Lyon maçını düşünen İsmail Kartal, ilk lig maçında kadroyu kurarken yıldızların bazılarını kulübeye çekmişti. Transfer tahtası yeni açılan Gençlerbirliği, kulübün içinden yetişmiş hocası Metin Diyadin’le mütevazı bir oyuncu topluluğuyla sahadaydı. Çok adamla yarı sahasında Fenerbahçe’yi karşılayan Gençlerbirliği, topu ve oyunun kontrolünü Fenerbahçe’ye bırakmıştı. Sezona çok iyi giren Talisca ile yine golü bulan Fenerbahçe hemen rahatladı. Takımda oyun üstünlüğü devam ediyordu. Guendouzi kendisine gelen topta çevre kontrolü konusunda zayıf kaldı. Topu kaybedince Tongya, Gençlerbirliği’ne beraberliği getirdi. Fenerbahçe iyi oynarken golü yemişti. Sadece 1 şut atan Gençlerbirliği karşısında gol yemesi enteresandı konuk ekibin. 45 dakikada İrfan Can, Asensio ve Oğuz bekleneni veremediler. İkinci devre yine bekliyordu Gençlerbirliği. İsmail Kartal aynı isimlerle devam ediyordu. Senaryo değişmemişti. Çabuk gelişen atakta bu kez Oğulcan kafayla topu ağlara göndermişti. Gençlerbirliği öne geçti. Topu ve tüfeğiyle yüklenen bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Gençlerbirliği ise sonuna kadar mücadele ediyordu. İki takım arasındaki bütçe farkını düşününce Fenerbahçe’nin yenik durumda kalması hiç de doğal değildi ama futbol böyle bir oyun işte. Güçsüz gözüken takımlar size kafa tutabilirler. Fenerbahçe için lige kötü bir başlangıç oldu. Gençlerbirliği ise tam anlamı ile altın bulmuştu.