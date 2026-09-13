Deniz’le başlamak çok iyi karardı. ‘Osimhen olmasa da bir santrfor oyunu oynayalım’ görüşüne katılmamak mümkün değil. Sağ kanatta Barış, solda Leao ve ortada Yunus ile beklenen baskı oluşmuştu. Pozisyonları hemen yakalamaya başlamıştı Okan Buruk’un öğrencileri. Direkten dönen top ve VAR uyarısıyla iptal edilen gol kararını da görünce, oyun genel anlamda Kocaelispor yarı sahasındaydı diyebiliriz. Kaleci Serhat yere yatıp topu tam kontrolüne aldığı için VAR maçın hakemini pozisyonu izlemeye davet etmişti. İlk devre fark kaçtı düşüncesi hakimken, verdiği tek net pozisyonda yenik duruma düşebilirdi ev sahibi Galatasaray. Agyei’nin şutunda top direkten dönmüştü. Kocaelispor kalecisi Serhat ilk yarıyı 6 kurtarışla bitirirken takımını ayakta tuttu. Orta sahada Torreria, klasik iyi performansını sergilerken, Sara arkadaşlarının yüksek temposuna uyum sağlayamadı. Batrakov-Sara değişikliği doğru bir karardı. Baskı devam ediyor ama gol bir türlü gelmiyordu. Hücum prensiplerinin hepsini denemişti Galatasaray. Kocaelispor kalecisi Serhat sahanın en iyi ismiydi takımı adına. 70 dakika ‘dur’ demişti hücumlara. Abdülkerm’in şutunda ise büyük bir hata yaptı ve golü yedi. Sporting ile çok zor bir maç oynayan Galatasaray’ın dün akşam Kocaelispor maçında yorgunluk belirtisi göstermemesi takım adına en olumlu göstergeydi.