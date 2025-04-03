Bir 45 dakika düşünün Galatasaray müthiş futbol oynuyor. Son 2-3 ayın en iyi Galatasaray’ı. Alan boşaltıyorlar, pres yapıyorlar, boşa çıkıyorlar, rakipten top kapıp yine hücuma çıkıyorlar. Yani futbol için her şeyi yapıyorlar. Nitekim 2-0 öne geçiyorlar. Farkı açabilirler ama kolay girdikleri pozisyonları kolay harcıyorlar. İlk yarı bitiyor derken ofsayt mı değil mi bir gol var. Çıplak gözle baktığımızda pozisyon ofsayt gözüküyor. Fenerli oyuncu hem topun ilerisinde hem rakibin. Görünen o ama yarı otomatik dedikleri bir sistem var. Aynı anda o işaretliyormuş diğeri işaretliyormuş, ofsayt mı değil mi bakıyorlarmış. Gözüme mi inanayım gelen gol kararına mı inanayım? Yıllarca bu pozisyonlarda içeride neler yapıldığını bildiğim için ne çizgiler çizildiği, overlok çizgileri çizildiği için tuhaf bir pozisyon.

İkinci yarı Fenerbahçe biraz daha derli toplu ama çok etkili değiller. Zorlama futbol oynuyorlar. Galatasaray yine top yapıyor bu kez kontrataklara çıkıyorlar. Vakit ilerledikçe sarı-kırmızılılarda yorgunluk başlıyor. Mourinho oyuncu değişikliği ile etkili olmaya çalışıyor ama yine olamıyorlar. İş sinirli bir havaya bürünüyor. Galatasaray taraftarları tribüne meşale sokmuş, bunlar nasıl giriyor. Çarşı karışıyor. Allah’tan bu kadar polis var da olaya el koyuyorlar. Saha içinde de saha dışında da. Herhalde bizden başka ülke yoktur polisin el koyduğu.

Yaşanan olaylardan sonra resmi polisin müdahalesi ile oyun tekrar başladı ama Fenerbahçe’nin gayreti maçı döndürmeye yetmedi. Ama şu var ikinci yarıdaki Fenerbahçe de tat vermedi. İlk yarıdaki Galatasaray kupada turu geçti.

İkinci 45 dakika futbol biraz vardı, olay çok vardı. Aslında bunlar da Fenerbahçe’ye çok yaramadı. Peki maçın finalinde ne yazalım derseniz turu Galatasaray hak etti.

Beşiktaş’tan ligde büyük yara alan Galatasaray’ın halinden Mourinho’lu Fenerbahçe faydalanamadı. O zaman şampiyonluk mu derseniz? Çok zor derim. Zaten şu fikirdeyim. Fener zor şampiyon olur. Eğer Fenerbahçe şampiyon olacaksa bu Fenerbahçe’nin gayretiyle değil Galatasaray’ın ve Okan’ın yapacağı büyük hatalardan olur. Bu kadar net.