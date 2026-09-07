Teknik direktör seçiminde başlıktaki bu ifadeyi çok duyarız. Ellerinde sihirli değnek olduğu sanılan bu isimler için öyle bir kamuoyu baskısı oluşturulur ki başka bir isim tartışılmaz bile. En yakın örneğini Beşiktaş’ta gördük. Sergen Yalçın için koparılan fırtına bitmek bilmedi. Yalçın gelene kadar göreve getirilen her isim tartışıldı ve gönderildi. En sonunda görev Yalçın’a geldi. Sonuç; Büyük bir başarısızlık. Ancak siyah-beyazlı camiadaki Yalçın gazı bitmiş oldu böylece. Yönetimin üstündeki taraftar baskısı azaldı ve Beşiktaş doğru kadro ve doğru hocayı buldu. Bu sene şampiyonluk yine gelmeyebilir ama doğru temeller atıldı.

Şimdi aynı krizi Fenerbahçe yaşıyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal etrafında dönen baskı sonucunda sarı-lacivertliler tercihini Kartal’dan yana kullandı. 99 puan ve 99 golün hayaleti İsmail Kartal’ı Fenerbahçe’nin başına getirdi. Asıl meselenin kadro planlaması ve doğru yapılanma olduğunu Fenerbahçe taraftarı da görmeye başladı. Yönetimin sınavı bundan sonra başlayacak, belki de bu süreç Fenerbahçe için daha hayırlı olacak. Bundan sonrası için kamuoyu baskısını dinlemeden tercih yapabilirler.

Aynı süreçten hemen tüm kulüpler geçiyor. Transfer sezonu kapalı, kadrolar başka bir teknik adamın oyun tarzına göre kurulu. Oyuncu grubu için doğru teknik adamı bulmak da titiz bir çalışma gerektiriyor. Çünkü Süper Lig özelinde 'teknik adam takımı' bulmak zor. Camianın evladı diyerek, hatır gönül için görev dağılımı yapan, sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Yönetimler tam da bu aşamada yönetebilme kabiliyetlerini test edebilirler.