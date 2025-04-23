Futbolun içinde çok klas ve teknik oyuncular için kullanılan bir terimdir kadife ayaklar. Mertens o oyunculardan. Top ayağına yakışıyor. Yine çok iyi pas dağıtımı yaptı. Hücumda tam bir koordinatör. 20 yaşında olsa onu Londra veya Madrid takımlarında izlerdik şu anda. 9 yıl Napoli’de oynamak hiç de kolay değil, değil mi? Çok güzel bir top attı Osimhen’e. Onun sert kafa vuruşu kalecileri bitiren yere yönelmişti.

İkinci golde yine Osimhen’in kafası vardı. Deniz topu zar zor karşılayabilmişti. Torreira yine atmıştı golünü seken topta. Böyle arka arkaya golleri atınca Torreira çok mutlu olmuştur diye tahmin ediyorum. Orta alandan gelip çok sık gol katkısı sağlayan bir oyuncu değil çünkü. Oyunda kontrol Galatasaray’ın elindeydi ilk yarı boyunca. Kanatlardan ve merkezden hücum arayışları vardı konuk ekibin. Çok adamla kendi yarı sahasında kalmayı tercih eden Konyaspor, ani atak yapmayı planlamıştı. D.Sanchez bazen topla oynamayı ve çalımı çok seviyor. Dün akşam gereksiz bir sarı kart görmesine sebep oldu bu sevda. Ya kırmızı görseydi? Stoperler asla gereksiz riske girmemeli.

Sallai maçın ilk yarısında çok istekli gözükmesine rağmen fazla etkili olamamıştı. İkinci yarının hemen başında bu kez şut şansı denedi. Savunmaya çarpıp kaleye giden top, Galatasaray’ı iyice rahatlatan gol olmuştu. Pedrinho attığı golle sadece umut tazelemeye çalıştı. Sallai dördüncü golü hemen atarken gol öncesi çalımı müthişti ve topa çok klas vurmuştu. Bir kez daha gördük ki Galatasaray, konsantrasyonunu üst düzeye taşıdığı zaman durdurulamaz bir güç haline dönüşüyor.

Maç çok erken bitti dün akşam. Dördüncü golden sonra bir kupa yarı finalinden daha çok hazırlık karşılaşması izlemeye başladık. Orta sahalar çabuk geçildi. Gol pozisyonları özellikle konuk takım adına fazlalaştı. Perdeyi Yusuf kapattı, 5 oldu. Galatasaray, çok rahat finale yükseldi.