Gerçeğin aydınlanması için konuşabilirlerdi. Biz bu koltuklarda oturarak; “ne köküne kadar finansal krize, ne köküne kadar nitelikli dolandırıcılığa, ne köküne kadar siyasi çürümeye” geçit verdik! Gözlerimizi kapamadık. Kulağımızı tıkamadık. Biz iktidar yakını, parti beslemesi, Saray torpillisi hiçbir kişiye; “fon zengini olsun” diye yardımcı olmadık, onları korumadık diyebilirlerdi. ★★★ SPK, ağzına dikiş attı. Biri başkan 7 kişiler. Mehmet Sütçü Başkan. Ahmet Aksu İkinci Başkan. Enver Usca Başkan Vekili. Yusuf Sümbül Üye. Mutlu Akın. Üye. Bülent Murat Haholu. Üye Elif Gülşah Gürlek. Üye. Adalet Bakanı’nın eşi! ★★★ Meclis’te ana muhalefet partisi (eski CHP şimdi Yeni Parti) milletvekilleri; “Adalet Bakanı’nın eşinin SPK yönetiminde ne işi var” diye sormuşlardı. Fonların kurulmasına SPK izin verdi. Fon kurucuları SPK’nın izin verdiği, onayladığı, izlediği sistem içinde 455 bin 758 kişiden (yatırımcı) 830 milyar TL (17 milyar dolar) topladılar. SPK seyretti. Fon kurucuları! Fon zengini oldular. ★★★ Süper hızla fon zengini olanların içinde iktidar partisi gençlik kolları üyeliği yapmış, Maliye Bakan Yardımcısı olmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile fotoğraf çektirmiş, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı yapılmış, Cumhurbaşkanı’nın ne kadar başarılı bir dünya lideri olduğunu her yazısında en az beş kez tekrarlayan profesör ekonomi yazarı olmak üzere çok sayıda iktidar bağlantılı kişi var. ★★★ Son 25 yıllık dönemin yan ürünü bugünün “Arsız Fon Zenginleri” 2021 yılına kadar çulsuz, çapsız, mesleksiz sıradan insanlardı. Süper hızla zenginleştiler. Yat aldılar. Uçak aldılar. İsviçre bankalarına milyonlarca doları, göstere göstere, kaçırdılar. Hepsi SPK’nın izin verdiği sistem içinde oldu. SPK’nın başkanı, ikinci başkanı, başkan vekili ve 4 üyesinden hiçbiri çıkıp bir açıklama yapmadı. ★★★ Biz onları korumadık. Göz yummadık. Kulak tıkamadık. Demediler ve “Nitelikli soygun yapmak için kurulmuş fonlara bizden önceki SPK Başkanları (Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve İbrahim Ömer Gönül) izin verdi” bile diyemediler. ★★★ Koltuklarında sessiz, sedasız, tepkisiz, hiçbir şey olmamış gibi oturuyorlar. Sadece oturmuyorlar; “Çalınıp yurt dışına götürülmüş, kata, uçağa, lüks otomobile yatırılmış paraların küçük ya da büyük para kaptıranlara nasıl geri ödeneceğini ve fonlarda bırakılmış çöp varlıklara nasıl değer biçileceğini” seyrediyorlar. Denetleyici olmalıydılar. Balkon seyircisi oldular. ★★★ SPK’nın bu 7 üst yöneticisi 15 günden beri, her yeni belge, bilgi, ilişki, fotoğraf, alınan süper pahalı yat, kaçırılan para, eski Bakan Betül Fatma Sayan ile kocasının fon milyarderi olması ortaya çıktıkça; “nitelikli soyguna seyirci kalmakla” suçlanıyorlar. Ağır zan altındalar. Lal olmuş susuyorlar. SPK’nın Yönetim Kurulu; başkanı, ikinci başkanı, üyeleri toplu halde ya da tek tek toplumun önüne çıkıp; “Denetim görevini hakkıyla yapamadık, kusurluyuz, istifa ediyoruz” demiyorlar. Ya da tersi: “Bizi bu koltuklara oturtanlardan baskı gördük, susmamız istendi. Sustuk” açıklamasını da yapmıyorlar. ★★★ SPK düzenleme yapmadı. Yapmakta çok geç kaldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (SPK’nın başkanı ile üyelerinin patronu) “Bazı fonlar üzerinde manipülasyon yapıldığını biliyoruz” demişti. Şimşek’in bu açıklamayı yaptığı günlerde diğer Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile kocası İlyas Kaya’ın “al-sat yaparak (manipülasyon) milyar lira kazandıktan sonra çanak çömlek patlayacak haberini alıp fondan sessizce çekildikleri” ortaya çıktı. ★★★ Şimşek Bakan! Manipülasyon var dedi. Aynı gün: Fatma Betül Bakan! Hisselere satıp çıktı. Milyar lirayı kaptı. SPK, ağzına dikiş attı! Bizim ülkemiz; “Köküne kadar finansal krizin, köküne kadar nitelikli dolandırıcılığın, köküne kadar siyasi çürümenin” içine bilerek, isteyerek, susarak düşürüldü. Baş sorumlu: Cumhurbaşkanı’dır. İstifa etmelidir. PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Bir önceki SPK Başkanı da “Biliyorum” demişti! Bir önceki SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün arşivde konuşması aynen duruyor: “Biz aslında fonlara her zaman çok kıymet verdik. Manipülasyonda kullanılması bizi üzüyor. Bugüne kadar fonlara bir zarar gelmesin diye bir şeyler yapmıyorduk. Biliyorsunuz, fonların içindeki yatırımcı farklı, yöneten farklı. Yatırımcıya zarar vermeden, yönetenlerin gerekli tedbirleri almaya mecbur kılmamız lazım. Buradaki hassas denge bu” demişti. SPK eski başkanı, bu sözlerine rağmen bugün yaşanan fon krizinin baş oyuncusu TERA’nın en hızlı manipülasyon yaparak sıra dışı artış göstereni TLY’ nin işleme açılmasına izin verdi. Bugünkü SPK yönetimi de bu yılın Temmuz ayına kadar olanı biten seyretmişti. Son habere göre SPK, son tebliğine koyduğu dip notunda TERA Grubu yöneticisi 11 kişiye İBB davasında kullanılan “itirafçı olun- kurtulun formülü” önerdi. Ayrıca fonlara 1 milyon ve 1 milyonun altında para yatıranlara ödemeyi TMSF yapacak diyorlar. TMSF kim? Halkın vergileri ile toplanan paranın sahibi. İktidarın fon zenginleri, vurgunu yaptı, fatura halka çıkartılıyor. SPK, ağzına dudak fermuarı diktirdi susuyor. SPK üyeleri gece vakti altın uykularında uyurken fonlarda doldur-boşalt yapan Bakan Fatma Betül Sayan, gece vakti Cumhurbaşkanı’ndan “affını isteyip” istifa ediyor. Sözcüsü Ömer Çelik, “hesap sorulacak” diyerek hepimizi aptal yerine koyuyor.