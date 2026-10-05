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Türkiye'de her gün ayrı bir fırtına. Bu fırtınadan ülke futbolu da elbette azade değil.

Ve tabii son olarak 'Hakemler dosyası' açıldı. Ve gelinen noktada hakemliğin en tepesi tutuklandı.

Hakkındaki iddialar fecaat. "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" gibi suçlamalar var MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında.

Atamaları federasyonun gözbebeği Yasin Kol ile konuşarak yaptığı da dosyada.

Yani neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir dosya.

Sportif başarısını istediğiniz kadar tartışırsınız ama yerden göğe kadar haklı olan ve dedikleri bir bir çıkan bir 'eski' başkan var: Ali Koç.

Ali Koç'un Gündoğdu hakkında bir sene önce söyledikleri ise şöyle:

"Başkanımıza (TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu) şunları aktarmaya çalıştım. Evrakta sahtecilikten tutun sınav sorularının paylaşılması, manipüle edilmesinden tutun istenen hakemlerin kayrılması... İstenmeyen hakemlere mobbing yapılmasının müessesenin bir kültürü haline geldiğini aktarmaya çalıştım."

Ve bunların hepsi soruşturma dosyasında.

Milyonlar futbola gömülüyor, ama görüyoruz ki ülke futbolu koca bir çöp.

Bu saatten sonra neyi konuşacağız? Adaleti dağıtması gereken mekanizmanın bizzat kendisi şaibe altındaysa, adil bir yarıştan bahsetmek insan aklıyla alay etmektir. Düdük çoktan çürüdü.

Şaibelerin havada uçuştuğu bu kirli sahada milletin cebinden çıkan milyonlarla kimi, neye inandıracaksınız?