yapacak?

Tehditler yandaşa

serbest mi?

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, sosyal medya üzerinden ölüm tehdidini yapan “Kuyumuratps” adlı (X) kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakaret, halkı suç işlemeye tahrik ve tehdit nedeniyle iki kişi hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik “İktidarın şirazesi tamamen kaydı. Artık sosyal medyadan rahatça ölüm tehditleri yapar haldeler. Ne Türkiye bu ucuzluğu hak ediyor, ne de Ekrem Başkan kimsesiz! En ufak bir eleştiride dakikalar içinde soruşturma açan, anında gözaltı yapan adli birimler, her gün yapılan şantaj, iftira ve tehditlerle ilgili hiçbir işlem yapmıyor.” diye yakındı.

Gerçekten, tehdidin yapıldığı günden bu yana 5 gün geçti. Henüz herhangi bir soruşturma haberi duymadık!

TEBESSÜM

İşçi ve patronu...

Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında geçinemeyen işçi patronuna giderek:

“Zam istiyorum efendim” der.

Patronu ona ters ters bakınca işçi şöyle devam eder:

“Peşimde koşturan 3 büyük şirket var, haber vereyim, zam yapmazsanız yakında beni bulamayacaksınız!”

Patron hafifçe gülerek alaylı bir sesle sorar:

“3 büyük şirket ha? Hangi şirketlermiş bunlar?”

İşçi “Tabii efendim, hemen söyleyeyim” der ve sayar:

“En başta Elektrik Şirketi, sonra Doğal Gaz Şirketi ve sonra da Sular İdaresi... Hepsi de ağır zamlar yapınca hiçbirinin faturasını ödeyemedim, şimdi hepsi benim peşimde!”

GÜNÜN SÖZÜ

Politikacının üçkâğıtçısı hem camide, hem kilisede mum yakar!