Kimi tarihe, kimi bilme, kimi edebiyata, kimi siyasete imzasını atar. Yeni Şafak Gazetesi, “siyasete damgasını” atmak istiyor. Varsın atsın! Fakat bir tuhaflık, gariplik, acayiplik şu ki; son manşetini de “Çöktü! Çöktü! Şimşek’in Enflasyonla Mücadele Programı Çöktü” diye attı.

Üzüntü!

Öfke!

Kaygı!

Utanç!

Tiksinti!

Bu kelimelerin ifade ettiği bütün anlamları; bir gazete manşetine sığdırmaya kalkıştı.

★★★

Gerçekte çöken; “Mehmet Şimşek’in programı değil yüzde yüz Tayyip Erdoğan’ın Lale Devri hayali” oldu. O zaman; haberin başlığını doğru koymak ve “Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele programı çöktü” diye manşet yazmak gerekirdi. Bu gerçeği zaten sokakta kimi çevirip sorsan; sana söyler!

★★★

Sinsice gizleme var.

Bu manşetle; programın asıl ve tek karar vericisi saklanıyor, üstü örtülüyor, bir çeşit korumaya, kollamaya alınıyor. “Vurun Mehmet’e ve asla Kızmayın Tayyip’e” demeye getirdiler. Tarih şahittir; bu program bir “Lale Devri” yaratma arzusundan doğmuştu; sahibi de Mehmet Şimşek değil Tayyip Erdoğan’dı. Bu program; “Eski Lale Devrini sürdürmedik. Yeni Lale Devrine geçelim” ihtiyacından doğdu. Hazırlayıcısı da Mehmet Şimşek değil Tayyip Erdoğan oldu.

★★★

Ne çabuk unuttunuz!

İlk Lale Devri, Yeni Şafak ekonomi yazarı Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmesiyle başladı. Naci Ağbal’ı gönderen ve Kavcıoğlu’nu getiren, Tayyip Erdoğan kararıydı. Aynı değişim sırasında Maliye Bakanlığı koltuğuna da önce kısa bir dönem Lütfi Elvan’ı ve daha sonra da Nurettin Nebati’yi oturtan da yine Tayyip Erdoğan’ın kendisiydi. Onun isteği ve emri üzerine; “Birinci Lale Devri” gözlerdeki ışıltı romantizmiyle başlatıldı. Faizler, emirle indirildi; bu yolla yıllık enflasyon yüzde 5’e gerileyecekti. İç talep coşacak, milli gelir daha hızlı büyümeye devam edecekti. Böylece CHP’ye kaptırılan büyük kentlerin seçmeni Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP’ye geri dönecekti. Hesap buydu.

★★★

Hesap tutmadı.

TL değer yitirdi.

Fiyat istikrarı bozuldu.

Enflasyon yükseldi.

Döviz krizi geldi.

Türkiye’ye “döviz bitti korkusu” yeniden hakim oldu ve Tayyip Erdoğan, İkinci Lale Devri’ni başlatmak için Şahap Kavcıoğlu ile Nurettin Nebati’ye acımadı, bir gece kararıyla mıntıka temizliği yapıp, görevlerinden aldı. Yeni Merkez Bankası Başkanı New York’dan ve Mehmet Şimşek, Londra’dan çağrıldı. Mehmet Şimşek, bir program yapıcısı değil yüksek faizle borç veren para babalarını yakından bilen birisiydi.

★★★

Faizler yükseldi.

Ücretler baskılandı.

Dolarla ithalat ve dolarla ihracat ucuzlatıldı. Orta Vadeli Program adı altında “İkinci Lale Devrini, inşallah tutturacağız umudu” yeşertildi. Olmadı. Hedefler, sürekli değiştirildi yalama oldu. Hiç biri tutmadı.

Enflasyonu yıllık yüzde 5’e indirmek değil yüzde 30’a getirebilmek bile hayal oldu. Türkiye’nin ithalatı ile ihracatı arasındaki fark hızla açılmaya devam etti. Büyük, küçük kentlerde tüm kasaba ve köylerde yaşayan insanlardan tepki meydanlara indi. Türkiye’nin geleceği de satılığa çıkartıldı ama dış para Türkiye’ye yatırıma değil hep soyguna gelir oldu.

Lale Devri yine çöktü.

★★★

İktidar olduğu 2002 yılından beri; özelleştirme-yabancılaştırma yoluyla Türkiye’nin varlığını satıyor, dış borç buluyor fakat “döviz gelirini döviz giderinin üstüne çıkartacak zor yola girmeyi” başaracak bir programı hiçbir zaman istemiyor. Çöktü! Çöktü! Tayyip Erdoğan’ın ikinci Lale Devri programı da çöktü. Sonuç: Üzüntü! Öfke! Kaygı! Utanç! Tiksinti!