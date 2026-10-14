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Ev hapsinde idmanlıyım.

Sabah gelen telefonla, ev hapsine alındığımızı öğrenince yataktan zıpladım.

Savcılık telefonuma ve SIM kartıma el koymuştu.

Denetimli Serbestlik Bürosu’ndan görevliler eve teşrif etmeden önce SIM kartı çıkarmalıydım.

İlk ev hapsi tecrübemden biliyorum.

SIM kartı çıkarmazsanız günlerce uğraşıyorsunuz. Eve noter geliyor, bir yakınınıza vekaletname veriyorsunuz, o da vekaletnameyle gidip PIN kodu alıyor ve bu kodla SIM kartı çıkarıyor.

Benim gibi bayram gününe denk gelirseniz eyvahlar olsun!

Dedim ya, o günlerden tedbirliyim.

Hemen arabaya atlayıp Telekom’a gittim.

Kartımı çıkardım.

Eski telefonlarımdan birine taktım.

WhatsApp mesajları bir bir düşüverdi.

Biri çok dikkatimi çekti.

Geçmiş olsun dileklerini iletiyor, başından geçenlerle ilgilenmediğim için sitem bildiriyordu.

Kim diye baktım.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak.

Son seçimde CHP’nin Düzce’de kazandığı tek ilçenin belediye başkanı. Geçen 22 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

Albayrak’tan sonra o kadar fazla CHP’li belediyeye operasyon yapıldı ki, Akçakoca’da ne olup bittiğini takip bile edememiştik.

Sahi, Akçakoca’da ne olmuştu?

Belediyenin borcunu kapattı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre Enes Öztaş adlı müteahhit 2023’te imar ruhsatıyla inşaata başlıyor.

31 Mart’ta belediye CHP’ye geçiyor.

Albayrak, Özkan’ınki dahil 17 inşaatı İmar Kanunu’na aykırılıktan durduruyor.

Öztaş’ın iddiasına göre Albayrak, inşaatın kısmi iskan alabilmesi için kendisinden 2.5 milyon TL istiyor.

Öztaş, 1 milyon ve 1.5 milyon TL bedelli iki çek yazıyor.

Ardından şikayetçi oluyor.

Bu iddiayı bir de Albayrak’tan dinleyelim.

Albayrak, belediyenin borç batağına saplanan ABİTAŞ şirketi için Öztaş’tan bağış ve borç aldığını savunuyor.

Çeklerden biri bağış olarak alınıyor.

Diğeri borç kabul ediliyor.

Savcılık belediye kayıtlarını didik didik ediyor.

Gerçekten 1 milyon TL’lik çekin 11 Şubat 2026’da ABİTAŞ’a bağış olarak alındığı, belediyeden alacaklı bir işadamına verilip borçtan düşüldüğü belirleniyor.

1.5 milyon TL’yi tahsil eden diğer işadamı da “Çeki alacakları karşılığında ABİTAŞ’tan aldığını” ifade ediyor.

Başkası kim?

Özetle ne olmuş?

Albayrak, çekleri belediye borçlarının ödenmesinde kullanmış, cebine delikli kuruş atmamış.

Bu gerçek, iddianamede kabul ediliyor.

Albayrak’a yöneltilen suçlama şöyle:

“Bağış adı altında para talebinde bulunup vermemesi halinde iskan işlemlerinin tamamlanmayacağını söyleyerek 2.5 milyon TL değerinde iki çek almak ve çekleri ABİTAŞ için kullanarak, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanıp başkasına yarar sağlanmasına icbar etmek...”

Sözü edilen başkası kim?

Akçakoca Belediyesi’nin şirketi değil mi?

Belediyenin borcunu kapatmak, ne zamandır başkasına yarar sağlamak oluyor?

AK Parti’ye geçti

Albayrak, rüşvet almadığı anlaşılınca 17 Temmuz’da tahliye edildi.

Aynı gün tekrar tutuklandı.

23 Temmuz’da çalakalem bir iddianame yazıldı.

Albayrak’a icbar suretiyle irtikap suçlaması yöneltiliyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması 23 Eylül’de görüldü.

Öztaş, şikayetten

vazgeçti ve şöyle dedi:

“Albayrak, belediyenin zor durumundan bahsetti. Benzer talepleri başka şehirlerde de karşılıyoruz. Bağış olarak verdim. Zorlama olmadı. Belediyelerde işler böyle döndüğü için çekleri yazmak zorunda hissettim.”

Albayrak, tahliye edildi.

Ne var ki belediye 1 Haziran’dan beri AK Partili başkan vekili Alev Ünal tarafından yönetiliyor. Çünkü Albayrak tutuklanınca başkan vekilliği seçimi yapıldı. Çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti, Ünal’ı seçtirdi.

Özlü, X’ten çağrı yaptı

CHP’li Albayrak’ın belediyenin borcunu kapatmak için aldığı çek irtikap kabul edilirken, Düzce’nin AK Partili Belediye Başkanı Faruk Özlü istediğinde neden bağış sayılıyor?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı olan Özlü, geçen 21 Şubat’ta X hesabında işadamının adını vererek, şu çağrıda bulunmuştu:

“İlk olarak çağrım Marmara Çimento Fabrikası’nadır. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton çimento üreten ve satan bu şirketin Düzce’de ne bir okulu, ne bir kütüphanesi, ne de bir kreşi bulunmaktadır. Yıllık kazancınızın yüzde 2.5’unu Düzce’ye sosyal sorumluluk projelerine ayırın, Sayın Hüseyin Gündoğdu. Sizden bir açıklama ve olumlu bir cevap bekliyorum.”

AK Partili Özlü, makamında oturmaya devam ederken...

CHP’li Albayrak evinden şafak operasyonuyla alınarak, içeri atılıyor.

Yetmiyor...

Belediyeye çökülüyor.

Düzce’de başka, ilçesi Akçakoca’da başka bir hukuk işliyor.

Ayak saati

Oğlum Boran, ayak bileğimdeki kelepçeyi görmüş.

“Baba, bu ne?” dedi.

“Ayak saati” dedim, “oğlum.”

“Ayak saati ne işe yarar?” diye sordu merakla.

İnandırıcı bir cevap bulmak için bir müddet düşündüm.

O an pembe bir yalan aklıma geldi.

“Sağlık için gerekli” diye karşılık verdim.

“Ha, tamam, oldu” dedi.

Ve hemen sordu:

“Ben de büyük adam olunca takabilir miyim?”

Ne diyeceğimi bilemedim.