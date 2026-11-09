Değişimin geçmişe ihanet olmadığını düşünenlerdenim.

Bir kulübün geçmişteki başarılarını yaratan akıl, geleceğinin önündeki en büyük engele dönüşebilir mi?

İşin içine menfaat, hırs ve ego girerse, dönüşmez diyebilir misiniz?

Şeytan üçgeni gibi bir şey.

Bu üçgene maruz kalan hiçbir yapı ayakta kalamaz; ister kulüp, ister parti, isterse devlet olsun!

‘Rantın Gözü Kördür’ başlıklı bir önceki yazımda Fenerbahçe Stadı’nın kalıcı olarak taşınmasının sağlıklı bir fikir olmadığını, gerekçeleriyle özetlemiştim.

Stadın taşınmasını savunanların sayısı da az değil.

120 yıllık çınarın köklerinden koparılıp Maltepe’ye taşınmasına sıcak bakan Fenerbahçeliler, meseleye şöyle bakıyor:

‘Stat taşınırsa loca ve seyirci geliri katlanır. Ayrıca 1959 öncesi şampiyonluklarımız tescil edilir, 3 Temmuz’da kaybedilen maddi kayıplarımız karşılanırsa neden gitmeyelim? Fenerbahçe Kadıköy’den ibaret değil, Fenerbahçe Türkiye’dir.’

Kulağa hoş gelen söylemler…

Lafla peynir gemisi yürümüyor ya hani, büyük laflarla da yürümediğini hatırlatmak isterim.

Hadi gelin, hafızalarımızı birlikte bir kez daha tazeleyelim.

Fenerbahçe stadını kendi imkanlarıyla yenilerken ezeli rakiplerinin statları devlet eliyle yapıldı.

Seyircisi dahi olmayan Başakşehir’e anahtar teslim stat hediye edildi.

Söz konusu Fenerbahçe olunca, bırakın desteği stadın isminin ‘Atatürk’ olması için yapılan başvurulara cevap dahi verilmedi.

1959 öncesi şampiyonluklara gelince.

Beşiktaş'ın 1956-57 ve 1957-58 Federasyon Kupası şampiyonlukları lig şampiyonluğu sayılırken, Türkiye Futbol Şampiyonası ve Milli Küme şampiyonlukları, neden aynı ölçütle değerlendirilmedi?

3 Temmuz’da kulübün içinden geçildi.

Hâlâ o dönemin sancılarını yaşıyor camia.

Bugüne kadar sizi yok sayan ancak işin içine rant girince ‘Stadı terk edin, taleplerinize bakarız’ sözüne güvenebilir misiniz?

GELİRLER STAT TAŞINMADAN DA ARTAR

Seyirci gelirleri artar tezine dönelim.

Transfermarkt’ın verilerine göre Fenerbahçe’nin son dört sezondaki seyirci ortalaması yaklaşık 35 bin.

48 bin kişilik stadın yüzde 73’üne tekabül ediyor.

Rakamlar ortadayken 15 km daha uzağa taşınan 75 bin kişilik stadın ne kadarını doldurabileceksiniz?

Hadi burada da yüzde 73 doluluk oranını yakaladınız diyelim, bu da yaklaşık 55 bin demek.

Eee zaten 64 bin kişilik stat projesi var, bu projeyle loca sayısı da katlanıyor.

‘Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değse’ bari.

İSTANBUL’UN ÖNCELİĞİ STAT MI?

İstanbul’un yeni bir stada ihtiyacı var mı?

Her gün yüzlerce işyeri kepenk indirirken, bu tür gereksiz maliyetler devlet için lüks değil de nedir?

İnşaatı devam eden, seyirci kapasitesi 8256 olarak Karagümrük Stadı seneye açılacak.

Elimizde 80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı gibi bir stat var.

Böylesine dev bir tesisi ihya edip, işlevselliğini artırmak varken bu kadar maliyete girmek akıl kârı mıdır?

DOLULUK ORANI HER ŞEYİ ANLATIYOR

Hali hazırda kapasitesi 10 binin üzerinde 6 stat varken ve biri de yoldayken, İstanbul’un önceliği yeni bir stat mıdır?

Atatürk Olimpiyat Stadı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa’nın maçlarını oynadığı statların toplam seyirci kapasitesi 252.519.

Transfermakt 2024-2025 seyirci istatistiklerine göre doluluk oranı yüzde 42.4.

Bu konuda başka sorum yok!

ASIL MESELE BAŞKA

Kadıköy muazzam bir hinterlanda sahip.

Ve bu hinterlant iktidarın kanayan yarası.

AKP iktidarı, bugüne kadar Kadıköy’de belediye seçimlerinde istikrarlı bir şekilde yenilgiye uğradı.

AKP, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 33 oy aldığı Kadıköy’de sürekli oy kaybetti ve son yerel seçimlerde bu oran yüzde 13’e kadar geriledi.

Ancak AKP’nin bu hinterlant karşısındaki en büyük engeli seçmen değil: FENERBAHÇE.

Fenerbahçe Kadıköy’de olduğu sürece, iktidar o paha biçilmez hinterlandın nimetlerinden istediği gibi yararlanamıyor.

Kulüp Şükrü Saracoğlu Stadı’ndan taşındı diyelim.

AKP iktidarı bununla yetinir mi?

Bugün stadın taşınmasına olur verirseniz yarın sıra Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri ve Faruk Ilgaz Tesisleri’ne gelecektir.

Yıllardır, adı üstünde Çılgın Proje üzerinden hayal satanlar, paha biçilmez bir hinterlanttan kolay kolay vazgeçmeyecektir.

Peki ya Fenerbahçeliler?..

Fenerbahçe taraftarı, stat konusundaki tepkisini Göztepe maçının sonunda ortaya koydu.

Fakat camia stat yüzünden ikiye bölünmüş durumda.

Bölünme illetine bir kez kapıldınız mı önünü alamazsınız.

Kanser gibidir.

Kanserin hızlı ilerlemesi; hücrelerin durmaksızın bölünmesi, ölmesi gereken hücrelerin ölmemesi ve başka organlara yayılabilme yeteneği gibi birden fazla biyolojik mekanizmanın aynı anda bozulmasından kaynaklanır ya hani.

Fenerbahçeliler de bölünme illeti karşısında gereken refleksi göstermezse, yarın kulübün yabancılara satılmasında da beis görmeyecektir.

Bitireyim.

Yıllar önce Aziz Yıldırım, Ali Aydınlar ile başkanlık yarışında önemli vaatlerde bulunmuştu.

Aziz Başkan, 1 Kasım 2013 tarihinde yaptığı kongre öncesi konuşmasında Fenerbank ve Kalamış Yat Limanı projelerini anlatmış, ‘stat yerinde kalacak, hiçbir yere gitmeyecek’ demişti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ‘500 milyon dolar borcun var, banka kuracağım diyorsun. Bunun için izin verecek kurumlar belli" diyerek projeye tepki göstermişti.

Bir başbakanın, kulüp başkanlığı yarışına açıktan müdahale etmesi bakımından tarihimizde bir ilkti.

13 yıl önceki bir konuyu neden gündeme getirdim?

Şöyle;

Söz konusu Fenerbahçe’nin çıkarları olduğunda Aziz Başkanı’n duruşu hep kulüp lehine olmuştur.

Aziz Yıldırım, projelerini hayata geçirmek için iktidarla arasını iyi tutmak zorunda.

24 Ekim’deki Yüksek Divan Kurulu’ndaki sözleri de bu yönde.

‘Stadın taşınma konusu, tek başıma benim verebileceğim bir karar değildir’ sözü, stratejik bir cümledir.

Bu sözü başka yerlere çekmenin, Aziz Yıldırım’a yüklenmenin kulübe hiç bir faydası yoktur.

Taraftar tribünde tepkisini ortaya koydu.

Bundan sonraki süreçte tarihi sorumluluk kongre üyelerinindir.

Önceki yazımda vurguladığım gibi tekrar edeyim: Doğmamış çocuğa don biçmek yerine Saracoğlu Stadı’nın kapasite artırımına ve projenin hayata geçirilmesi için gereken izinlerin bir an önce alınmasına odaklanılmalıdır.

Fenerbahçe, Liverpool zaferiyle arkasına aldığı rüzgarı doğru kullanırsa liderle arasındaki 9 puan farkını kapatır.

Tarih bunun örnekleriyle dolu.

Yeter ki rüzgarın yönünü doğru tayin edin.

Zira yönünü bilmeyen rüzgâr, hiçbir gemiyi limana ulaştıramaz.

NOT: Yazılarımda zaman zaman teşbih, telmih, tevriye, tecahülüarif, tezat, istiare, irsalimesel, mecazımürsel, mübalağa ve sıra dışı benzetmeler gibi edebi sanatlardan yararlanılmaktadır.

SAYGI VE MİNNETLE…

88 yıl önce aramızdan göçsen de fikirlerinle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorsun Yüce Atam. Seni her geçen gün artan bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz.