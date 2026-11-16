Dünya Kupası'nın ardından Montella ile yola devam edilmesi, bana göre Millî Takım adına yapılan en büyük hatalardan biriydi. Bu kararın faturasını ise ne yazık ki Uluslar Ligi'nde ağır ödedik. Altı maçta sıfır puanla turnuvayı tamamlamak, yalnızca sportif açıdan bir başarısızlık değil, Türk futbolseverler adına da büyük bir hayal kırıklığı oldu. Oysa elimizde kaliteli, yetenekli, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu grubu var.

Aslında ortada çok net bir gerçek vardı: Değişim! Belki geç kalındı ama sonunda bu yönde bir karar alındı ve Sergen Yalçın ile yeni bir yapılanma sürecine girildi.

Sergen Yalçın, henüz ikinci maçında Fransa karşısına çıktı. Rakibin gücü ve hücum kalitesi göz önünde bulundurulduğunda, 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıkmak ve savunma güvenliğini ön planda tutmak doğru bir tercihti. İlk bölümde topun arkasına geçerek kalabalık ve kompakt bir savunma anlayışıyla Fransa'nın hücumlarını karşılamaya çalıştık. Özellikle ilk 15 dakikada rakibin oyuna hâkim olduğu ve bize top göstermediği anlar yaşandı.

Savunmada kalabalık olmamıza rağmen yaptığımız basit pas hataları ve gereksiz top kayıpları, kalemizde ciddi tehlikeler yarattı. Fransa'nın geliştirdiği ataklarda kalecimiz Berke Özer'in performansı ön plana çıktı. Berke, yaptığı kritik kurtarışlarla takımımızı oyunda tuttu ve skorun aleyhimize daha da açılmasını engelledi.

İkinci yarıda zaman zaman topu üçüncü bölgeye daha fazla taşımayı başardık ve bazı pozisyonlar ürettik. Ancak final paslarında ve son vuruşlarda gereken kaliteyi ortaya koyamadık.

Aslında Fransa karşısında yaşadığımız bu tablo, Uluslar Ligi boyunca tekrar eden sorunlarımızın da bir özeti niteliğindeydi. Artık geriye dönüp hayıflanmanın bir anlamı yok. Dilerim Millî Takımımız ve futbolcularımız, Uluslar Ligi'nde yaşadığımız bu başarısızlığı bir daha tecrübe etmez.

Önümüzde EURO 2028 elemeleri var. Artık günü kurtarmaya yönelik tercihlerden uzaklaşmalı ve kalıcı bir oyun anlayışı oluşturmalıyız. Savunma ve hücum arasındaki dengeyi kurabilen, topa sahip olduğunda ne yaptığını bilen, baskı altında paniklemeyen ve yakaladığı fırsatları değerlendirebilen bir Millî Takım izlemek istiyoruz.

Sergen Yalçın ile başlayan yeni dönemin en önemli hedefi, yalnızca teknik direktör değişikliği yapmak değil, aynı zamanda kalıcı bir futbol kültürü ve oyun kimliği oluşturmak olmalı.