Yarın en büyük bayramımızı yüreklerimizden taşan coşku içinde kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı “Bitti, yok oldu” denilen Türk milletinin şahlanışıdır. Cumhuriyet 103 yıl önce 29 Ekim gecesi ilan edilmiş ve Türkiye, Cumhuriyetle birlikte ayağa kalkarak gelişmiş, güçlenmiştir. Cumhuriyet aydınlanmadır, özgürlüktür, bilimdir, çağdaş yaşamın ve uygarlığın adıdır. Atatürk “Türk milletinin karakterine en uygun olan rejim Cumhuriyet idaresi” demiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra geçen 10 yıldaki büyük gelişme Türkiye’nin dünyanın en itibarlı ülkeleri arasında yer almasını sağlamıştı. ★★★ Aradan yüz yılı aşkın zaman geçtikten sonra, “İlk 10 yıldaki itibar bugün devam ediyor mu?” sorusuna ne cevap verebiliriz? - Anketlerde halkın yargıya ve adalete güveni yüzde 27 ile yüzde 33 arasında çıkıyor. - Dünya Adalet Projesi’nin (WJP) raporlarına göre Türkiye hukukta 143 ülke arasında 117’nci. - Dünya Özgürlük Endeksi’nde Türkiye 32 puanla “Özgür değil” kategorisinde yer aldı. - Türkiye’nin “Hukukun üstünlüğü” puanı yüzde 1’in altına düşerek yüzde 0.41 oldu. - İşçi haklarında 143 ülke arasında 136’ncı sırada yer alıyoruz. En kötü 8 ülke arasındayız. - Temel haklarda 143 ülke arasında 134’üncüyüz. - Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163’üncü sırada yer alıyoruz. - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne en çok haksızlık başvurusu yapılan ülke Türkiye. İkinci Rusya, üçünü Ukrayna. Böyle bir tabloda “Dünyadaki itibarımız nedir?” sorusuna ne cevap verebilirim ki? ★★★ Yarın Cumhuriyet’imizin 103’üncü yılını coşku içinde kutlamaya hazırlanırken, bir yandan da içimizde bir burukluk hissediyoruz. Yüz yıl önceki itibarımız yüksekti. Paramız bile çok değerliydi. Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılında 1 Amerikan doları, 1 lira 68 kuruştu. Ya şimdi? Bir Amerikan doları yaklaşık 50 lira. Atatürk’ün ölümünden sonra ne yazık ki hep geriye gittik. Son 25 yılda bu geriye gidiş hızlandı. Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı davranışlar arttıkça uygar dünyadan uzaklaşmaya başladık. 1970’li yıllara kadar vize almadan elimizi kolumuzu sallayarak serbestçe gittiğimiz Avrupa ülkelerine şimdi vizesiz adım atamıyoruz. Vize vermekte bile bin bir güçlük çıkartıyorlar! ★★★ Cumhuriyet’in 103’üncü yılında içimizde dönekler, güce tapanlar, her renge bürünen işbirlikçiler var. Bunlar eskiden de vardı ama şimdi çoğaldılar. Bugün, demokrasi, hukuk ve adaletten uzak olmanın ağır sıkıntılarını yaşıyoruz. Fakat... Hiç kimse bizi Cumhuriyet sevdamızdan vazgeçiremez. Atatürk “Ey yükselen yeni nesil... İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, yaşatacak olan sizsiniz” demişti. Ata’mızın bu vasiyetine sadık kalacağız. Artık eleştiriye de hapis var! İşte Türkiye’mizin günümüzdeki tablosu: “Bize gelecek yoksa, sana huzur yok Yusuf Tekin, İSTİFA” yazılı eleştiri pankartı asan 20 yaşlarındaki üniversite öğrencisi iki genç kız (Nehir Dizdar ve Nevin Tekin) gece yarısı evleri basılarak gözaltına alındı, sonra da “Tehdit” suçlamasıyla tutuklanıp hapse atıldı! O pankartı en az on yirmi defa okudum, hiçbir suç unsuru göremedim. Tanıdığım ceza hukukçularına sordum. Onlar da “Bu demokratik bir eleştiridir. Böyle sıradan bir ifade için insanlar özgürlüklerinden mahrum edilemez!” dediler. Fakat, burası Türkiye! Ne yazık ki artık her şey olabiliyor! Tutuklanan öğrencilerden Nehir Dizdar’ın annesi Zübeyde Dizdar’ın ıstırap dolu sözleri ders olacak nitelikte: “Milyarları götüren fon vurguncularının evleri gece yarısı böyle basıldı mı? Siz asıl memleketi dolandıranları tutuklayın!” GÜNÜN SÖZÜ Cumhuriyet ahlâk ve erdeme dayanan bir idaredir. (Atatürk)