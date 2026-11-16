"Hayat futbola fena halde benzer. Futbol şahsi beceri gerektirir ama aslında toplu oynanan, yani insanların bir takım halinde oynadıkları bir oyundur. Hayat da öyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli ol, iyi bir takımın yoksa kaybedersin."

Serdar Akar'ın 2000'de çektiği 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' filminde Erkan Can'ın bu repliği de fena halde hayata benzer. Hayat, "Yani insanların bir takım halinde oynadıkları oyun", yani futbol...

Bir toplumun takım halinde hareket etmeyi beceremediği senaryoda, sahada başarılı olması beklenebilir mi? Her mevkisinde ikişer üçer yıldız bulunan Fransa, Dünya Kupası'nı kağıt üstünde daha mütevazı görünen İspanya'ya neden kaybetti?

Gariptir bu diyar. Sokakları pislik götürür, biri çıkar ortaya ta yıllar öncesinden bir şey atar. Aklı selim olduğunu savunan iki taraf günlerce tartışır. Arkada tiyatronun büyüğü döner. Yıllardır da böyle. Yok öyleymiş de böyleymiş, doğrusu buymuş... Bravo, yine ayrıştınız ve istenen kıvamdasınız...

Velhasılkelam çok da dolandırmadan, mesele önce hayatta sonra sahada takım olmaktan geçiyor. Adına ister İspanyol de ister İspanyalı de; Bask de Basklı de, Katalan de, Katalonyalı de... Hayatta da sahada da insanları senden daha iyi takım olmayı başarmış.

Yani Montella'ymış, Güneş'miş, Terim'miş... Değil Sergen Yalçın'ı, en 'Yalçın'ını getir, hayatta takım olmadıktan sonra sahada takım olamayacağını yine gösterdi 6'da 0...

Ve tabii ki: Mustafa'yı salın...