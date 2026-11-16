Türk futboluna büyük bir iz bırakan Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti. Toprağı bol olsun. Simovic’in davetiyle Galatasaray’a imza atan Prekazi, 87 ve 88 şampiyonluklarında büyük rol oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçında Monaco’ya attığı gol Türk futbolunda atılan goller sırasında ilk 3’e girecek kadar anlamı büyüktür. Galatasaray formasıyla 174 lig maçında 40 gole imza atan Prekazi, daha sonra Altay ve Bakırköyspor formalarını giyip ülkesine döndü. Yaşattıklarının değeri gerçekten paha biçilemez.

Galatasaray Kulübü de Prekazi için güzel anlamlı bir klip yayınladı. Başkan Dursun Özbek bizzat Sırbistan’a giderek cenaze törenine katıldı. Fatih Terim’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım, Mustafa Denizli’nin Galatasaray Divan Kurulu’nda konuşurken gözyaşlarını tutamaması, sarı-kırmızılı kulübün vefalı davranışına örnek oldu.

Biz ezeli rekabet ve ebedi dostluk söylemleriyle büyüdük. Gal,atasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında saha içinde ne olursa olsun saha dışında hep ‘ebedi dostluk’ gördük. Özhan Canaydın’ın 6-0’lık maç sonrası Aziz Yıldırım’ın elini sıkması, Aziz Yıldırım ve Süleyman Seba’nın unutulmaz dostluk pozu, Galatasaray başkanlarının Ali Sami Yen’in kabrine gittiğinde Süleyman Seba’nın da kabrine gitmesi. Aynısını tüm Beşiktaş başkanları da yaptı. Daha nice böylesine anılar ve olaylar vardır.

Ancak Prekazi’nin vefat haberinden sonra ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş ne de Trabzonspor Cevad Prekazi'nin vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımlamadı. Geçen sezon Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşu ıslıklandı, acaba nereye gidiyoruz. ‘Ebedi dostluk’ artık söylemde mi kaldı.