İktidarın tüm amacının, Cumhurbaşkanı adaylığına soyunan Ekrem İmamoğlu’nu devre dışı bırakmak olduğu görülüyor.

Bıktırmak, yıldırmak, halkın gözünde itibarsızlaştırmak istiyorlar!

Yeni davalar açılıyor, peş peşe soruşturmalar başlatılıyor.

Bir, üç, beş derken, 6’ıncısı da geldi: İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

İddia edilen suç: “Resmi belgede sahtecilik!”

Daha önceki 5 ayrı davada toplam 23 yıl hapis ve SİYASİ YASAK getirilmesi isteniyor.

Gerçi İmamoğlu’nda korkacak göz yok ama... İş bunlarla da kalmayacak, daha neler neler gelecek kim bilir?

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Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı kesinleşti. İkinci bir aday yok!

“Çok uzun ve çok meşakkatli bir yolumuz var. Asfaltı da var, taşlı tarafı da, patika tarafı da... O yolu milletimizle birlikte aşacağız” diyerek yola çıkan İmamoğlu hakkında aynı gün “Sahte diploma” soruşturması başlatıldı.

Oysa, İmamoğlu’nun avukatı, onun yüksek lisans (üniversite) diplomasını 6 ay önce tüm medya ile paylaşmıştı...

Peki, neden yapılıyor bütün bunlar? İmamoğlu’nun yakın çevresi, “İktidarın çamur at izi kalsın taktiği” diyor.

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Bu ülkenin artık köklü bir değişime ihtiyacı var. Kötü gidişten başka türlü kurtulamayız.

TÜSİAD Başkanları, ülkemizin içinde bulunduğu hazin durumu “SİSTEM ÇÖKTÜ” diye iki kelimeyle özetlemişti...

Ekonomide, bilimde, siyasette, milli eğitimde, sağlıkta, hemen her alanda çağdaş ülkelerin çok gerisinde kaldık!

İktidara karşı ağzını açan içeri tıkılıyor. Dış borçlarımız yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor. Devlet bütçemiz çok büyük açıklar veriyor. Ulusça yabancı ülkelerden aldığımız borçla yaşar duruma geldik!

Çöküş başka nasıl olur ki?

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Ekrem İmamoğlu halkın umut bağladığı bir siyaset adamıdır. Ülkemizin kötü gidişatını durduracak, ibreyi iyiye doğru döndürecek bilgi ve deneyime sahiptir. Ancak...

Sürekli olarak İmamoğlu’nun başına çorap örmek isteyen iktidar, onun Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne girmesine izin verecek mi?

Devletin tüm gücü TEK ELDE toplanmış bulunuyor.

SİYASİ YASAK ve hapis cezaları, İmamoğlu’nun başının üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanıyor.

Her yönden sıkıştırıyorlar İmamoğlu’nu...

Bunun sonu iyi olmayacak gibi...

Gerçeği görmek lâzım!

“Ahmak” davasından verilen ve halen istinaf mahkemesinde olan “2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası” kesinleşir de İmamoğlu’na SİYASİ YASAK getirilirse ne olacak? CHP’nin “B Planı” var mı? O zaman Mansur Yavaş’ın kapısı mı çalınacak?

Can almaya devam eden sahte içki nasıl zehirliyor?

Sahte içkiden ölümler devam ediyor ve ülke genelinde ölen talihsizlerin sayısı artıyor.

Başkent Ankara’da 63, İstanbul’da 79 kişinin sahte içki kurbanı olduğu bildirildi.

Devletin alkollü içkilere yüklediği ağır vergiler, ucuz olan kaçak içkiyi özendiriyor ve bu nedenle kurbanlar artıyor.

Peki, körlükten ölüme kadar her türlü felâkete yol açabilen sahte içki nasıl zehirliyor?

Normal içki Etil alkol (etanol) ile yapılıyor. Sahte içki içinse ucuz olan Metil alkol (metanol) kullanılıyor.

Emilimi hızlı olan Metanol, 30 ile 60 dakika arasında kanda yüksek düzeye ulaşıyor, devam eden 12 ile 24 saat arasında bulanık görme ve tam körlük olabiliyor. Aslında düşük bir zehirleme gücü olan Metanol, vücuttaki enzimlerle birleşince öldürücü bir zehire dönüşüyor.

Metil alkol zehirlenmesinde erken müdahale çok önemli. Gecikilirse gözlerin kör olması veya ölüm kaçınılmaz!

Sahte alkol satanlar mutlaka “Cinayet suçundan” yargılanmalı.

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyada görülen en büyük fukaralık, ahmaklık ve aptallıktır!