Havada gol kokusu vardı oyun başladığında. Samsunspor ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyordu mutlaka.

Okan Buruk ise Torreira, Lemina ve Sara ile topa hem sahip olmak hem de orta alan üstünlüğünü kontrol etmek istemişti. Yunus’un şık golü ile Galatasaray öne geçmek için fazla beklemedi. Yenen gol sonrası Samsunspor hücumu düşünemedi ve fırsat bulamadı. İlk yarı isabetli şut atamadılar.

Galatasaray oyunu kontrolü altında tutarken ikinci golü bulmak için de çabaladı. Devre biterken 20 kez Samsunspor ceza sahası içinde topla buluşmaları, bu arayışın en önemli göstergesiydi. Eren Elmalı iyi bir savunma oyuncusu, yalnız sinirlerine hakim olmalı. Gördüğü sarı karttan sonra hâl ve tavırları hakem tarafından şiddetli itiraz olarak yorumlansa erkenden kırmızıyı görebilirdi.

“Bir maçı erkenden nasıl bitirirsin?” sorusunun cevabı belli. Osimhen gibi büyük santrforun

varsa problem çoğu zaman anında çözülür. Yunus’un pasında topla buluştuğu açı çok kolay değildi. Osimhen olunca ona kolay geliyor böyle pozisyonlarda topu ağlaragöndermek. Attığı golü kalecinin üzerine vuracak çok oyuncu var bizim ligde.

Yunus bu sezon çok iyi oynuyor. Sakatlığından dolayı biraz sallandı ama dün takım için anahtar oyunculardan biri olduğunu gösterdi.

2-0’dan sonra fark büyüyebilirdi. Önemli fırsatlar kaçtı. Maç, Galatasaray için çok kolay duruma gelmişti. Sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarına dönmüştü oyun. Temaslı futbol yoktu. Tahmin ediyorum. Okan Buruk bile bu kadar rahat bir maç beklemiyordu. ‘Galatasaray, Samsun’da zorlanır’ düşünceleri, sadece maç öncesinde kaldı. Samsunspor, geçen hafta Antalyaspor maçında yine kötü bir performans sergilemişti.

Ligde son haftaları genelde iyi oynayan Galatasaray, şampiyonluğa yavaş yavaş yaklaşıyor.