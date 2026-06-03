Birçok okurum “Ne olacak memleketin hali?” diye sorarken bir kısım okur da “Fenerbahçe’nin hali ne olacak?” diye soruyor. Sahi, siyasete fazla dalınca Fenerbahçe’mizin üzücü halini unuttuk. Türkiye’nin gözbebeği olan Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda şampiyon olmuştu. Başkan Aziz Yıldırım’dı... O gün, bugündür, Fenerbahçeliler her yıla umutla giriyor, ama hüsranla bitiriyorlar! Başkanlar değişti, teknik direktörler değişti, futbolcular değişti ama Fenerbahçe’nin kaderi değişmedi. Hep ikinci, hep ikinci... Fenerbahçe’ye gönül veren taraftarlar haklı olarak isyan ediyor. 1998-2018 yılları arasında aralıksız 20 yıl 3 ay 7 gün başkanlık yapan Aziz Yıldırım’dan sonra görevi devralan hiçbir başkan Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı. O muhteşem camiada başarısızlıklar âdeta kanıksandı, olağan hale geldi. ★★★ Fenerbahçe’nin kaderini belirleyecek “Başkanlık seçimine” sadece 4 gün kaldı. İki aday yarışacak: 1) Aziz Yıldırım, 2) Hakan Safi. Hakan Safi holding sahibi değerli bir spor adamı ama o da Ali Koç ve Sadettin Saran gibi Fenerbahçe’yi ikincilikten yukarı çıkaramaz diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım’ın büyük bir deneyimi var. Onun başkanlık yaptığı yıllarda Fenerbahçe 6 defa lig şampiyonu olmuş, kulüp çeşitli spor dallarında 92 kupa kazanmıştı. “Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla anılan Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen benim 46 yıllık arkadaşımdır. Kulakları çınlasın, bana “En başarılı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dır. Fenerbahçe’ye çok şeyler kazandırdı” dediğini gayet iyi hatırlıyorum. ★★★ SÖZCÜ’nün Spor Müdürü Yasin Yıldırım’ın SÖZCÜ TV’de yaptığı programda soruları cevaplandıran başkan adayı Aziz Yıldırım’ın çok istekli ve azimli olduğunu gördüm. Futbol alanındaki büyük tecrübesiyle “Eğer başkan seçilirsem, Fenerbahçe Futbol Takımı’nı şampiyon yapacağıma söz veriyorum” dedi ve ekledi: “Önümüzdeki yıl Fenerbahçe’nin kuruluşunun 120’nci yılı... Fenerbahçe 100’üncü yılında, benim başkan olduğum dönemde, bütün spor branşlarında şampiyon olmuştu. 2027’de 120’nci yılımızda da bütün spor dallarında şampiyon olacağız.” Onu dinlerken “Çok inançlı, çok iddialı” diye düşündüm. ★★★ Bu pazar günkü başkanlık yarışına Aziz Yıldırım’ın rakibi olan Hasan Safi ondan 20 yaş daha genç... Büyük bir holdingin sahibi, Türkiye’nin 61’inci zengini... Henüz 53 yaşında... Zamanı var. İleriki yıllarda pekâlâ başkan olabilir. 12 yıldır şampiyonluk yüzü göremeyen Fenerbahçe’nin makus talihini yenmek için bugün Aziz Yıldırım gibi tecrübeli bir başkana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ziya Paşa’nın ünlü sözüdür: “Ayinesi (aynası) iştir kişinin, lâfa bakılmaz, görünür rütbe-i aklı eserinden.” Aziz Yıldırım’ın eserleri meydanda... Tebessüm Trump’ın uçağı düşerse kim kurtulur dersiniz? Yalnız Türkiye’de değil, dünyada huzur yok! Haftalardır İran-ABD savaşını bitirmek için müzakereler devam ediyor ama Başkan Trump’ın çelişkili, tutarsız sözleri ve aşırı istekleri nedeniyle bir türlü barış sağlanamıyor. Trump, İran’dan sonra Küba’ya saldıracağını açıkladı. Dünya diken üstünde! Amerika’da bile halkın büyük bir çoğunluğu artık Trump’ı desteklemiyor. Trump hakkında dünyada türlü türlü fıkralar anlatılıyor. İşte o fıkralardan biri: İçinde, Başkan Trump’ın da bulunduğu uçak Washington’daki Andrews Askeri Havaalanı’na inerken fırtınadan düşmüş. “Peki kim kurtulmuş?” “Kurtulan bütün dünya olmuş!” GÜNÜN SÖZÜ Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi varır!