Dünya genelinde sismik ve volkanik hareketliliğin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte yer bilimcilerin çalışmaları esas olmakla birlikte; gezegen dizilimleri, Güneş aktiviteleri ve jeomanyetik dalgalanmalar gibi göksel dinamikler de zamanlama açısından tamamlayıcı göstergeler sunmaktadır. TEK SEBEP DEĞİL, TETİKLEYİCİ Astrolojik haritalar kesin deprem zamanı veya magnitüt büyüklüğü vermez; bu alan doğrudan yer bilimlerinin uzmanlığıdır. Ancak göksel konumlar, halihazırda stres birikmiş fay hatlarında tetikleyici bir rol oynayabilir. Deprem ve volkanik patlamaların tek sebebi gökyüzü değil; gezegenler, Ay ve Güneş etkilerinin oluşturduğu ek basınç ve gerilimdir. ELEKTROMANYETİK GERİLİM Gezegenlerin birbirleriyle oluşturduğu , ve ‘lik açılar ya da Zodyak’ın belli bir bölümünde toplanması, Dünya’nın elektromanyetik alanında hareketlilik yaratır. Gezegenlerin toplu çekim güçleri ve yaydıkları manyetik dalgalar, fay hatlarındaki kayalar üzerinde yatay basıncı artırarak sismik aktivitenin açığa çıkmasını kolaylaştırabilir. GÜNEŞ PATLAMALARI VE TUTULMALARIN ROLÜ Gezegenlerin Güneş’e göre pozisyonları Güneş’in aktivitesini etkiler. Güneş aktif olduğunda Dünya’ya ulaşan güneş rüzgârları Dünya’nın manyetik alanını iter ve atmosferin üst tabakalarında akım değişikliklerine neden olur. Bu durum Dünya’nın rotasyonunu çok küçük bir miktarda yavaşlatabilir. Teorik olarak Dünya’nın rotasyon hızı değiştiğinde deprem olasılığı yükselir. Güneş’teki ekstrem alevlenmeler ve Taçküre Kütle Atımları, Dünya’nın rotasyonunda ve atmosfer dengesinde mikro değişimlere yol açabilir. Bununla birlikte, özellikle stresli gezegen açılarıyla çakışan Güneş ve Ay tutulmaları, bölgesel ısı ve enerji dengesini etkileyerek hassas bölgelerdeki hareketliliği artırma riski taşır. GEZEGENLERİN TOPLU ÇEKİM GÜÇLERİ VE TOPLAŞMA ETKİSİ Gezegensel güçlere ek olarak okyanus gelgitleri de kayalara basınç yapar. Dolunay ve yeniay zamanlarında okyanus gelgiti daha fazladır; bu yüzden söz konusu dönemlerde daha çok deprem gözlemlenir. Depremlerin olmasını kolaylaştıran yatay basınç, basınç altındaki kayalardan pozitif iyonların (yüklü parçacıklar) salınmasına neden olur. Bunların insan ve hayvanlar üzerinde biyolojik etkileri bulunmaktadır. Sismik aktivite ile güneş lekesi aktivitesi birbiriyle bağlantılıdır. Balinaların sismik bölgelerde kıyıya vurması da kayalardan çıkan bu yüklü parçacıklardan rahatsız olmalarıyla açıklanmaktadır. GEZEGEN GEOMETRİSİNİN ETKİSİ Dünya’nın elektromanyetik alanının iyonizasyonu, bazı araştırmacılar tarafından sismik aktiviteyle de alakalı görülmektedir. Dünya da dahil olmak üzere tüm gezegenler büyük elektrik akımları taşırlar ve elektromanyetik yapıları nedeniyle yaydıkları manyetik enerji dalgaları elektriksel bir rüzgâr şeklinde Dünya’nın manyetosferine ve biyosfere girer. Dünya’nın manyetosferi bu güçlere aşırı derecede hassastır. Her bir gezegenin Dünya manyetosferi üzerinde farklı bir etkisi vardır. Her ne kadar gezegenlerin direkt elektromanyetik ışınımları olduğu bilinse de şu an sahip olduğumuz teknolojiyle bunun ne derece etkili olduğu tam olarak ölçülememektedir. Ancak gezegenlerin ışınımı ekstra bir ısıya ve dalgalanmaya neden oluyor görünmektedir. BU HAFTAYA GELİNCE Haftanın en dikkat çeken günü pazartesi olacak. Sabah erken saatlerde yanılgılara, hayal kırıklıklarına yönelik etki yaratabilecek bir gezegen açısı var. Mars ve Neptün arasındaki bu uyumsuz açı depresif ve endişeli hissetmemize yol açabilir. 17 Ağustos 1999’un yıldönümü bugün. Hafızamızdaki üzücü şeyler canlanabilir. Moralimizi, enerjimizi ve bağışıklığımızı yükseltmeye yönelik iş ve girişimler, takviyeler yapabiliriz. BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT! Ne yazık ki yanlış veya eksik bilgilerin arttığı bir zaman dilimindeyiz. Okuduğumuz veya seyrettiğimiz şeyleri akıl süzgecinden geçirmemiz çok önemli. Merkür ve Satürn arasındaki uyumlu açı, akılcı ve mantıklı olanın, doğru ve gerçek ya da istatistiksel bilgilerin peşinden gitmemiz konusunda destekleyici çalışıyor. Tecrübeli, bilgi sahibi kişileri takip etmemizde fayda var. UĞURLULAR İŞ BAŞINDA! Geleneksel astrolojide uğurlular olarak tanımlanan Jüpiter ve Venüs arasındaki uyumlu altmışlık açı, güzel gelişmeler yakalayabileceğimiz bir güne işaret ediyor. Hukuk, finans, tıp, seyahatler gibi konularda girişimler yapmak açısından bugünü kullanabiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerimizde olumlu geri dönüşler alabiliriz. 21 AĞUSTOS’A DİKKAT! İlişkiler, parasal işler, alışverişler, kişisel bakımla ilgili konularda iş ve girişimler açısından haftanın en dikkatli olmamız gereken günü Cuma olarak görülüyor. Venüs ve Satürn arasındaki karşıt açının kesinleşeceği gün genelinde esnek, dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. OTORİTE VE GÜÇ KAYBI Güneş ve Güney Ay Düğümünün Aslan burcunun son derecesinde kavuşum yapacağı önümüzdeki haftanın sonlarında bazı otorite figürlerinin, önemli kişilerin güç kaybına şahit olabiliriz. Egosunu ön planda tutan, dediğim dedik bir profil çizen kişiler açısından önümüzdeki hafta zorlu geçebilir. Esnek olmakta fayda var. GÜNEŞ BAŞAK BURCUNA GEÇİYOR! 23 Ağustos sabahı 05:18’de Güneş Başak burcuna geçiyor. Dolaysıyla daha fazla çalışmak, üretmek gerekecek bir sürece de giriş yapıyoruz. Yaptığımız işlerde detaylara daha fazla ağırlık vermemiz avantaj kazandırabilir. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 17 Ağustos Pazartesİ günü önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, güzel ilişkiler tahsis etmek, iş konusunda önemli konuşmalar yapmak, etkili pozisyondaki kişilerden talepte bulunmak açısından kullanılabilir. Sabah saatlerinde yanılgılara, kandıran eylemlerde bulunan kişilere dikkat! Akşam saatleri aklı başında, olgun konuşmalar yapmak, tecrübeli kişilerle iletişime geçmek ve istifade etmek açısından gayet verimli gözüküyor. Uğurlular bugün etkili olacaklar. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu, olumlu açının etkileri gün boyunca devrede. Uğurlu, hayırlı işler yapmak için güzel bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor. 18 Ağustos Salı sabahının erken saatlerinde çekişmeli, stresli bir enerji akışı var, farkında olalım. Sabahın ilerleyen saatlerinde devreye giriyor ve biz de dengeye gelmeye başlıyoruz. Öğleye kadarki zaman dilimi nispeten daha rahat akabilir. Finansal konularda günün ikinci yarısına dikkat. Eğitim, yayıncılık, hukuk konularında girişimler yapmak açısından uygun bir günde değiliz, özellikle günün ikinci yarısına dikkat! 19 Ağustos Çarşamba gününün ilk yarısında iletişimde bazı sıkıntılar olasıdır, sözlerimize dikkat edelim. Ticari konularda da yine dikkatli olmak gereken bir gündeyiz. Ay ve Güneş arasındaki dik açının etkili olacağı günün ikinci yarısında da ilişkiler daha dengesiz akabilir. Önemli toplantılar, görüşmeler için bugünü kullanmasak, belki bunları yarına ertelesek daha isabetli olabilir. 20 Ağustos Perşembe sabah saatlerinde çekişmeli, gergin bir enerji akışı var. Dengesizliklere karşı uyanık olalım ve biz de ilişkilerimize dikkat edelim. Günün ikinci yarısında etkili olacak uyumlu gezegen açıları ilişkiler açısından daha dengeli, başkaları üzerinde güzel etkiler yaratabileceğimiz bir zaman dilimine işaret ederken, Akşam saatlerinde ise dengesizlikler öne çıkabilir, farkında ve dikkatli olalım. 21 Ağustos Cuma gününün ilk yarısında büyümeye, genişlemeye yönelik güzel bir enerji akışı var, değerlendirebiliriz. Saygın kişilerle bir araya gelebiliriz ve özellikle de finansal konularda hareketler yapabiliriz. Günün ikinci yarısında da dengeli akan bir enerji var ama yine de stresli gezegen açılarının ilişkileri zorlayan, sorun yaratma meyli veren etkileri günün ikinci yarısına daha fazla damga vuruyor. Bu yüzden ilişkilere dikkat. Kişisel bakım, estetik, zarafet, dekorasyon gibi güzelleştirmeye yönelik konular açısından uygun bir zaman diliminde değiliz. 22 Ağustos Cumartesİ gününün ilk yarısında iletişimde daha dengeli olabiliriz. Önemli konuşmalar, toplantılar için günün ilk yarısını kullanabiliriz. Günün ikinci yarısı da önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için gayet uygun gözüküyor. Sosyalleşebilir, eğlenceli aktiviteler içerisinde yer alabiliriz. Seyahatler etmek, değişiklikler yaratmak, biraz rutinin dışına çıkmak, ilişkilerimize heyecan getirmek açısından gayet uygun bir zaman dilimindeyiz. 23 Ağustos Pazar günü genelinde ama özellikle sabah saatlerinde bazı kayıplar ve zorlanmalar devreye girebilir. Aslan burcunun son derecesinde gerçekleşen önemli bir kavuşum, otorite figürü kişiler için de zorlanmaları ifade ediyor, güç kaybına işaret ediyor. Saat 05:18’de Güneş Başak burcuna geçiyor. Dolayısıyla daha fazla çalışmak, üretmek gerekecek bir sürece de giriş yapıyoruz. Günün ikinci yarısında enerji agresif akacak, sakarlıklara, kazalara dikkat, acele davranışlardan kaçınmalı. Akşam saatleri civarı sağlık sorunlarıyla daha rahat başa çıkabilir, başkalarına şifa yaratacak güzel yardımlar üretebiliriz.