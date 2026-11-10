Bugün sevgili Ata’mızın ölümünün 88’inci yılı... Onu sınırsız bir sevgi ve derin şükran duygularıyla anıyoruz.

Her 10 Kasım’da, Türkiye’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Atatürk hakkındaki sözleri gelir aklıma...

O tarihî sözü tam 40 yıl önce bizzat Celal Bayar’ın ağzından duymuştum.

Yıl 1986 idi... Bir milyon tirajlı efsane Günaydın Gazetesi’ni yönetiyordum.

1979-1980 yıllarında 43’üncü Demirel Hükümeti’nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yapan Barlas Küntay iyi arkadaşımdı. Bir gün bana “Celal Bayar’ın danışmalığını yapıyorum. Kimseyle görüşmüyor ama sen onunla bir söyleşi yapmak istersen bunu sağlarım” dedi.

Yıl 1986 ve aylardan mayıs idi ve Celal Bayar o tarihte 103 yaşındaydı.

Bayar’ın Kadıköy Çiftehavuzlar’daki köşküne (1999’da 64 yaşında iken kaybettiğimiz) rahmetli Barlas Küntay ile birlikte gittik.

Celal Bayar’ın ayakları gücünü kaybetmişti ve koluna giren Küntay’ın yardımıyla yürüyebiliyordu ama beyni ve hafızası gençlik yıllarındaki kadar güçlüydü.

İki saat kadar süren sohbetimizin bir yerinde söylediği şu cümle bugün bile aynen aklımda:

“Atatürk’ü sevmek ibadettir.”

Barlas Küntay da bu söze bir kelime ekleyerek “Atatürk’ü sevmek millî ibadettir” demişti.

Celal Bayar’ın Kurtuluş Savaşı’ndan bahsederken “Milli Mücadele’de kazandığımız büyük zafer Atatürk’ün yarattığı mucizedir” dediğini de hatırlıyorum...

Bayar o gün Kurtuluş Savaşı’mızı baştan sona, gün gün, ayrıntılarıyla anlatmış, kendisinin o günlerde Ege’ Bölgesi’nde Yunan işgaline karşı “Millî Mücadele direnişini” örgütlerken “Galip Hoca” takma adını kullandığını söylemişti.

Celâl Bayar ile son görüşen gazeteci ben oldum. Bayar, sohbet ettiğimiz günden üç ay sonra 22 Ağustos 1986 günü vefat etti.

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Atatürk’ü ulusça sonsuzluğa uğurlayışımızın 88’inci yılındayız. Bir asra yaklaşan bu zaman dilimi içinde onun gibi bir lider daha dünyaya gelmedi.

Türk ulusunun hemen her şeyini kaybettiği, tüm yurdun düşman istilası altında kaldığı, inanlarımızın umutlarını kaybettiği dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün yıldız gibi parlayıp Kurtuluş Savaşı’nı başlatması, 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın dediği gibi bir mucizedir.

Atatürk, Türk ulusu için Allah’ın bir lütfudur.

Ne yazık ki, ülkemizde onun kıymetini bilmeyen birtakım gericilerin bulunması üzücüdür.

“Rüşvet, torpil, adam kayırma, her şey var!”

Prof. Dr. Ömer Dinçer’in yazdığı “Devlet ile İnsan Arasında” adlı kitabındaki tespitler çok önemli.

Ömer Dinçer, iktidar partisi AKP’nin önceki yıllarında Başbakanlık Müsteşarı, Çalışma Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı olarak görevler yapmış bir siyaset adamıdır.

Kitabında deneyimlerini anlatan Dinçer, “Günümüzde kamu alanı, haksız kazanç için en çok kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Siyasallaşma, adam kayırma, torpil, rüşvet, kamu görevlisinin kendi çıkarlarını ön plana alması devlette en çok rastlanan yolsuzluk şeklidir. Makam ve güç sahipleri gerek kendi kurumlarında, gerekse başka kurumlarda yapılacak ihale ve işleri yakınlarına ve tanıdıklarına yönlendirir. Ruhsat, izin gibi işlemler için veya ihale alan işadamlarını, yakınlarının kurduğu şirketlerden veya tanıdık firmalardan mal almaya zorlar”(Sayfa 160-163)

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Ömer Dinçer’in kitabında ders alınacak çok şey var. Okudukça kamu alanının günümüzde nasıl haksız kazançların elde edildiği bir çiftlik haline geldiği öğreniliyor.

Şu anda ülkeyi yöneten tüm siyasilerin “Devlet ile İnsan Arasında” adlı bu kitabı okumalarını öneririm.

GÜNÜN SÖZÜ

Gençleri çok iyi yetiştirin. Geleceğin aydınlığına gençlerle kavuşursunuz (Atatürk)