Ne demişti Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack efendi?

“Türkiye’deki açılım sürecini hayranlıkla takip ediyorum. Bu süreç Kürtleri bir araya getirecek!”

ABD’nin “Çözüm süreci” gibi Orta Doğu’daki plan ve projelerine uygun çalışmalar Tom Barrack’ı elbette ki, hayran bırakır.

Onun bu tür bölücü sözleri, “Açılım süreci” diye yırtınan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a bir şeyler anlatır mı ve bu sürecin Türkiye’den de toprak kopartılarak bir Kürt devleti kurmayı ve o devleti Amerika ile İsrail’in piyonu olarak kullanmayı hedefleyen bir “Amerikan planı” olduğunu düşündürür mü, bilemiyorum!

Amerikalı Yarbay Ralph Peters’in, Türkiye’den Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini içine alıp, İran, Irak ve Suriye’den de topraklar katarak çizdiği “Büyük Kürdistan” haritasını çok iyi hatırlıyorum. Numan Bey, küstahça hazırlanan bu haritayı görmedi mi?

Görev sınırlarını aşan Tom Barrack’ın sözleri, o haritanın anlatımından başka bir şey değil!

Adam hiç sıkılmadan “Türkiye’deki bu açılım 4 parçada (Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de) Kürtleri bir araya getirecektir.” diyor.

Tom Barrack’ın hadsiz açıklamaları Numan Kurtulmuş için bir şey ifade etmiyor mu?

Tarih bunların hepsini yazacak!

Bölgemizde parçalanmadık ülke bırakmamaya kararlı görünen ABD-İsrail haydutluğunun bir gün, aldatılmış Kürtleri kullanarak Türkiye’yi hedefe koyma ihtimali asla göz ardı edilmemeli!

Tom Barrack’ın hadsiz ve densiz açıklamaları tepki yaratmaya devam ediyor.

Okurum Metin Ünal gönderdiği mesajda “Bu açıklamaları nedeniyle Tom Barrack’ın ‘İstenmeyen kişi’ ilan edilmesi gerekmez mi” diye sordu.

Elbette ki, iyi niyetle bağdaşmayan, bölücü ifadeleri kullanan bir diplomat “Persona non grata” yani “İstenmeyen kişi” ilan edilip ülkeden çıkarılır, fakat...

Bunu kim yapacak? Böyle bir gücümüz var mı?

“Borçlu olanın boynu bükük olur!” derler...

Bizim gibi iç ve dış borçları gırtlağına kadar gelmiş olan ve borçlar için ödediği faizler nedeniyle beli bükülen ülkeler, ABD gibi güçlü bir devletin büyükelçisini “İstenmeyen kişi” ilan edemez!

Tom Barrack, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını, birlik ve beraberliğini zedelemeyi amaçlayan ayrımcı, bölücü görüşler açıklamaya devam edecek, bizimkiler de bunları duymazdan gelip sessiz kalacak!

“Açılım süreci” diye yılmadan, yorulmadan ısrarla çalışan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “iyi niyetli” olabilir. Fakat şu ünlü sözü hep hatırlamasını dilerim:

“Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenir!”

PKK’lıların terör şovu ve ihanet gösterisi!

Nevruz kutlamalarında yaşanan bölücü olaylar okurum Yaşar Altıntartı’yı üzmüş olacak ki, pazartesi günü gönderdiği mesajda:

“Bugünkü yazınızda dikkat çektiğiniz ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözlerinden hareketle dünkü Nevruz kutlamalarında gözlere sokulan ilginç manzaraya değinmek istiyorum” diyerek kutlamalarda yaşanan rezaleti hatırlattı.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözlerinden cesaret alan DEM Parti ve yandaşları Diyarbakır meydanını Öcalan ve katil teröristlerin posterleriyle donattı. Benzeri olaylar, İstanbul, Van, Batman ve Şırnak’ta da yaşandı.

Bu olaylar ve kahramanlık taslamalar bir “Terör şovu” ve “İhanet gösterisi” gibiydi.

Meydan PKK’lıların bayrak diye kullandıkları paçavralarla doluydu ama ortalıkta hiç Türk bayrağı yoktu.

Tüm bunları düzenleyen DEM Parti’nin iyi niyetine inanmak mümkün değil...

Amaçları şimdilik “Federasyon.” Fakat, bitleri biraz daha kanlanınca “Bağımsızlık” diye isyan bayrağı açacakları kesin.

Aylardır Teröristbaşı Öcalan ile katil PKK’lılara af çıkartmak için yasal düzenlemeler yaptırmaya çalışan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partililerin Nevruz kutlamalarını ve yaptıkları konuşmaları bir incelesin lütfen!

GÜNÜN SÖZÜ

Korkmayan insan yoktur, korkusunu yenen insana “cesur” denir!