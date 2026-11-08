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Borsada gerçekleştirilen dolandırıcılığın ortaya koyduğu bir gerçek de denetim sorunudur.

Eğer Türkiye’de denetim görevi gerektiği gibi yerine getirilseydi fon yolsuzluğunun önüne geçilirdi.

Borsada hisse alımı yapan 451 bin vatandaşımız dolandırılamazdı.

Son günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin kamudaki görevleri bize bu gerçeği gösteriyor.

Bu isimlere ve görevlerine bakalım:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı.

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca tutuklandı.

Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan tutuklandı.

BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş tutuklandı.

Mahkeme kararının gerekçesi Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş için rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak iddiası.

Mahkemenin tutuklama gerekçesine göre ortada rüşvet alan ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olan, kara para aklayan kamu görevlileri var.

Gözaltına alınan veya tutuklanan isimler borsayı denetlemekle görevli kurumların üst düzey yöneticileri.

Denetim görevlerini; rüşvet aldıkları, suç örgütüne üye oldukları, kara para aklanmasını sağladıkları gerekçesiyle yerine getirmeyen yetkililer.

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Bu isimlerin mensup oldukları kurumların görevlerine bakalım:

SPK’nın görevleri;

Piyasa Düzenlemesi: Sermaye piyasası araçlarının, kurumların ve piyasa kurallarının usul ve esaslarını belirlemek.

Denetim ve Gözetim: Halka açık ortaklıkları, borsaları, aracı kurumları ve diğer sermaye piyasası kurumlarını denetlemek. Piyasa bozucu eylemleri, manipülasyonu ve içeriden öğrenenlerin ticari (insider trading) faaliyetlerini incelemek.

Yatırımcıları Koruma: Tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumaya yönelik kararlar almak.

Kamuyu Aydınlatma: Şirketlerin finansal tablo, izahname ve özel durum açıklamaları gibi kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin esasları belirlemek ve yayımlamak.

Halka Arz Onayı: Şirketlerin halka arz süreçlerini, sermaye artırımlarını ile birleşme ve devralma işlemlerini inceleyip onaylamak.

Yaptırım Uygulama: Mevzuata aykırı durumlarda para cezası, faaliyet durdurma, işlem yasağı gibi idari tedbirleri uygulamak ve suç şüphesi olan durumlarda savcılığa başvurmak.

BDDK’nın görevleri:

Bankaları ve Finans Kurumlarını Düzenler: Bankaların, finansal kiralama (leasing), faktoring, finansman, tasarruf finansman ve ödeme/elektronik para şirketlerinin kuruluş, faaliyet, yönetim ve tasfiye esaslarını belirler.

Denetim Yapar: Kapsamındaki finansal kuruluşların mali bünyelerini, risk yönetimlerini ve yasalara uygunluklarını sürekli olarak denetler.

Tasarruf Sahiplerini Korur: Vatandaşların bankalardaki hak ve menfaatlerinin güvence altında olması için kurallar koyar ve piyasa disiplinini sağlar.

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Bu kurumlarda üst düzey yönetici olan bazı isimlerin tutuklanması ortaya koyuyor ki yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmemişler ve suç örgütüne katılmışlar.

Tutuklananlar arasında AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da var.

Eski Bakan ve eski Genel Başkan Yardımcısı Kaya ile eşi 163 milyon liralık hisse almışlar ve içeriden bilgi alarak (insider trading) hisselerini TERA Şirketi’ne devrederek 2 milyar 170 milyon lira kazanmışlar. Hem de TERA Fon Şirketi’nin batmasından bir gün önce!

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin hisse aldıkları 163 milyon liranın kaynağı da yanıtı henüz verilmemiş ayrı bir soru.

Tabii aynı günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in devlete sızmış bir suç örgütünden söz etmesi büyük önem taşıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın da dahil olduğu bu suç örgütü kimlerden oluşuyor?

Devlete de sızmış bu örgütün lideri kim?

Bu iki sorunun mutlaka yanıtlanması gerekiyor.

Yanıtlanmalı ki vatandaşı kimlerin, nasıl soydukları ortaya çıksın.