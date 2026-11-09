Bizim ligin tipik özelliği, teknik direktör değişiminden sonraki ilk maçta oyuncular yerli veya yabancı fark etmeksizin konsantrasyonlarını üst düzey tutarak sahaya çıkar. F.Bahçe, bir de Liverpool maçı galibiyetinin verdiği büyük moralle maça başlamıştı.

Emre Belözoğlu, Kante’yi kulübeye çekmişti. Üç günde bir oynanan maç yoğunluğunda doğru bir karardı. Atılan iki golde de bireysel kalite ön plandaydı. Greenwood’un topu iyi alıp zor açıdan vuruşu, kaleci için çıkarması zor yere gitmişti. İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından attığı nefis gollere bir yenisini daha ekledi.

F.Bahçe savunmasında Çorum’un kullandığı serbest vuruşlarda defansif eşleşmelerde problemler oluştu. En azından farkı azaltma çabasıyla baskılı olmaya çalışan ev sahibi ister istemez defansta dengesiz yakalanacaktı.

İrfan Can Kahveci yine ceza sahası dışından bu kez sağ ayakla mükemmel bir gol daha attı. Lukaku faydalı olmaya çalıştı ama üst düzey değildi. Muriqi’nin onun yerine girmesi sürpriz olmadı. Kante-İrfan değişikliği de olumluydu. Moral olarak biten Çorum, savunmada yine kötü yakalanınca Greenwood affetmedi. Oyuna giren Kerem’in 5. golde Oğuz’a verdiği gol pasını, o da kolayca ağlara gönderdi.

F.Bahçe çok rahat kazandı. Yeni hoca olarak ilk galibiyet büyük moral demek. Bundan sonra oyun içinde daha nasıl değişimler olacağını milli aradan sonra daha net göreceğiz.